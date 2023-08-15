平息南海爭端的新方法——怪美國就對了

王毅重新成為中國外交部長後，近日訪問了新加坡、馬來西亞、柬埔寨三國。

在新加坡，王毅會見了新加坡外長維文、新加坡副總理黃循財、新加坡總理李顯龍。在柬埔寨，王毅會見了首相洪森、候任副首相兼外交大臣宋金達、候任首相洪瑪奈。對這兩國的訪問有強烈的政治方面的新老交替性。

新加坡副總理黃循財是新加坡第四代領導團隊領軍人。不出意外，2025年大選後，他將成為新加坡總理。王毅此行有接觸新加坡接班人之意。柬埔寨候任首相洪瑪奈曾經在美國深造，畢業於美國西點軍校，他上任後將會給中柬關係帶來何種不確定性未可知。王毅在柬埔寨大選後就到訪，是對柬埔寨的尊重，也是積極化解可能帶來的變數。王毅對上述兩國的訪問和中國尋求穩定的周邊局勢分不開。

2023年8月13日，柬埔寨候任首相洪瑪奈在金邊會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部）

王毅對馬來西亞的訪問，一方面是因為今年是中馬建立全面戰略夥伴關係10周年，明年兩國將迎來建交50周年兩國的關係周年紀念，中國希望以此為契機鞏固兩國關係，對各級慶祝活動做一個規劃。另一方面是南海問題。

王毅同新加坡馬來西亞領導人談到了南海局勢。他說美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪。最近又借仁愛礁問題煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。中方希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中。

仁愛礁事件屬於中菲兩國爭端，在中菲相關外交官還沒有進行談判的情況下，中新、中馬已經進行了立場溝通。王毅將事件幕後黑手歸結為美國，以中美的視角審視南海問題和仁愛礁糾紛，是非常聰明的做法。

圖為馬來西亞總理安華2023年8月11日在馬來西亞檳城與訪問該國的中國外交部長王毅會談。照片由馬來西亞總理辦公室提供。（Reuters）

提前和東盟主要國家打招呼，有助於不讓中菲爭端升級為中國和東盟的矛盾。東盟國家都非常清楚在中美之間選邊的危險性，為了避免被中國認為站隊美國，東盟應該不會為了給菲律賓站台將仁愛礁事件擴大化。

先對菲律賓的行為重拳出擊，緊接着對菲律賓伸出談判的橄欖枝，並做好東盟國家的工作。這會讓菲律賓在仁愛礁事件中內無援手，外無勝算，壓力之下必須思考如何在中美之間小心行事。這是中國警告菲律賓行動的一部分。

將東盟作用提到了相當的高度，是對東盟的地位大力維護，也是推進地區局勢去美國化。美國不論是否干預了南海局勢，都有慫恿局勢緊張的嫌疑。以排除美國干預的名義，對美國大加抨擊，是降格中國和東盟國家矛盾的台階，有助於平息局勢。事態發展到如今，美國反而會是平息南海糾紛的潤滑劑。