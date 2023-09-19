赴美出席聯大的韓正會是中國外交的特殊角色嗎？

正在美國參加聯合國大會的中國國家副主席韓正9月18日會見美國國務卿布林肯。

布林肯告訴韓正：「我們有機會在兩國最近舉行高層接觸的基礎上前進，我認為這是一件好事。」美國國務院官網披露的訊息顯示，雙方展開了「坦誠且建設性」的討論，並強調雙方致力於確保溝通渠道保持開放。雙方就俄烏戰爭、朝鮮課題等交換意見。布林肯也強調保持台海和平與穩定的重要性。

中國官方媒體新華社的報道則稱，韓正呼籲美國同中國相向而行，採取實際行動，創造有利條件，多做增進了解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道。

眾所周知，以往中國出席聯合國大會的大都是國家主席、國務院總理或者是外長。中國涉外高層均不出席聯大，派國家副主席出席聯大的情況較為少見。

王2023年9月18日，中國國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。該會晤並非簡單寒暄，而是坐下來正式討論。（路透社）

不少分析原本以為王毅不出席聯大預示着中國國家主席習近平11月可能不會赴美出席APEC。但是韓正同布林肯的會晤情況顯示這並不是一場禮節性的會見。

當布林肯能夠同一個禮儀性質的國家副主席開展討論，足以暗示美國研判韓正並不僅僅是禮儀性質的虛職國家副主席，而是在中美溝通交流中有一定的話語權。

韓正以普通黨員的身份出任國家副主席，沿襲了前任國家副主席王岐山的舊例。王岐山曾任中共政治局常委，後以普通黨員的身份出任國家副主席，當時被認為是中共黨內的第八常委 。韓正曾任中共政治局常委、國務院副總理，當時位高權重。他以普通黨員的身份接任國家副主席職位，充分彰顯了高層的信任，顯然不只是充任虛職。

尤其在秦剛的中國外長職位被免後，具體外交工作都壓在同時擔任外長的中央外事辦主任王毅這邊。韓正此番前往美國出席聯大，出席系列會議，並同聯合國秘書長、第78屆聯大主席及有關國家領導人舉行雙邊會晤，進行的是實質外交活動。韓正很可能是中國外交領域王毅之外的重要人物。這是美國願意派出國務卿這樣重要的內閣大員同韓正在紐約會晤的基礎。