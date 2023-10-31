規模空前的香山論壇，中國全面轉向攫取全球安全話語權

第十屆香山論壇日前在北京舉行，本次論壇是至今最為盛大的一屆。

從參會人數上看，本屆論壇有99個官方代表團、19國國防部長、14國軍隊總長（國防軍司令）、6個國際組織代表及專家學者和各國觀察員等1,800餘名代表與會。此前，2019年第九屆論壇有76個官方代表團、23國國防部長、6國軍隊總長（國防軍司令）、8個國際組織代表及專家學者和各國觀察員等1,300餘名嘉賓出席。

2018年第八屆論壇有大約74個國家和國際組織的500餘名代表參會。2016年第七屆論壇有64個國家和國際組織的400餘名代表參加。2015年第六屆香山論壇來自49個國家和防務部門的代表團、5個國際組織的代表團，以及中外政要、專家學者500餘人出席。

圖為2023年10月30日中國中央軍事委員會副主席張又俠在第十屆北京香山論壇上發表講話前，與前來參會的俄羅斯國防部長紹伊古一同進場。（Reuters）

2006年第一屆論壇、2008年第二屆論壇、2010年第三屆論壇、2012年第四屆論壇屬於二軌論壇，2014年第五屆香山論壇升格為一規半論壇，參會人員大多維持在數十和百餘人，規模較小。

縱向對比來看，參加北京香山論壇的嘉賓人數經歷了從數十人到四五百人、一千多人的逐年增多，此次1,800餘人的規模為歷史之最。參會人員的級別，從單純的專家學者二軌對話升級為了一規半對話，派出官方代表參加論壇的國家數量逐年增多，從31個49個、54個、64個、76個升到這次的99個。本次論壇有19國國防部長、14國軍隊總長（國防軍司令）出席活動，相當於33個國家主管防務的高層官員匯聚北京，這樣的規模和影響力是不容小覷的。

從論壇的主題看，2006年第一屆論壇主題是「亞太地區的和平發展與地區安全」，2008年第二屆論壇以 「國際安全合作與亞太地區安全」為主題，2010年第三屆論壇的主題是「國際戰略格局演變與亞太地區安全」，2012年第四屆論壇的主題為「亞太地區安全：新問題與新思路」。前四次論壇的主題均和亞太安全有關，中國相關方面籌辦論壇的初衷就是探討亞太安全。

中俄關係：俄羅斯國防部長紹伊古2023年10月30日出席中國北京舉行的北京香山論壇。 （Reuters）

2014年第五屆論壇升級為一規半論壇後，主題是「合作與共贏：構建亞洲命運共同體」。2015年第六屆香山論壇的主題是亞太安全合作：現實與願景。2016年第七屆論壇的主題是「加強安全對話合作，構建新型國際關係」。2018年第八屆論壇的主題是「打造平等互信、合作共贏的新型安全夥伴關係」，2019年論壇的主題是「維護國際秩序，共築亞太和平」，論壇圍繞「大國關係與國際秩序」「亞太地區安全風險管控」等議題進行對話交流。論壇特別設置了中外知名專家對話活動以及若干專題研討會，將對中美關係走向、國際核軍控前景、東北亞安全走向、國際安全「黑天鵝」預測等熱點問題進行研討。

本屆論壇的主題是「共同安全、持久和平」，分論壇和相關研討會的主題有發展中國家在全球安全中的作用、東北亞安全趨勢與塑造、中東安全新構架、歐洲和平衝歐、人工智能安全、全球南方與全球安全治理、烏克蘭危機中非洲國家的勸和促談作用等。前來參會的有大量發展中國家代表，也有來自衝突方的代表出席，比如俄羅斯和烏克蘭，以色列和阿拉伯國家，都有代表參會。

從論壇主題和論壇探討話題超脱亞太安全變得越來越全球化看，中國正在力推北京香山論壇成為全球最有代表性的安全論壇之一。伴隨着日漸走向世界舞台的中央，中國試圖在全球安全當中獲取更大話語權。本屆論壇從規模空前擴大到主題涉及範圍的全球化，是中國向全球安全話語權發起的全面進攻，是一次非常重大的轉變。

2022年4月的博鰲亞洲論壇開幕式上，中國國家主席習近平首次提出全球安全倡議，是中國正式發出對全球安全的見解。本屆北京香山論壇探討共同安全持久和平，意在全面闡釋和力推全球安全倡議。