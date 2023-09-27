英國證實已與俄舉行多輪秘密談判 俄烏戰爭極可能重演歷史

據德國新聞電視頻道網站9月23日報道，在俄烏衝突開始以後，英國官員與克里姆林宮代表舉行了秘密會談。英國外交部一名發言人向英國iNews網站證實了這一消息。據報道，過去18個月雙方在維也納和紐約等不同地點舉行了多輪會談。

這名參加會談的英國高級外交官向iNews網站表示：「我們絕不會分裂烏克蘭，也不會為任何人達成和平協議。」他還說，會談從來沒有討論結束戰爭的條件。儘管如此，與俄羅斯保持聯繫「至關重要」。該網站援引這位官員的話說：「我們一直保持聯繫，並相信在烏克蘭戰爭期間保持公開對話很重要。」

英國政府的一名前情報官員、也是現任安全顧問對這些會談也作出了類似的反應。他說，與莫斯科保持聯繫是「一件好事」，特別是在解決糧食出口等國際問題方面。他對iNews網站說，「但如果這些接觸包含任何關於結束戰爭的實質性內容，我會感到驚訝。」

英國和俄羅斯的秘密接觸其實並不令人驚訝，因為就在俄烏戰爭進行的同時，美國也一邊為烏克蘭源源不斷提供各種軍事情報與軍火援助，一邊和俄羅斯在各個層級進行接觸，這已經不是秘密。唯英國與俄羅斯的秘密接觸會可能會比美俄的接觸更令烏克蘭感到緊張，因為這很可能代表了一個趨勢，反映出俄羅斯與西方的溝通可能已經到了技術層面。

烏克蘭總統澤連斯基9月21日訪問白宮，與美國總統拜登會晤。（Reuters）

儘管戰爭結束似乎還遙遙無期，俄羅斯和烏克蘭都還有戰爭潛力，美英徹底削弱俄羅斯的戰爭目標也還沒有完全達到，前線的炮火還在轟鳴，但這並不妨礙他們——這些決定戰爭進程的西方寡頭們先就戰爭的邊界與結果進行秘密接觸，從而為可能的談判創造條件。

英國官員表示，他們和俄羅斯談的主要是核安全和糧食問題，不包括「任何關於戰爭結束的實質內容」，並且表示「烏克蘭的未來及其在可能的和平談判中的立場完全取決於烏克蘭。」從基輔的角度，這樣的心理安撫非常重要，烏克蘭當然希望自己在與各方的互動中能掌握主動，希望在收回全部國土之前，美英和俄羅斯的秘密接觸只談與結束戰爭無關的核安全與糧食問題。

但是，這些大國寡頭們關起門談什麼烏克蘭根本無法掌握；而烏克蘭在「可能的和平談判中」到底能有多大主動性，烏克蘭自身卻不難得知。

戰爭史上，在產生厭戰情緒後，互相對峙的大國關起門秘密談判，以弱國利益為籌碼互相交換，最後達成共識結束戰爭的案例可不少。包括中國，在一百多年來的晚清和民國時代都屢被犧牲。俄烏戰爭也有極大可能會重演歷史，至少不會距離歷史太遠。