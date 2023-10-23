內憂外患雙殺　勿低估了美債危機

有着「全球資產定價之錨」之稱的十年期美債收益率盤中首次突破了5%重要關口，創下2007年以來最高水平。



從去年10月出階段高位以後，美債收益率在盤整7個月後，從今年5月初開始重新攀高。所以5月份到底發生了什麼？還記得當時鬧得沸沸揚揚的美債上限和美國國債違約風險嗎？在最後時刻，美國國會取消了債務上限。

債務上限可以取消，但美國國家財政收入卻沒辦法變好。兩黨內訌意味着只能用印更多的鈔票來賄買各路政治勢力，維繫表面的和平。內鬥越是厲害，財政赤字就越發嚴重。長此以往，印鈔機都沒辦法扛住美國的財政大缺口。市場資金對10年後的美國履約能力越是不看好，長期美債收益率就會飆升的越高。

此外，從數據上來看，10月18日，美國財政部數據顯示，截至今年8月，日本、中國大幅減持手中的美債。當前市場對於美債供需失衡的風險十分敏感，這也解釋了10年期及以上美債利率較2年期更快攀升的現象。

圖為2023年8月3日往鏡頭下的美國國會山莊。（ Reuters）

而美國說面對的不僅是「內憂」，還有「外患」。值得注意的是，今年6月開始，原油的價格開始按不住了，國際大宗商品一起大漲。美國加息的藉口就是通脹，以前聯儲局一喊口號，OPEC+就要忙着增產控油價，向全世界輸出通縮。但顯然，如今美國控制不了石油國家。換句話說，石油美元正在被弱化。加之，地緣衝突還在抬升油價與通脹預期。

今年6月16日，聯邦政府債務規模剛突破32萬億美元，僅僅用時3個月，在9月14日美國聯邦政府債務規模已經刷新33萬億美元新高。而從9月15日到10月15日，一個月時間，新增債務規模就已經超過5,900億美元，發債速度相當之驚人。疊加美聯儲的縮表，債券市場流動性危機不斷加劇。

高負債環境下，是不可能存在長期的高利率，一旦有，說明貨幣出問題了。簡單點說，就是美國欠債太多了，利息太高了財政必崩。如今拼着財政崩潰也要維持高利率只有一種情況，就是為了維護本幣地位。聯儲局的算盤是，在美元能維持實際強勢之前，長期資金都在賭美國很快能遏制住通脹，並且回歸強勢美元的地位，一旦成功了，立刻就是0利率甚至是負利率時代。但轉頭來說，到了美元需要刻意去維護地位的時候，美元還能算是國際強權貨幣嗎？

圖為2009年11月3日，美國科羅拉多州威斯敏斯特一間銀行職員所清點的美元紙鈔。（Reuters）

今年三季度，美國財政部的國債發行淨額超1萬億美元，創歷史同期新高，預計四季度，美國國債的發行淨額將達到8,500億美元。但是，在美國國債的需求端，由於聯儲局持續維持高利率，並且減少對美國國債的購買規模，導致美國國債的購買方減少。供需失衡在不斷推高美國國債的收益率。

美國陷入了嚴重的內耗，本來可以和稀泥的建制派被極左極右聯合追殺，政治上的分裂和鬥爭越演越烈，黨爭高於國家利益，慢慢的也就沒有人會去管美國的長久利益了。

美國國債持續飆升，美國財政赤字愈來愈多，入不敷出已經基本無力扭轉。之所以還能維持着盲目的信任，不是美國財務情況多好，而是美國霸權地位牢靠。

（圖片來源：Getty）

有人說美國經濟狀況還不錯，經濟數據繼續好於預期，三季度GDP增長預期進一步上修。亞特蘭大聯儲GDPNow模型上修三季度美國GDP增長預測至5.4%。姑且先不要看這些宏觀運行數據。單說一點，聯邦政府債務規模已經刷新33萬億美元了，美國是多了鐵路，還是多了公路，還是提供了更好的社會保障？其實都沒有，在基礎設施方面，美國多年都沒有很大的變化，那這麼多欠債的錢都花去哪裡了？一方面是新債還舊債，另一方面就是維繫經濟基本運行。也就是說，美國是需要靠新借的債去維繫運行，必須要依靠這些「新鮮血液」，這也是為什麼沒吃債務談判兩黨鬧的很兇，但最終一定會妥協的原因。請問，這是健康的經濟體嗎？

另一個緯度看，美國霸權會永遠是保障嗎？眼看，那邊俄烏戰爭沒有結束，而這邊美國直接被帶進了中東大泥潭裡，以色列基本殺紅眼了，非要冒着天下之大不韙對加沙發起大屠殺。連美國國內的猶太團體都正在想辦法跟以色列搞切割，但拜登為了保住連任，不得不鎖死了以色列。一旦真的戰爭規模擴大，美國必然泥足深陷。到時候中東一團亂，石油美元體系即便能勉強維持個體面，誰又能按住國際油價的暴漲呢？看起來好像是美國通脹目標沒達成，導致加息不能停，實際上是美元地位被石油國家背刺，陷入到貨幣危機中。

如此發展，這一次的美債危機可就沒那麼簡單了。帝國建立或者需要幾代人堅持不懈的努力，但大廈傾覆可能真的是一瞬間的事。大勢之下，等着見證歷史吧。