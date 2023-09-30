波蘭與俄烏戰爭（一）：曾被瓜分的波蘭　會不會協助瓜分烏克蘭？

俄烏戰爭爆發以來，波蘭雖不是直接交戰方，卻扮演了重要角色。

在軍備場域，戰前波蘭本就是烏克蘭重要的武器供應商；戰爭爆發後，波蘭更向基輔輸出大量軍備，包括蘇聯T-72、波蘭PT-91、德國豹2等300輛以上的坦克，還有大量裝甲車、遠端火砲和自走砲。波蘭也是第一個派遣戰鬥機入烏的北約國家，於2023年3月移交了第一批4架的MiG-29。整體來說，波蘭前後為烏克蘭提供了25億美元以上的軍事財政援助，數額僅次於美國、英國。

在人道主義場域，波蘭財政部長席茲考斯卡（Magdalena Rzeczkowska）於2023年4月表示，波蘭援助烏克蘭的金額已經超過105億歐元，其中大部分是對難民的人道主義援助，數額僅次德國、美國。此外根據聯合國難民署（UNHCR）數據，烏克蘭難民在歐共有580萬，其中波蘭收容了160萬，為全歐最多，第二高的德國則是100萬。

而在政治場域，波蘭也是許多國家領導人訪烏的中繼站，包括美國總統拜登（Joe Biden）在內，領導人都是先入境波蘭，再搭乘火車前往烏克蘭，開始自己的外交活動與行程。

總體來說，因為戰爭下的積極表現，如今波蘭擁有三個場域支持烏克蘭光環：軍事、人道與政治。而這一現象背後既有地緣因素，也與波蘭反俄親美、希望提升自己在北約的地位相關。正因如此，未來俄烏停戰的談判中，波蘭的可能角色也相當值得重視。

波蘭國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）2023年8月3日會見在波蘭東部邊境地區服役的士兵。（波蘭政府網站）

為什麼朝鮮模式最有可能

首先探討俄烏停戰的場景，其時間或許不易預測，但最可能的戰線情況倒是可以想像，那便是烏克蘭的朝鮮化。

此前5月中國歐亞事務特別代表李輝前往烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國時，筆者便曾撰寫《李輝啟程斡旋俄烏戰爭：從一國兩制到朝鮮方案，中國能怎麼行動？》一文，分析在俄羅斯無意撤軍的情況下，佔領地的一國兩制、科索沃模式都希望渺茫，因此俄烏戰場較可能的停戰方式，便是採用朝鮮模式，也就是仿效1953年的《朝鮮停戰協定》，各方同意就地停火，並設立非軍事區以隔開雙方戰鬥人員。

從現實角度來看，《朝鮮停戰協定》默許了朝韓共存的現狀，但其性質只是軍事文件，由各方以軍隊名義簽署，來迴避「簽字國」的政治承認問題，也不直接討論被佔領土的歸屬爭議，更不是正式「和平條約」，所以朝韓雙方都可宣稱對整個朝鮮半島擁有統治權，卻又能實質達成停火。當然這一協定韓國並不樂見、也未簽字，但最終迫於美國壓力，仍只能含淚執行。

2023年9月20日，烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）在聯合國安理會發表講話。（Reuters）

再看俄烏戰場，各方心態及條件都與當年停戰前的朝鮮類似。

在軍事條件上，俄羅斯雖已侵佔烏克蘭近20%領土，卻無法再大幅推進戰線，顯然已達維持前線不潰、同時鞏固後方佔領的最大能量；烏克蘭雖有西方軍援，並不惜以巨大代價阻止俄軍進逼，同時發動了多次大反攻，卻始終無法驅逐俄軍，雙方明顯進入僵持狀態，且這一僵持已經持續數月，造成了大量無意義死傷。

在政治博弈上，美國為首的北約面臨困境：基於聯合國憲章與宗旨，歐美各國不可能正式承認俄羅斯對佔領地擁有主權，也很難公開要求基輔「領土換和平」，因為支持烏克蘭仍是西方難以推翻的政治正確，但內部反戰促談的聲音也在成型，美國更將在2024年迎來總統大選，屆時俄烏戰爭走向恐成攻防戰場；但俄羅斯同樣有自己的政治困境：開戰之初的「去納粹化」、「去軍事化」目標已無法達成，莫斯科只能緊抱「支解烏克蘭」的實質戰果，來證明戰爭不是一無所獲、且很有價值，所以撤軍還地基本上不在莫斯科的考慮範圍內。

簡單來說，就既定戰線原地停火，是俄羅斯的談判底線，也有現實基礎，或許也是部分西方精英默許的選擇，卻無法被俄羅斯以外的各方公然宣之於口，就連此前中國公布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》時，也必須把「尊重各國主權」置於首位，強調「公認的國際法，包括聯合國憲章宗旨和原則應該得到嚴格遵守，各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障」，原因無他，此次牽涉的併吞規模實在過於巨大，遠勝2014年的克里米亞危機，對有心斡旋談判的各方來說，都是棘手問題。

普京2023年9月20日在俄羅斯聖彼得堡會晤王毅（背對鏡頭者）（Reuters）

正因如此，朝鮮模式才更有參考價值。和平協定或許短期難產，但要實現停火，俄羅斯、烏克蘭與美國其實可先從停戰協定入手，即派遣軍事代表談判何時停火、遣返戰俘、規劃非軍事區等條件並簽字，如此一來就可暫時擱置領土歸屬爭議，又能實質凍結衝突。

當然，這一做法就與當年朝鮮模式一樣，是在大國協調的背景下嚴重犧牲了小國利益：1953年是由美中朝三方簽字，迫使拒不簽字的韓國執行停戰協定；如果這次俄烏戰爭也採朝鮮模式，那便是由俄羅斯、美國、歐洲等多方協調後，迫使烏克蘭同意領土換和平。基輔當然可以如韓國般，持續宣稱對烏克蘭全境擁有主權，但因停戰協定限制了烏克蘭動武收復各地的可能，所以實際上就是默許俄羅斯鞏固對烏東四地的占領。但烏克蘭稍勝一籌的是，朝鮮的國家地位獲全球承認，但烏東四地除了俄羅斯與俄羅斯附庸國、保護國外，基本上不會有國家承認其是俄羅斯領土。

而正如朝鮮模式讓韓國擁有了美國的軍事保護，烏克蘭若被迫接受領土換和平，也將能換到美國、北約的相關「補償」：即便無法正式加入北約，也能在某種程度上成為北約同盟體系外的特殊存在，或能擁有西方駐軍或相關軍事挹注，因為烏克蘭已正式成為與俄羅斯接壤的衝突前線，西方既想避免俄羅斯進一步推進，也不願烏克蘭失控進攻。

所以說得更直接，俄烏戰爭的朝鮮模式雖能凍結衝突，卻也在某種程度上「瓜分」了烏克蘭：烏東四地成為俄羅斯實施統治的勢力範圍，「剩下的烏克蘭」即便無法正式入約，也會成為美國為首的北約勢力範圍。而這也意味著，俄羅斯雖獲得了新領土，卻不可能得到烏克蘭中立的理想結局。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月11日以視像形式聽取俄羅斯遠東地區發展報告。（Reuters）

為什麼波蘭可能充當斡旋者

再來探討斡旋者的角色。

如果要以朝鮮模式停戰，美俄歐（德國與法國）的大國協調將是關鍵。但如前所述，出於政治正確等考量，各方或須找一位檯面上的斡旋者，來扮演說客、信使的角色，同時分擔「犧牲烏克蘭」的輿論砲火。

從現實角度來看，俄羅斯身為戰爭發起方，相對沒有仰賴斡旋者的道德需求，但若真要找一個自己、美國、烏克蘭都能接受，在俄烏衝突上具有地緣鄰近性，又較無政治正確包袱的斡旋國，那麼俄羅斯的首選應當是土耳其。白羅斯（前稱白俄羅斯）雖一度在戰爭之初扮演促談角色，無奈「俄羅斯附庸」的標籤太過鮮明，無法成為眾望所歸，未來恐也不易成為各方公約數。

而對美國、德法來說，如果真要走朝鮮模式，那麼其相當需要一位檯面上的斡旋者，好讓自己能相對隱身幕後。而考量到與俄烏衝突的地緣鄰近性、與美國及德法的信任程度、對政治正確包袱的低需求，波蘭應當是美國與德法的首選。

美國總統拜登（左）2023年2月21日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda，右）（Reuters）

從地緣視角來看，波蘭與烏克蘭相鄰，是最大的烏克蘭難民收容國，也是重要的軍備入烏通道，是烏克蘭不能輕易激怒的強鄰；從政治正確視角來看，戰前波蘭向來被諷為歐盟「人權窪地」，並被不少西方國家貼上「民主倒退」的標籤，在「維護烏克蘭主權領土完整」的道德需求上，自然低於擔憂人設崩壞的德國與法國。

更重要的是，波蘭是北約東翼的重要國家，也是未來美國將會加大部署的「新前線」。2022年戰爭爆發以來，美國便向波蘭派遣大量駐軍，目前約有1.1萬名美軍在波蘭輪換，創下歷史新高；拜登訪問基輔後回到波蘭時，波方更要求增加美軍的部署人數與時程，並承諾將國防開支占比從3%提升至4%，來到北約第一高位。而這一角色，會增加波蘭斡旋俄烏戰爭的話語權與正當性，也有助美國借波蘭調控戰後的朝鮮模式的進行。

另對俄羅斯來說，波蘭雖不是斡旋國的首選，又是北約當中反俄親美的代表，但如前所述，俄羅斯對斡旋者的需求相對較低，因此只要波蘭能帶來美德法同意「就地停火」、「依現況進行談判」的訊號，莫斯科未必不能接受波蘭作為斡旋代表；此外，屆時也可能是雙斡旋形式，也就是美國、德國、法國委託波蘭，俄羅斯則委託土耳其，波土兩國作為代表直接交換雙方意見與底線，協助達成最終方案。

回顧歷史，波蘭因位處普魯士、奧地利、俄羅斯三強權交界，曾在十八世紀被三次瓜分，包括1772年的俄普奧瓜分、1793年的俄普瓜分，以及1795年的俄普奧瓜分，而這次直接導致了波蘭－立陶宛聯邦宣告滅亡。大國的強權傾軋、兼併、交易向來無情。聚焦現實，如果俄烏終局真採朝鮮模式，波蘭也在其中扮演角色，那麼這或許就是歷史的殘忍呼應：大國協調邏輯未變，只不過受害者從波蘭換成了烏克蘭。