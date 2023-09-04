習近平缺席G20與國安對美發聲：中美關係的真實底色

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華結束之後，9月4日中國國家安全部官方微信公眾號發布題為《新瓶裝舊酒：美國對華戰略「新兩手」實際還是「老兩手」》的原創文章稱，近期美國多名官員接連訪華，表示拜登政府無意遏制中國發展，願同中方保持溝通，推動兩國關係穩定發展。但美方同時提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南中國海等問題上挑起事端，公開唱衰中國經濟。

國安部認為，這些體現出拜登政府對華戰略明顯的兩面性特徵，即「新兩手」。過去幾十年，美國對華戰略的「老兩手」是「接觸+遏制」；而拜登政府的「新兩手」則是「競爭+管控競爭」。

國安部介紹至於「新兩手」的特點，國安部指出，其中「競爭」包括經濟層面的脱鈎斷鏈，政治層面的拉幫結派，安全層面的威懾圍堵，輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等。國安部預計，美國對華「競爭」一手還遠並不止這些，更多更肅殺的手段恐怕還未祭出。

國家安全已經深刻定義了中美關係。美國商務部長雷蒙多本質上也是美國國家安全政策的執行者。（Reuters）

「管控競爭」則是對遏壓失控的管理。文章列舉，拜登政府上台以來反覆提到的「護欄」「底板」「參數」等相關概念，以及「去風險」而不是「脱鈎」，乃至拜登政府一再作出的「四不一無意」等口頭承諾，都可歸入「管控競爭」。

從該文章的基本調門看，中國對美國高官近期接連訪華並不抱有樂觀的態度。

以往對中美關係或者美國對華政策發表立場性論斷的通常是中國外交部。中國官方媒體新華社或者中央廣播電視總枱也會發表一些觀點性媒體評論。此番由中國國家安全部在其微信公眾號發布的原創文章，帶有鮮明的立場傾向和主張，是比較少見的。

這可能意味着國家安全部在對美政策方面將有越來越大的話語權。

美國商務部長雷蒙多訪華期間，中方重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。但雷蒙多用國家安全搪塞了過去。美國將國家安全放在了對華關係的首位。

而從中國國家安全部出面發表涉中美關係言論看，中國同樣將國家安全提升到了前所未有的位置。

拜登上周在華盛頓對媒體講話時曾表示，他希望習近平會出席在印度舉行的G20峰會。（REUTERS）

按照以往慣例進行的一些關係改善措施已經於事無補，中美關係已經不是一般意義上的關係惡化。大國競爭和對抗的殘酷性、嚴肅性正在浮出水面。高官互訪已經不是促進關係轉圜的有效方式。

不只是高官的驅動作用有限，國家領導人之間的接觸對改善中美關係的效用也是有限的。去年G20中美領導人會晤達成了一些共識，但是過去一年中美關係一波三折，直到近期才有官員頻繁互動。

中國國家主席習近平不會出席今年的G20峰會，由中國總理李強出席。這期間李強即便同美國總統拜登有接觸也是禮節性的。儘管習近平不出席G20原因是複雜的，但也說明中國對中美領導人目前僅有的可能在國際會議場合進行的會晤不抱期待。