以巴火藥桶（三）：衝突對美國大選的影響

編者前言：本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第三篇，隨後會陸續發布。



9. 以巴衝突對2024年美國總統大選的可能影響是什麼?（編按：前5個問題已在本系列文章第一篇、第二篇處理。）

1）拜登及民主黨政客的初始表態：本次以巴衝突才剛剛開始，拜登已經發表正式講話，嚴厲地譴責了哈馬斯的襲擊，稱其為「純粹的邪惡」（「sheer evil」）。我們看到，民主黨內，那些偏左翼、進步主義、日常經常批評以色列政府的政客，也嚴厲譴責了哈馬斯，完成了第一步的正確的「規定動作」。

2）民主黨白宮與政客的初始表態，並不能代表其後續態度：這就好比美國經受了911恐怖襲擊，上來你肯定先譴責911恐怖襲擊者，但這不代表你贊成後面的後續行動——譬如對伊拉克發動戰爭，以及造成巨大的地緣政治及人道主義危機，這是要「一碼歸一碼」的。所以，後續得看以色列如何還擊。如果在未來幾周、幾個月甚至更長的時間裏，以色列重手還擊，對加沙地帶實施大規模的封鎖、空襲、路面部隊進襲、軍事管制，施加暴力，造成平民傷亡及人道主義危機，則可能會造成民主黨內部的分化：可以想象，再過一周，輿論焦點可能會轉移到以色列部隊令人髮指的軍事行動。

圖為美國總統拜登2023年10月18日在以色列特拉維夫會見以色列總理內塔尼亞胡。在拜登起行前，巴勒斯坦斯坦加沙一所醫院被空襲前沙爆炸，數以百計病人、家屬與醫護人員慘死，這讓拜登的「挺以之旅」備受各界抨擊。（Reuters）

3）如果以色列政府出手太重，則拜登需要表態批評以色列政府：目前拜登的策略是「all-in」以色列——先表示「無條件支持」，電話提示內塔尼亞胡要克制、要注意「國際法」，然後再去看以色列政府怎麼弄。但如果內塔尼亞胡毫無節制，在加沙地帶製造人道主義危機，則拜登就要掂量他的反應了：為了說服黨內基本盤及中間派，他必須以更明確的方式，從左側對以色列政府提出批評，同時表現出同情巴勒斯坦、關注以巴地區長期和平秩序的態度。具體的，他得展現出自己具備管理、約束以色列政府及維護中東秩序的能力（而不是一個跟着內塔尼亞胡走的軟蛋）。

4）如果以色列內塔尼亞胡政府重手打擊加沙地帶，將不利於拜登政府——而這恰恰可能是內塔尼亞胡的策略。內塔尼亞胡是一個不負責任的政客。他只考慮自己的政治生存，要把哈馬斯趕緊殺絕為止，不惜讓巴勒斯坦人付出巨大代價。內塔尼亞胡很清楚美國大選舉的情勢，拜登是泥菩薩過河，自身難保。美國至少有一半人支持極右翼的以色列政府。所以，內塔尼亞胡不會被拜登所限制。相反，很可能將自己變為主動：通過重手出擊，「綁架」拜登政府：縮小拜登政府的選擇，將拜登政府玩弄於股掌之中。後面，拜登政府將會很痛苦和糾結：到底應該在多大程度上支持內塔尼亞胡？糾結該如何批評和限制內塔尼亞胡？如果僅僅留在批評層面，卻無法真正約束內塔尼亞胡，又會如何？真是如履薄冰。但是可以判斷，以內塔尼亞胡的性格，他的政治策略，他和共和黨/特朗普的綁定關係，他會主動把自己變成打擊拜登政府的棋子，通過對加沙地帶的野蠻政策，策應特朗普在美國的大選。

2023 年10月19日，加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis）續受轟炸，大量建築物淪為廢墟，多人傷亡。（Reuters）

5）特朗普之外共和黨競選政客們的表態：

a) 在外交問題上，共和黨政客可以分為兩大類：第一類是傳統的華盛頓精英，認為美國「作為『自由世界』的領袖」，必須在全球各個區域及戰線上全力支持自己的盟友，投入資源，確保並不斷擴大美國的影響；第二類是特朗普/MAGA/右翼民粹共和黨人。這些人傾向孤立主義、不干涉主義外交政策，即美國應該把精力放在本國，管好自己的事，而不要摻和其他國家的事，瞎操心其他國家的事，把美國的資源往外送，甚至摻和打仗，屬於有病、敗家

b) 由此，在俄烏問題上，共和黨是高度分裂的，部分政客認為美國應該全力支持烏克蘭、對抗普京（競選中的Mike Pence、Nikky Haley等屬此類）；特朗普/MAGA共和黨人（競選中的Ron DeSantis、Vivek Ramaswamy）則屬於此類，認為美國完全不應該摻和此事。MAGA的意見領袖Tucker Carlson也持有同樣的觀點

c) 前面說到，民主黨對以色列問題是分裂的，但共和黨卻高度一致，立場上一邊倒全部支持以色列，與內塔尼亞胡（暱稱「Bibi」）右翼政府綁定也很深，是內塔尼亞胡的「總後台」。政客之間如果有什麼差異，主要表現在到底願意給以色列承諾提供多少的資源投入。第一類傳統共和黨人（如MikePence、Nikky Haley等）希望美國加大投入，而MAGA（特朗普、Ron DeSantis、Vivek Ramaswamy等）就是嘴上一說，表面上會支持以色列，但對於實際投入卻非常謹慎

d) 下面看看傳統共和黨精英政客的表態：

——黑利（Nikki Haley）：「攻擊以色列就是攻擊美國」，也批評了拜登等民主黨 政客「撤離中東的惡果」。意思是，以色列是美國的盟友，美國應該全力幫助以色列，投入必要的資源。Nikky也支持美國繼續投入支持烏克蘭；

黑利（Twitter@NikkiHaley）

——彭斯（Mike Pence）：批評拜登對內塔尼亞胡支持不夠，然後也調轉槍頭，批評特朗普、DeSantis、Ramaswamy等MAGA共和黨政客，說他們搞的是綏靖政策，背離了美國的保守主義/傳統價值：「作為『自由世界』的領袖」，美國就應該出手支持以色列。彭斯也主張美國全力支持烏克蘭，批評那些希望撤離烏克蘭的共和黨人

——斯科特（Tim Scott）：說拜登雙手「沾滿了鮮血」，將哈馬斯出襲歸咎於拜登政府。同時表示，他一向批評左翼的外交政策，但也表示看不慣當今共和黨/保守派裏的綏靖政策及意識混亂（指MAGA），並且明確批評了DeSantis和Ramaswamy

e)下面看看MAGA政客的表態：

——德桑蒂斯（Ron DeSantis）：聲稱要全力支持以色列，但很巧妙的把話題引開，轉移到美國南部邊境，說拜登政府再這麼弄，哈馬斯/伊斯蘭原教主義就要從墨西哥偷渡進襲美國了，不用多久，美國就要經受恐怖主義襲擊了！DeSantis精準地抓住了MAGA的想法：根本就不關心中東事務，管你以色列和巴勒斯坦死活，只關心美國南部邊境、非法移民、犯罪及本土安全問題。他的表態很迎合孤立主義選民的看法。另外，DeSantis知道自己沒有什麼外交政策經驗，除了轉移切換話題外，沒啥可說的

2023年9月11日為911恐襲22周年，紐約世貿中心遺址的「911國家紀念博物館」（National September 11 Museum），佛羅里達州州長德桑蒂斯 (Ron DeSantis)出席紀念儀式。 （路透社）

——拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）：他代表着典型的MAGA觀點。一方面，他表示要支持以色列，另一方面，他又認為，很多人口口聲聲要聲援以色列，都是出於情感衝動，還是要解決實際問題：美國幫助以色列，應該主要圍繞外交、情報貢獻、軍火等，務必要避免在中東引發戰爭，因為戰爭不會有利於美國的利益。年初時，他還提到過要減少對以色列的援助，引發了不少批評。另外，話鋒一轉，他提到，在以色列發生的事情也會在美國發生：美國的南部邊境混亂，有大量的非法移民；過去兩年，在邊境上抓獲了7萬多企圖潛入的「特殊關注外國人」，這些與伊斯蘭極端主義有千絲萬縷的關係。拉馬斯瓦米也巧妙地把話題引向了美國本土。我認為他的觀點、取態都是典型的MAGA，相比之下，Pence、Haley等就完全不接地氣了。

6）特朗普的表態：特朗普的表態內容很「清奇」，既指向他的基本盤，也有很重的個人色彩

a) 渲染這樣的看法，即拜登在外交上是完全無能的，中東整個放空。

b) 說要是他在台上的話，根本不會發生哈馬斯攻擊以色列這樣的事情。（他當年也是這麼說俄烏衝突的。此事無法證偽，隨便他怎麼說）

2023年10月2日，美國前總統特朗普（Donald Trump）就他及其家族企業涉嫌虛報資產案受審，有支持者身穿印有特朗普肖象的T恤聲援。（路透社）

c) 說這些都和拜登放鬆對伊朗的制裁有關，伊朗是哈馬斯的背後支持者。他要是上台，將加大對伊朗的圍堵

d) 說應該恢復限制有「恐怖主義」的穆斯林國家公民入境。他也提到有許多這樣的人在通過南方邊境混入美國。這條評論和DeSantis、Ramaswamy一樣，非常MAGA

e) 抨擊了半天內塔尼亞胡（特朗普稱內塔尼亞胡為「Bibi」，後者的暱稱）——其實也有背景，就是特朗普當年非常支持Bibi，認為Bibi後來背叛了他——承認了2020年拜登的當選結果。特朗普最討厭背叛他的人。骨子裏他也看不上內塔尼亞胡。他說，內塔尼亞胡根本就沒準備好，以色列沒有準備好。Bibi的情報都是錯的，低估了形勢。他應該先把怎麼搞情報捋清楚

f) 說黎巴嫩真主黨非常聰明。「很壞，但是非常聰明」。特朗普喜歡誇他的外國對手。

7）特朗普的潛台詞和算盤：

a) 如果說拜登只能從左側提醒內塔尼亞胡的話，特朗普則是從右側攻擊內塔尼亞胡，說內塔尼亞胡太弱了。這個角度清奇，只有特朗普能給出來

美國總統拜登2023年10月18日訪問以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡親往接機。兩人甫見面即擁抱。（Reuters）

b) 特朗普根本就不把內塔尼亞胡放在眼裏。他認為內塔尼亞胡就是一個小跟班，一個走狗。他因為內塔尼亞胡承認拜登當選而怨恨他，但他也認為，只要自己重回白宮，內塔尼亞胡一定會回來舔狗：這個極右翼的以色列政客在全世界唯一可以指望的靠山就是特朗普

c) 特朗普始終「心懷」MAGA，記住兩件事，第一，MAGA共和黨人根本不關心以色列、巴勒斯坦、中東事務，認為「關我屁事」——美國的資源就應該為美國所用，管好美國自己的事。第二，MAGA反伊斯蘭，但也是反猶的；因此，即便特朗普上台，也不會調動許多的美國國內資源去扶持以色列，最多賣賣武器，但絕不可能向以色列派兵，或陷入以色列發起的大範圍戰爭。其實Ramaswamy已經總結了特朗普希望對以色列做的: 搞搞外交、分享情報、提供軍火。務必避免戰爭！Tucker Carlson也提到了這一點，千萬不要去摻和大型戰爭，這是腦子有病。這些都和特朗普的想法一樣

d) 特朗普認為可以用「狗鏈」拴着內塔尼亞胡，在中東斡旋。就這一條，他是有成功先例的：《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）——幫助以色列和巴林、阿聯酋、蘇丹、摩洛哥簽訂和平協議。這是以色列與阿拉伯世界關係正常化的一個里程碑事件。拜登也只是希望擴大《亞伯拉罕協議》，幫助以色列與沙特恢復關係，擴大以色列的阿拉伯朋友圈，以此複製、平衡中國牽頭調停的沙特-伊朗關係正常化這一歷史裏程碑。特朗普認為拜登根本是無能的，只要自己一去，立馬可以帶着以色列調停各種關係。過程中，我覺得特朗普也願意犧牲部分的以色列利益：MAGA關心的是消停，別搞一堆事。所以，關鍵還是把交易做成。憑藉對內塔尼亞胡的控制與牽制，特朗普是有信心的。明年當特朗普開始與拜登正面PK後，估計還將加大宣傳他在中東斡旋取得的成就，抨擊拜登的無能。我認為會有中間派買賬。

e) 未來，特朗普還將繼續渲染：伊朗-俄羅斯-中國聯盟在拜登任下是如何擴大在中東的影響力的，以此抨擊拜登的無能，使得讓美國的競爭對手主導中東。

8）拜登 vs 特朗普形勢判斷

a) 內塔尼亞胡深知道：拜登/民主黨不是他的盟友，不可依賴。他的未來還是在共和黨/特朗普。所以內塔尼亞胡有動力激化以巴問題，讓民主黨難堪，讓共和黨受益；

美國總統拜登10月19日在白宮就以巴問題發表全國電視講話。（Reuters）

b) 而只要內塔尼亞胡一意孤行，不聽白宮指揮，在加沙地帶製造人道主義危機，就會讓民主黨極為被動，致使內部分裂，並暴露出拜登在駕馭中東問題上的無能。到時，拜登會左右都不討好，左邊嫌他無力批評管束以色列政府；右邊嫌他不理解也不支持以色列政府。中間派則認為，他兩頭都不沾，最後也無力調停中東局勢。結果就是「掉粉」，基礎選民對他不滿，中間選民則跳向特朗普——因為特朗普會渲染自己能夠讓以巴坐下來和談，而美國可以不出一兵一卒

c) 伊拉克戰爭後的美國更多的奉行「孤立主義」，不希望對中東介入太多。因此，拜登沒有什麼選擇，只能延續特朗普的政策。但假如他不能像特朗普一樣調停不同國家的利益，並且讓中國、俄羅斯擴大影響力，就只會凸顯他的無能

d) 特朗普能夠駕馭內塔尼亞胡，有促成《亞伯拉罕協議》的歷史往績與經驗，因此會被認為具有更好的駕馭中東局勢的美國總統。在未來的選舉裏，他可以強調：自己是唯一可以幫助調停以色列與阿拉伯世界的人：只要他一入住白宮，就可以促成以巴雙方停火，並尋求和平解決方案。他還宣稱自己可以瞬間調停俄烏戰爭。

e) 因此，以巴事件推演下去，對特朗普更有利，對拜登更不利：

——畢竟在拜登白宮任上發生，多少顯得拜登有些責任；

2023 年10月19日，在加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis），不少人棲身聯合國營運的避難營地。（Reuters）

——以色列政府對哈馬斯/加沙的反擊越暴力，對拜登越不利。左翼認為拜登軟弱，縱容以色列右翼，坐視人道主義危機；右翼也認為拜登軟弱，使得以色列不能一舉消滅哈馬斯，還要延長戰鬥。總之拜登是左右不討好；

——拜登幫與不幫以色列都是問題。幫得太多，會被民主黨左翼抨擊（支持以色列極右翼迫害巴勒斯坦，同時也被MAGA抨擊（說你不懂外交，只懂把美國的寶貴資源投放給這些猶太人）；幫得太少，也會被左右兩側攻擊，說你不能支持美國最重要的盟友，坐視以色列被伊斯蘭原教主義蹂躪，坐視「俄中伊聯盟」擴大影響力。總之，怎麼做都會遭到批判。

f) 在台上的拜登其實是守勢：很多情景都會傷自己的基本盤，譬如底特律汽車工會罷工和新能源車的問題：拜登如果處理不好，就會損失左翼工人的基本盤，進而影響到密歇根等關鍵州的選情；對以色列問題也一樣：稍微偏向以色列，可能就會得罪民主黨基本盤——這些人不一定會支持特朗普，但也可能就此不願再支持拜登；稍微偏向巴勒斯坦，又可能丟掉中間選民。

g) 綜上，特朗普處在攻勢，似乎怎麼打怎麼有，可以隨便出招；拜登則是守勢，有點腹背受敵的意思。因此我的判斷，本次以巴衝突如果持續發酵，將更可能有利於特朗普/共和黨，而拜登/民主黨想要利用這次衝突增加選票則是比較難的。

最後，特朗普的基本盤是MAGA，他們相信的是孤立主義、不干涉外交，不希望美國在中東做過多的資源投入，分散美國政府對本土的精力。這些也正在變成美國的主流意見。拜登任內，其實也是延續特朗普的中東策略。可見，未來無論白宮是共和黨還是民主黨，總統都需要把更多的精力退回到美國本土，對於外國事務，則更多的需要依賴單純的外交活動，通過外交斡旋，影響區域政治，擴大美國影響力。

這樣，長期來看，美國淡出中東也是必然的。

（未完待續）

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