波蘭30年來最重要投票：將決定極右連任還是親歐派再上台

10月15日，波蘭即將迎來1989年以來最重要的國會選舉投票。是次選舉結果將決定其與歐盟之間的關係，以及該國在當前俄烏戰爭所處的地位與角色。自俄烏戰場爆發以來，波蘭一直是烏克蘭的堅定支持者，惟兩國關係近日因波蘭禁止進口烏克蘭穀物而出現裂痕；隨着選舉臨近，這個中歐國家的反移民言論也日益高漲起來。



在即將舉行的選舉中，法律與公正黨（Law and Justice，PiS）於2019年國會選舉再次勝選，已經在兩次國會選舉中贏得勝利，並擁有多數席次；最大在野黨是由圖斯克領導的公民綱領黨（PO），走中間偏右親歐路線。

最新的民意調查顯示，爭取第三度執政的PiS以10個百份點領先PO，惟雙方差距不斷縮窄，但兩者料不太可能獨組政府。

以PO為首的在野公民聯盟（Civic Coalition），其他成員則包括中左翼的現代黨（Modern）、進步派波蘭倡議黨（Polish Initiative）、綠黨和農民抗議運動 AgroUnia。

預計PiS難與另外兩個溫和政黨包括第三條道路黨（Third Way，TD）和左翼黨（The Left，SLD）合作，因此規模較小的極右聯邦黨（Confederation，KWiN）料成為PiS的結盟對象，而該黨持反猶太、反同姓戀、反墮胎、反歐盟等立場。

隨着選舉日漸迫近，移民問題又成為PiS及在野黨爭持對象。隸屬PiS的波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）12日在一場新聞發佈會上表示：「在這場移民大潮中，將有伊斯蘭聖戰士、恐怖分子、成千上萬的年輕人將移民到歐洲。」移民問題是PiS試圖贏得第三個任期的競選核心，該黨近期一直在分享影片和圖片，塑造印象正是移民對波蘭、波蘭人民及其生活方式的威脅。

此外，執政黨還試圖抺黑反對派，指斥他們將會拆除波蘭在與白羅斯接壤的邊境地區修建的邊境圍欄，同時接受歐盟提出的移民配額條款。

選舉臨近，波蘭國內的反移民言論也變得高漲。(Reuters)

在進行議會選舉的同時，該國將就接收非法移民、私有化、提高退休年齡和拆除與白羅斯接壤的邊境障礙等問題舉行全民公決。在投票前夕，執政黨希望塑造實現阻止非正常移民承諾的形象。

對此，反對黨一直試圖用事實來反駁，並指出有資料表明，在執政黨期間，從歐洲以外抵達波蘭的移民實際上有所增加。反對黨還試圖將注意力轉移到最近的「現金換簽證」醜聞上，波蘭外交部及轄下領事部網絡被指自2021年來，向申請人收取數千甚至數萬歐元的賄賂，以加快獲批簽證，總數約25萬份。現為在野公民綱領黨（Civic Platform，PO）主席、曾任歐洲理事會主席的圖斯克（Donald Tusk）坦言：「這是波蘭21世紀最大宗醜聞」。

卡欽斯基領導的PiS強調國家的自主性，其邊界必須加以捍衛，以免有傭兵以難民身分進入境內造成社會不穩。(Reuters)

PiS強調國家的自主性，其邊界必須加以捍衛，以免有傭兵以難民身分進入境內造成社會不穩。該黨還重申保護國內農民的權益，限制烏克蘭的穀物進口等政策，以維持當地農民生計；還重視老人與兒童免費藥品、波蘭軍隊現代化等措施。而且主力拉攏國內天主教徒的PiS還加碼援助家庭，承諾當選後把育兒補貼每月由500茲羅提（約900港元）加至800茲羅提（約1450港元）。

PO則表明將取消PiS在司法與媒體方面的改革，並會為改善與德國關係開闢道路、收留難民、允許同性伴侶建立民事伴侶關係及12週以內婦女可以墮胎等政策，以吸引女性與同性選民。

基於兩黨政綱及價值觀迴異，當地許多民眾認為，這次將是波蘭有史以來最重要的一場國會選舉，影響國家政策走向，因其結果將決定波蘭未來在歐盟、美國與俄羅斯之間的角色，也牽涉到2025年的波蘭總統選舉。若總統與國會執政黨並非同一政黨，或可能難以達到共識，使得政策寸步難行。

曾任歐洲理事會主席的圖斯克(右)的PO黨，是今次選舉中另一大勢力。(Reuters)

截至10月8日為止，已經有逾35萬名波蘭公民在海外註冊投票。波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）表示，這個數字已超過2019年國會選舉的31.04萬人，但仍低於2020年總統選舉中註冊的38.05萬人。由於海外選民註冊尚未完結，外界預期仍有可能會打破有關紀錄。而且目前估計有440萬屬游離選民，相信對選舉結果有決定性作用，預料投票率高將對圖斯克領導的在野黨更有利。

極右翼政黨聯邦黨有力成為造王者？(Reuters)

極右的聯邦黨（Confederation，KWiN）有可能會助PiS繼續執政。在烏克蘭戰爭的問題上，KWiN也扮演了重要角色。波蘭至今已向烏克蘭提供了逾30億美元的武器，但在烏克蘭穀物出口的緊張局勢下，總理莫拉維耶茨基上個月放狠話表示，波蘭將不再提供武器，而是集中精力恢復枯竭的武器庫存。

在俄羅斯全面入侵後的一年來，波蘭對烏克蘭張開雙臂，大部分波蘭民眾都樂於無條件援助烏克蘭難民，社會層面，兩國民族亦融合順利。但隨著戰爭趨於膠着，前景未明，波蘭政府表示烏克蘭「缺乏感激之情」，總統杜達將烏克蘭比作一個沉入水底的人，將救援者拖入水底。而KWiN是唯一一個反對烏克蘭移民的政黨，並對政府發放難民津貼的決定提出了批評。在該黨已經在迫使華沙改變其烏克蘭政策，無論它是加入聯盟還是置身事外，它都將影響下一屆政府。

相反，如果圖斯克的在野聯盟成功勝出，預計將會堅持支持對烏克蘭援助，在整體政策上亦會更親歐。