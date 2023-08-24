金磚峰會邀拉美、非洲、中東六國加入　13年來首次擴員意義何在？

在南非金磚峰會的最後一天（24日），經過最後一刻的閉門討論，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）宣布金磚國家組織將會邀請阿根廷、埃及、伊朗、埃塞俄比亞、沙特和阿聯酋六國加入，是為2010年南非加入以來金磚的首次擴員，預計這些國家的成員地位將在明年1月生效。

金磚擴員是這次金磚峰會的首重議題。雖然外界盛傳印度、巴西、南非各有異議，但這次正式的擴員決定已將此等判斷證明為錯。獲邀加入的六國，分別代表了拉丁美洲、非洲和中東，也象徵着金磚將會繼續朝着成為非西方、全球南方國家的代表性組織的大方向前進。

阿根廷是拉丁美洲的第三大經濟體，是南美洲跟隨巴西之後的第二大。如今當政的左翼貝隆主義政府正跟巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）合力推動南美自主和去美元化，阿根廷的加入一方面加重了拉美在金磚的話語權，另一方面也提升了數十年來陷於高通脹低增長困局的阿根廷的國際地位。

俄羅斯總統普京以視像方式參與金磚峰會（Pool via REUTERS）

不過，阿根廷的加入，背後也有風險存在。該國本年10月即將面對大選，上台的很可能是中間右翼，甚至是直接主張美元化的極右新晉。若然如此，金磚未來的集體決定可能會受到這些親美政客的阻礙。

埃及雖然近年經濟發展不佳，但這個守着蘇彞士運河的國家卻有極強的地緣戰略價值，因此，其掌握實權的軍方也長年得到美國的軍事援助。不過，埃及除了在以巴問題等鄰近事務有較為明顯的外交表現之外，向來都沒有太大的地緣影響力，連其「後園」的蘇丹內戰也擺不平。

由於埃及軍方掌握大多行業，經濟經營不善，長期需要阿聯酋等中東盟友，以至國際貨幣基金組織（IMF）援助。這一次埃及的加入，一方面當然增加了金磚的代表性，但另一方面，埃及也許是看準了金磚的新開發銀行（NDB）未來可能有更方便的貸款之門，可以藉這一個更靠近全球南方國家的外交位置而得到新一道潛在財源。

印度總理莫迪2023年8月23日出席金磚峰會（Pool via Reuters）

伊朗的加入，可算是六國之中最具爭議的。畢竟伊朗還在走向核武，也是美國極限制裁的對象，長年在經濟上被西方孤立，更是俄烏戰爭中的對俄武器主要供應者（按：無人機）。在此等國際環境之下，對於願意接受伊朗的國際組織，伊朗都希望爭取加入，以打開外交空間。

有人可能會認為伊朗的加入象徵着金磚國家組織明顯向着「反西方」、「反美國」的方向走。這種意味當然不能否認，但伊朗其實最近也似乎跟美國拜登當局達成了幕後的君子協定，因此我們對其加入不適宜作過強的解讀。

埃塞俄比亞一直給人非洲版中國模式發展的印象，其唯一未被殖民國家以至非洲聯盟總部所在的地位也有極強的政治象徵性。不過，2020年以來的內戰打破了埃塞俄比亞的穩定局面，如今提格雷（Tigray）內戰已平，旁邊的阿姆哈拉（Amhara）本月又再跟政府軍發生衝突，可算是一波未平一波又起。

習近平2023年8月23日出席金磚峰會（Reuters）

埃塞的加入，相比起南非，是更基層非洲聲音的代表，但這也代表着非洲的不穩未來有可能進一步登上金磚的議程，這也將給予全球南方國家機會以跟西方不同的方式去處理這些難題。

至於沙特和阿聯酋的加入，可算是兩國近年「多結盟」外交、放棄過去單靠美國政策的延續。兩國在也門促進停火、沙特和伊朗復交、沙特和土耳其修好、沙特不理美國反對與俄羅斯在石油產量調控上的聯動等等，都是這一個外交方向的動作。

不過，這並不代表兩國正在「靠邊站」，兩國都正在尋求美國更嚴格的安全保證和更寬鬆的軍售安排，而沙特近來也主持了沒有俄羅斯參與的烏克蘭和平會議。「多結盟」才能保證這些國家能有效以中立地位遊走於不同強權之間。而這兩個國家加入金磚當然也強化了金磚在全球能源供應問題上面的影響力。

配合起伊朗的同時加入，這三個中東國家同在金磚，也將減少各方再生嫌隙的可能性，為各方提供了一個調解潛在矛盾的平台，有助於中東和平局面的維持。

上述六國的加入，可說是金磚這個非西方國家組織向前邁進的一大步。唯一美中不足的，可能是外界盛傳最具影響力、能代表東南亞、最少地緣政治爭議的印尼，竟然不在名單之上。不過，將金磚發展成南方國家代表今天依然是在剛起步不久的階段。世局之變總需要時間調節。