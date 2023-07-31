疑似普里戈任新錄音發布：瓦格納集團未來或需繼續招人
撰文：許懿安
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疑似俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）錄音講話7月31日在網上流傳，稱組織尚未招募戰士，但未來可能會這樣做。錄音在附屬瓦格納的Telegram頻道Grey Zone發布，聲音疑似是他。
他在Telegram發表錄音講話，稱「只要我們不出現人手短缺的情況，我們就不打算進行新的招聘。」
克宮在兵變發生後稱，沒參加兵變的瓦格納部隊成員可加入正規軍。而疑似普里戈任的人似在錄音回應這一點，稱「不幸的是」他的一些戰士已轉移到其他「權力結構」，但他說他們正在尋求返回組織。
普里戈任6月23至24日率領部隊發動兵變後，接受白羅斯（Belarus）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）調解，參與兵變的部隊前往白羅斯。普里戈任稱部隊協助培訓白羅斯軍隊。他上週還稱，瓦格納已準備好進一步擴大其在非洲的存在。
瓦格納在非洲，尤其是組織支持馬里（Mali）以及中非共和國（Central African Republic）政府的舉措，令包括美國在內西方國家為之擔心。