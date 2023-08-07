菲律賓總統小馬可斯：國家將繼續捍衛主權及南海權利

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在海岸衛隊船艇遭中國海軍船發射水炮驅趕後說，菲律賓將繼續維護主權和領土權利。



路透社報道，小馬可斯星期一（8月7日）說，儘管菲律賓在南海面臨挑戰，菲律賓仍會繼續捍衛國家主權與領土。

中國海警局同日敦促菲律賓從仁愛礁撤走一艘擱淺的軍艦。

上周六（5日），菲海岸警衛隊護送兩艘補給船，為駐紮在南沙群島仁愛礁（菲稱阿雲金暗沙，Ayungin Shoal）的菲軍事人員運送糧食、水、燃料和其他物資。

菲律賓武裝部隊說，中國海警船攔阻菲船並發射水炮，由於中方的「過度和攻擊行動」，導致菲方第二艘補給船無法卸載物資，進行例行的部隊輪換和補給行動。

中國海警局新聞發言人甘羽說：「我們敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。」

馬尼拉和北京在南海，尤其是仁愛礁附近海域的海上糾紛由來已久。馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛礁，並派遣軍力駐守，定期派員前往換班和運送補給，實際控制了仁愛礁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

