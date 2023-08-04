被特赦後，等待昂山素姬的會是什麼？

近日，為紀念佛教守夏節，緬甸軍政府赦免了7,000多名囚犯，這其中引人注目的是緬甸前國務資政昂山素姬減刑6年，與昂山素姬同時被捕的原總統温敏的刑期減少了4年。

2021年軍方發動政變後，昂山素姬遭關押，後因涉嫌腐敗、違反防疫法規等被判處33年監禁。有媒體報道稱，昂山素姬已經在7月28日離開監獄，改為在首都內比都接受軟禁。

先是出獄軟禁，緊接着是被減免刑期，緬甸軍政府對待昂山素姬的態度似乎在鬆動。輿論普遍關心昂山素姬的前途命運，並對未來緬甸的政治走勢感到疑慮。

在筆者看來，昂山素姬被赦免刑期雖是積極的信號，但昂山素姬的未來依然迷茫。

圖為緬甸的示威者2021年2月6日在仰光上街，舉起印有前國務資政昂山素姬肖像的海報，要求軍政府釋放她。（Reuters）

2021年2月緬甸政變後，軍方宣佈實施為期一年的緊急狀態，2021年8月1日出任國家管理委員會主席的軍方總司令敏昂萊兼任緬甸總理，並承諾在2023年8月之前舉辦選舉。但緊急狀態一延再延，緬甸軍政府先後在2022年1月31日、2022年7月31日、2023年2月1日、2023年7月31日四次宣佈將緊急狀態延長六個月。

目前預計緊急狀態將實施至2024年2月為止。這也意味着緬甸原計劃於2023年8月舉行的選舉已經推遲。在緬甸國家電視台7月31日發布的一項聲明中，軍政府稱持續的暴力事件是選舉推遲的原因。一再實施的緊急狀態和一再推遲的選舉讓軍政府備受詬病，赦免昂山素姬是軍方自我減壓的一種操作。

且緬甸不可能長時間不選舉，關押前領導人的同時舉行選舉，必然會國際社會被質疑不民主。赦免昂山素姬很可能是軍方為增加選舉合法性、回應國際社會期待而進行的一種前期操作。

昂山素姬曾在上一個軍事統治時期被軟禁了15年，現年78歲的昂山素姬還有多少個15年？昂山素姬現在只是被赦免6年刑期，等待她的是餘生被軟禁，還是積極爭取繼續被特赦從而發揮政治影響力？

昂山素姬和軍方度過一段時間的關係蜜月期。圖為2015年12月2日，緬甸國防軍總司令敏昂萊在首都內比都與國務資政昂山素姬握手。（Reuters）

昂山素姬領導的民盟政府之所以在2021年2月被政變推翻，在於民盟政府試圖挾民意架空軍方影響力。民盟執政時期，從未召開過國防和安全委員會會議。廢除2008年憲法是民盟掌握了權力之後積極試圖開展的政治進程。這些都直擊軍方軟肋。

昂山素姬上世紀被軟禁，民盟被解散，在於其同軍方的直接對抗，之後能夠重新出山在於她對軍方統治的默認，對2008年憲法的承認。現如今昂山素姬再次失去自由，民盟再次被解散，昂山素姬不得不反思這其中的原因。從直接對抗到陽奉陰違，昂山素姬必須認識到緬甸的政治改革不是一蹴而就的。

在對待民盟上，軍方忌憚民意還是有一定保留的，政變發生後軍方並沒有立刻取締民盟，2022年1月，軍方稱沒有解散民盟計劃。但是2023年3月，軍方解散了包括民盟在內的40個政黨，原因是這些政黨沒有依照選舉規定重新註冊。民盟這些政黨不參加軍方制定的遊戲規則，對選舉進行軟對抗，這是不能被接受的。

赦免昂山素姬的部分刑期，很可能是軍方伸出的一根橄欖枝，昂山素姬以及民盟的有識之士是繼續對抗軍方，還是接受現實與軍方共存，是個需要考慮的問題。