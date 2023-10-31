規模空前的香山論壇，中國全面轉向攫取全球安全話語權
第十屆香山論壇日前在北京舉行，本次論壇是至今最為盛大的一屆。
從參會人數上看，本屆論壇有99個官方代表團、19國國防部長、14國軍隊總長（國防軍司令）、6個國際組織代表及專家學者和各國觀察員等1,800餘名代表與會。此前，2019年第九屆論壇有76個官方代表團、23國國防部長、6國軍隊總長（國防軍司令）、8個國際組織代表及專家學者和各國觀察員等1,300餘名嘉賓出席。
2018年第八屆論壇有大約74個國家和國際組織的500餘名代表參會。2016年第七屆論壇有64個國家和國際組織的400餘名代表參加。2015年第六屆香山論壇來自49個國家和防務部門的代表團、5個國際組織的代表團，以及中外政要、專家學者500餘人出席。
2006年第一屆論壇、2008年第二屆論壇、2010年第三屆論壇、2012年第四屆論壇屬於二軌論壇，2014年第五屆香山論壇升格為一規半論壇，參會人員大多維持在數十和百餘人，規模較小。
縱向對比來看，參加北京香山論壇的嘉賓人數經歷了從數十人到四五百人、一千多人的逐年增多，此次1,800餘人的規模為歷史之最。參會人員的級別，從單純的專家學者二軌對話升級為了一規半對話，派出官方代表參加論壇的國家數量逐年增多，從31個49個、54個、64個、76個升到這次的99個。本次論壇有19國國防部長、14國軍隊總長（國防軍司令）出席活動，相當於33個國家主管防務的高層官員匯聚北京，這樣的規模和影響力是不容小覷的。
從論壇的主題看，2006年第一屆論壇主題是「亞太地區的和平發展與地區安全」，2008年第二屆論壇以 「國際安全合作與亞太地區安全」為主題，2010年第三屆論壇的主題是「國際戰略格局演變與亞太地區安全」，2012年第四屆論壇的主題為「亞太地區安全：新問題與新思路」。前四次論壇的主題均和亞太安全有關，中國相關方面籌辦論壇的初衷就是探討亞太安全。
2014年第五屆論壇升級為一規半論壇後，主題是「合作與共贏：構建亞洲命運共同體」。2015年第六屆香山論壇的主題是亞太安全合作：現實與願景。2016年第七屆論壇的主題是「加強安全對話合作，構建新型國際關係」。2018年第八屆論壇的主題是「打造平等互信、合作共贏的新型安全夥伴關係」，2019年論壇的主題是「維護國際秩序，共築亞太和平」，論壇圍繞「大國關係與國際秩序」「亞太地區安全風險管控」等議題進行對話交流。論壇特別設置了中外知名專家對話活動以及若干專題研討會，將對中美關係走向、國際核軍控前景、東北亞安全走向、國際安全「黑天鵝」預測等熱點問題進行研討。
本屆論壇的主題是「共同安全、持久和平」，分論壇和相關研討會的主題有發展中國家在全球安全中的作用、東北亞安全趨勢與塑造、中東安全新構架、歐洲和平衝歐、人工智能安全、全球南方與全球安全治理、烏克蘭危機中非洲國家的勸和促談作用等。前來參會的有大量發展中國家代表，也有來自衝突方的代表出席，比如俄羅斯和烏克蘭，以色列和阿拉伯國家，都有代表參會。
從論壇主題和論壇探討話題超脱亞太安全變得越來越全球化看，中國正在力推北京香山論壇成為全球最有代表性的安全論壇之一。伴隨着日漸走向世界舞台的中央，中國試圖在全球安全當中獲取更大話語權。本屆論壇從規模空前擴大到主題涉及範圍的全球化，是中國向全球安全話語權發起的全面進攻，是一次非常重大的轉變。
2022年4月的博鰲亞洲論壇開幕式上，中國國家主席習近平首次提出全球安全倡議，是中國正式發出對全球安全的見解。本屆北京香山論壇探討共同安全持久和平，意在全面闡釋和力推全球安全倡議。