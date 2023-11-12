中國斡旋沙伊復交　以巴特別峰會得以實現　三點看中東歷史性巨變

伊朗總統萊希被引導進大廳，沙特王儲穆罕默德趕忙走上前幾步，兩人的手緊緊握在一起，人們注意到，穆罕默德一度兩隻手握住萊希……

這也是兩位領導人的第一次見面，這更是兩國關係的一個歷史性舉動。

本文獲微信公眾號牛彈琴授權轉載



我看到，路透社的新聞也特別提到，萊希的沙特之行，是10多年來伊朗總統第一次到訪沙特。因為「今年3月，在中國斡旋之下」，沙特和伊朗結束了多年的敵對狀態。

萊希罕見的沙特之行，是來參加阿拉伯-伊斯蘭國家特別峰會的，主題就是巴以衝突。

也就是說，沒有中國的斡旋，沙特和伊朗不會這麼快握手言和；沒有巴以衝突，伊朗總統也不會這麼快到訪沙特。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

相逢一笑泯恩仇。對於伊朗總統萊希，作為沙特實際掌權者的穆罕默德，給予了高規格的禮遇。

除了兩人11日單獨會面外，我們看到，在拍合照時，穆罕默德王儲居中，他右手三位是約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西、敘利亞總統巴沙爾，左手三位是巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、土耳其總統埃爾多安、伊朗總統萊希……

外交無小事，這種排位背後，其實是在中東的地位和分量。

圖為多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。照片中可見穆罕默德王儲居中，他右手三位是約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西、敘利亞總統巴沙爾，左手三位是巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、土耳其總統埃爾多安、伊朗總統萊希。（Reuters）

但每一個參加峰會的領導人都很憤怒。畢竟，在加沙，戰爭在繼續，人們在哭泣，已經有11000多人死在了以軍炮火下。而巴勒斯坦人則屬於阿拉伯人的一支。

沙特王儲穆罕默德就說，我們正面臨一場人道主義災難，沙特譴責並斷然拒絕「這場針對我們巴勒斯坦兄弟的野蠻戰爭」。

土耳其總統埃爾多安說，「總是在談論人權和自由的西方國家，卻對巴勒斯坦土地上正在發生的大屠殺保持沉默，真是一種恥辱。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯痛斥，巴勒斯坦人正面臨一場「種族滅絕戰爭」，美國對以色列影響最大，有責任結束以色列的「侵略」。

多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。圖為進行合照前多國領袖趁這空檔寒暄問好。（Reuters）

都是各種角度罵，但說實話，罵得最狠，也是態度最強硬的，還是伊朗。

伊朗總統戴着巴勒斯坦圍巾參加了峰會，他慷慨陳詞，痛斥美國和以色列，明確支持哈馬斯，他說，「除了抵抗以色列，別無他法。我們親吻哈馬斯對以色列的抵抗。「

他並且呼籲，所有伊斯蘭國家政府，都應將以色列軍隊列為「恐怖組織」，同時斷絕與以色列的一切政治和經濟關係。

他還表示，應該優先考慮貿易抵制，尤其是能源領域，不僅對以色列，還要對美國，因為「美國政府是（以色列在加沙）罪行的指揮官和主要幫凶」。

沙伊復交・沙伊關係：伊朗總統萊希2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

伊斯蘭世界最強大的武器，就是石油。但對於石油禁運，按照外媒的報道，很多阿拉伯國家贊成，但也有三個國家拒絕，其中包括2020年與以色列建交的阿聯酋和巴林。

畢竟，這涉及不同的國家利益，有分歧也是難免的。

但最後的聯合公報，還是在強烈譴責以色列方面達成了一致，並且明確不認同西方所謂的「以色列有自衛權」。

公報敦促聯合國安理會採取行動，通過「一項決定性和具有約束力的決議」，以制止以色列的「侵略」；公報還敦促國際刑事法院介入，調查以色列在巴勒斯坦領土上犯下的「戰爭罪和危害人類罪」。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，左二）2023年11月11日抵達沙特阿拉伯利雅得，出席阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

第一，伊朗確實夠強硬。

所以，我們看到，萊希是圍着巴勒斯坦方巾參加的峰會，他明確支持哈馬斯的鬥爭，而且要求各國斷絕與以色列的來往。

所以，對於這次峰會，以色列的矛頭主要對準的，也是伊朗。

在特拉維夫的新聞發佈會上，以色列總理內塔尼亞胡敦促阿拉伯領導人「站出來反對哈馬斯」，因為「它只給加沙地帶帶來了兩件事——貧困和血腥」。

他並且稱，「哈馬斯是伊朗領導的恐怖軸心不可分割的一部分，這個恐怖軸心，危及整個世界和整個阿拉伯世界……」

曾幾何時，伊朗是以色列在中東最親密的夥伴，但伊斯蘭革命後，兩國又成了不共戴天的敵人。

這就是中東的歷史。

伊朗總統萊希2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

第二，穆罕默德確實不一般。

雖然還只是王儲，但實際已是沙特的掌權人；他振臂一呼，整個伊斯蘭世界積極響應，開了這次歷史性的阿拉伯-伊斯蘭國家特別峰會。

除了成為焦點的伊朗總統萊希外，我們還看到敘利亞總統阿薩德。反正，美國最痛恨的幾個人，都成了沙特的座上賓。

在今天的中東，沙特不簡單。

穆罕默德王儲，這個阿拉伯世界的80後，更不一般。

第三，中東格局正發生歷史性巨變。

因為中國的斡旋，沙特和伊朗相逢一笑泯恩仇；因為巴以衝突，伊朗總統萊希歷史性走訪沙特，沙特也中斷了與以色列的談判。

沙特和伊朗，兩個中東的大國，也是遜尼派和什葉派的領袖，一度處於戰爭的邊緣，但現在關係又發生了戲劇性的變化。

我看到，有不少西方人感嘆，這第一要感謝中國，中國確實是和平的斡旋者，苦口婆心，幫助兩國彌合分歧；第二要感謝美國，美國拉偏架，激起了整個伊斯蘭世界的憤怒，加劇了中東力量的重新分化組合……

哦，對了，這次是兩國領導人第一次見面；但今年沙特和伊朗都加入了金磚國家，領導人以後會年年見。

不知道對於這種變化，美國又會作何感想？