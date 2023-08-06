商業化的戰爭：國際僱傭兵產業與中國政策何干？

著名的政治學學者韋伯（Max Weber）曾在自己的書中斷言：「國家建立的基礎，在於對暴力的合法壟斷。」在此基礎之上，在很長一段時間內，國際政治和國內政治的最大區別實際上在於國際事務之中是否存在一個能夠對「暴力」進行壟斷的組織。

在特定歷史時期下，這一判斷有其正確的部分。更關鍵的是，從歷史的長周期來看，不論是對內還是對外，廣義上的「國家」從未真正實現對暴力的全面壟斷。隨着歷史推移，作為暴力產業的「僱傭兵」，甚至漸漸有了主導戰爭趨勢的決定性力量，在世界的某些空間領域，甚至已經擁有了超過同時期「國王」麾下軍隊的戰鬥力。在近現代時期，儘管「總體戰」系統整合概念的出現以及主權國家的崛起，使得僱傭兵無法再像過去那樣超脱於主權系統，但他們實際上也從未消失。到了現代，2003 年伊拉克戰爭爆發之後，我們可以觀察到PSC、PMC、PMSC（按：下文會解說）的重新崛起，駐紮在伊拉克的世界各國安保產業力量實際上已經超過了駐紮當地的美軍規模。

在觀察和追蹤私人安保產業多年後，安邦智庫（ANBOUND）研究團隊在2021年2月推出了專題研究報告：《商業化的戰爭——國際私人安保產業發展及對中國的政策建議》。讓人驚訝的是，安邦的這一前瞻研究很快就被驗證。在2022年2月24日爆發的烏克蘭戰爭中，私人安保力量不僅貫穿戰爭過程，而且在某些領域「大放異彩」，超出了國家的正規軍隊。在研究並整合了俄羅斯私人軍事武裝瓦格納集團以及「瓦格納事件」後，安邦研究團隊最新推出《商業化戰爭》報告的全新版本，以饗讀者。

瓦格納：圖為白羅斯國防部2023年7月14日發放的影片的截圖，顯示俄羅斯瓦格納成員在白羅斯奧西波維奇附近的軍區指導白羅斯軍人。（Reuters）

PSC（Private Security Company，縮寫：PSC），指的是私人安全承包商，從概念演變來看，這在很大程度上是一種業界的泛稱，有時也被稱為私人安保公司。在不嚴格界定的情況下，PSC包括所有安全事務的業務，自然也包括武裝軍事行動，但PSC最為常見的專業領域，重點在於輔助性和支持性的專業，如情報、後勤、支持和訊息分析領域，因此 PSC通常並不攜帶武器，經常是遠在行動地區之外執行支持任務，但在特殊情況和危險區域，即便是作為非軍事人員，也會攜帶武裝裝備，以便保護自己。參照現在行業的趨勢和研究結果，安邦智庫將 PSC 定義為「具有戰略、軍事、安全關係，參與非武裝行動或執行戰鬥任務的安保任務承包商」，也就是參與執行非「Shooting Job」（軍事行動）任務的安保承包商。

PMC（Private Military Company，縮寫：PMC），指的是私人軍事服務公司，又稱民間軍事公司。同樣根據行業的基本趨勢和研究結果，本報告的定義是指，「具有戰略、軍事、安全關係，使用大量武器，專門提供安保服務武裝力量的私人公司」，執行的是「Shooting Job」類型的任務，運用武器或者具備使用武器在高風險地區交戰的能力，是這類安保公司有別於PSC公司的特點。PMC的主要業務包括有私人軍事服務，諸如反海盜行動、人身安全保鏢、反劫持行動、反伏擊行動、高風險地區的巡邏警戒等等，這部分專業領域與傳統僱傭兵角色類似，但現代行動條件則完全不同。在某些治安條件很差的國家，PMC甚至也會代替正規軍士兵維持社會治安。

PMSC（Private Military and Security Companies， 縮 寫：PMSC）是第三種類型，它由PSC+PMC組成，是一種特殊的、往往規模較大的混合型安保承包商。根據 2008 年通過的《蒙特勒文件（Montreux Document）》，它將私人軍事服務公司的僱員定義為「有武裝的平民」，並將全稱定名為私營軍事和安保服務公司（PMSC）。隨着時代的改變，尤其是安保產業兼併重組的大面積發生，這種類型的安保企業發展最為迅速。這類混合型的大型安保承包商，其能力綜合而且多元化，在世界上的業務覆蓋面非常廣泛，往往同時執行裝備有武器的軍事行動以及非武裝化的其他PSC業務。值得一提的是，中國也是《蒙特勒文件》的簽署國之一。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年7月13日公開他6月29日與瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）及瓦格納成員會面談話內容。普京建議讓瓦格納換人領導，以及部隊成員在名為特羅舍夫（Andrei Troshev，紅圈標示者）的指揮官麾下作戰。（網絡圖片）

現在世界安保產業的運作模式，常見的是參與承包和轉包業務，即大型或是專業安保公司，從政府、軍方、大型商業集團或社會集團接受安保業務合同，通常會將一個大單拆分成若干小單，再分包給安保領域內細分的專業機構甚至個人，這些人均會以「承包商」的身份提供和完成安保業務服務。

現在的安保產業已全面實現了企業化，運行主體是企業法人。歷史上的私人軍事服務公司以及傳統概念上的「僱傭兵」，與當今世界的法規體系已經無法兼容，失去了受國際法保障的地位。而現代安保產業，不但得到國際法體系的認可，而且還受到主權國家的法律監管，很多安保企業已經發展成為國際上令人矚目的上市公司，並且通過資本運作和集資進行持續的擴張。

對於世界安保產業，安邦研究的重點在於，通過對全球安保產業的基本形態及其演變，意即通過對PSC/PMC/PMSC的研究，預測和判斷世界安保產業的未來形態，尤其是在全球資產利益分佈的條件下，基於世界地緣政治服務於國家戰略目標的可能性以及對於未來一個時期世界戰爭形態的影響。

俄羅斯兵變：瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，中）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖，攝於俄羅斯南部軍區司令部。（Reuters）

我們的基本結論是，隨着世界地緣政治空間的碎裂化，今後的世界將處於一種低烈度衝突和小規模戰爭的階段，這種低烈度衝突和戰爭，可能遍佈世界各地，任何一個擁有全球資產配置的國家，都必須考慮引入、建設具有規模和效率的PSC/PMC/PMSC體系，猶如必須建設高品質常備軍和高精尖武器系統一樣。未來的世界，要保障全球資產的利益、實現國家競爭優勢和戰略地位優勢的關鍵之一，就必須要建設 PSC/PMC/PMSC這樣的世界性安保系統，它的實際效用和價值，相當於大國可在全球運用、保護自身全球利益的戰略武器和戰略工具。忽略這樣的戰略武器和戰略工具，將會付出重大代價和成本，甚至讓國家捲入本可避免的大規模戰爭和衝突。

我們認為，未來的世界是一個商業化戰爭的時代，從世界地緣戰略的角度來看，世界上的衝突和戰爭是分級的。小規模衝突和低烈度戰爭應該由 PSC/PMC/PMSC實現和完成，國家級大規模威懾力量（MDF）應該保留用於大規模戰爭以及作為戰略威懾力量加以運用。世界主要國家戰略力量這樣的部署和運用，實際有利於世界和平和穩定，降低國家間爆發大規模戰爭的可能性，控制核戰爭爆發的風險。

現在的世界，對安保產業的需求巨大，而且基本為發達國家所控制。即便現在各國軍隊也需要專業安保產業公司提供服務和支持，來自軍隊和各國政府的安保服務合約已佔到世界安保產業的很大比例，更遑論其他市場經濟中的公司和機構對安保產業的需求。由於地緣政治形勢的持續動盪、爭端的四處發生、游擊戰術的普遍運用，導致使用各種類型的安保公司比起動員適用於大規模戰爭的正規軍，價格更低廉，反應更快，效率更高，安全風險更加可控，而政治影響和政治成本卻最低，這些因素讓各國的安保集團成為控制世界安全風險的首要安全選項。

圖為2023年6月24日，部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

俄羅斯私人軍事組織瓦格納集團在烏克蘭戰爭中的作用引人注目，在一些戰鬥中所起的作用甚至遠超俄羅斯軍隊。瓦格納集團的崛起、發展和運作，為私人軍事組織大規模參與商業化戰爭提供了例證。2023年6月23日，由於瓦格納集團與俄羅斯國防部的深層矛盾激化，瓦格納集團負責人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）以瓦格納軍人受到襲擊為由，發起了「正義的遊行」——數萬瓦格納武裝人員試圖向莫斯科行軍，但聲明這不是政變。在事件開始約24小時之後，經白羅斯等方面的介入與斡旋，瓦格納最終選擇停止向莫斯科進軍，轉而回到了其駐防營地。這就是引發世界高度關注的「瓦格納事件」，同時也引發世界對私人軍事組織新的思考。

在瓦格納事件期間，俄司法機關發起了對瓦格納罪案訴訟之後又最終撤銷，主權國家政府對於私人軍事集團的容忍和退讓可謂登峰造極。瓦格納集團的「犯上言行」、 俄羅斯統治集團的倉皇失措以及事後「寬宥」，暴露出私人軍事服務公司可能對主權國家的政府存續和運作構成巨大威脅，因而有必要限制其發展壯大，方可保證政治社會局面的整體穩固。

安邦的研究認為，瓦格納集團之所以「暴走失控」並在相當程度上威脅到一個大國政權的穩定，根本原因在於俄羅斯國家自身。蘇聯解體之後政經改革的失敗，極大限制了俄羅斯的國家能力。客觀而言，無論是俄羅斯的國家能力還是政權性質，其均不能夠被稱為是一個真正意義上的現代化國家。俄烏衝突早期俄正規軍的拉垮表現令俄高層頗為尷尬，為掩飾正規軍的戰損數字，俄只得依靠瓦格納集團這樣的私人軍事服務企業來參與作戰，為此俄羅斯高層不僅提供了10億美元的財政資助，還允許瓦格納直接從囚犯群體中招募兵員。隨着與國防部矛盾的激化，瓦格納集團迅速「暴走」，這在一個正常的現代化主權國家中本不會發生。瓦格納事件的經驗教訓，值得深刻總結和反思。不過，該事件並不能掩蓋私人安保/軍事組織在現代戰爭中的作用和影響。

在中非共和國負責總統安全的瓦格納人員。（Reuters）

我們認為，應當重視中國自身私人安保和私人軍事服務產業發展。近年來，針對中國海外項目的暴力襲擊事件時有發生，2023年3月發生在中非共和國的金礦暴力襲擊事件中，叛亂分子以「爆頭」的形式槍殺了9名同胞，其狀慘烈。從今年5月至6月，位於哥倫比亞的紫金礦業採掘基地遭到兩輪暴力襲擊，造成一死兩傷的慘痛結局 。自去年以來，南非和尼日利亞等中國投資集中地，針對中國人的暴力和綁架事件也呈現抬頭趨勢。中國對外投資大量集中在發展中甚至不發達國家和地區，這些國家的政權治理能力偏弱，公共服務和安全保障能力也不發達。為維護廣大海外僑胞和資產的安全且不引發複雜的外交糾紛，強大的海外安保服務產業是最為有效的工具。

基於中國企業「走出去」趨勢的強化，中國有着越發豐富和多樣的海外利益需要加以維護。單純依賴正規軍則成本高昂且易引發爭議，私人安保和私人軍事服務企業有着廣闊的發展空間和實際需求。由於中國政權組織-功能的完備性，私人安保和軍事服務企業的發展非但不會威脅到政府的正常運作，反倒會與其相得益彰併為退伍軍人實現人盡其才的安置發揮重大助益作用。客觀認識私人安保-軍事產業的歷史軌跡，明晰其從僱傭兵到現代安保產業的發展脈絡、功能變遷以及在當下和未來的重要作用，有着十分重大的意義。

最終分析結論：

我們相信，對未來世界的一個時期而言，為了應對低烈度衝突和安全環境風險，安保產業將有很大機會大展身手，一個商業化戰爭的時代，已經來臨！

本文原載於安邦智庫2023年7月31日的每日經濟專欄

