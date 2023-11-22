金磚以巴特別峰會信號：不再只有G7聲音

應伊朗總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）的請求，金磚國家領導人11月21日召開了特別視頻峰會，專門討論以巴問題。這應該是近幾年來，金磚國家首次就國際地緣政治熱點召開特別峰會，此外，這也是今年8月，金磚擴容後的首次峰會。



圖為俄羅斯總統普京2023年11月21日參與金磚國家特別視像峰會，螢幕畫面上出現一同參與峰會的中國國家主席習近平（Kremlin via REUTERS）

金磚國家專門開會討論巴以問題，看似預料之外，但也在情理之中。以巴衝突關係到中東地區的和解進程，尤其是地區安全格局，這又回到了發展與安全辯證統一的關係上。2024年1月1日起，沙特、伊朗、阿聯酋、埃及4箇中東國家將正式加入金磚，如果以巴問題不能得到很好的解決，中東地區的發展難免磕磕絆絆，面臨各種不確定性。同樣的情況，也適用於非洲，南美其他地區。隨着朋友圈不斷擴大，對金磚職能的拓展，也提出了非常迫切的需求。

當然，本來召開特別視頻峰會，信號意思也很明顯——金磚，作為國際社會一直積極、穩定、建設性的力量，正在發出自己強有力的聲音。以前，世界重大事件，立刻看到的是，G7往往立刻表態，但現在，不僅僅西方七國，金磚國家也在發出聲音，而且，特別在維護「全球南方」國家利益這方面，金磚機制將扮演了當仁不讓的角色。

自從以巴衝突爆發以來，金磚各個成員國，外交上的表現都相當活躍。中國自然不必多說，從衝突開始中方就一直在積極同有關各方溝通協調，這段時間的表現，各方都看在眼裏，中東多個國家都給出了高度評價。早在10月19日，中國政府中東問題特使翟雋便已經開始出訪中東。阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團首站選擇北京，足可見對中國的認可。俄羅斯與巴西，通過聯合國安理會等渠道發揮影響力。俄羅斯與巴西是最早向聯合國提出的呼籲停火決議草案的國家。南非在外交上衝得相當靠前，自從總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）放話，要在國際刑事法院起訴以色列的「戰爭罪」後，南非與以色列的外交關係急轉直下，以色列方面第一時間召回了駐南非的大使。唯獨只有印度態度「曖昧」。但在特別視訊會議上，印度外長亦表示「相信必須認真解決巴勒斯坦人的關切」。「巴勒斯坦人的關切」是什麼？不就是最實際的「生存」問題。

圖為2023年11月20日訪華的沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）抵達北京釣魚台國賓館出席多國外長會。他在會議上稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。圖中中國外長王毅歡迎費薩爾，兩人準備握手。（Reuters）

此外，在特別視訊會議上，沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）、伊朗總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）、阿聯酋總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）、埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed Ali）分別進行了發言。雖然各國態度有微妙差別，但呼籲立刻全面停火，譴責一切針對平民的攻擊，避免危機進一步外溢，要求在「兩國方案」基礎上解決以巴問題，這就是金磚的聲音。

金磚國家在以巴問題上能發揮多少積極的作用，將決定金磚在中東的擴員進程和影響力。另一方面也為全球南南合作，在以巴衝突上形成更大範圍的合力，提供了一個極具建設性的思路。本次金磚特別峰會的召開，也是給「全球南方」國家的一個信號，那就是參與全球治理進程，在國際地緣政治問題上發揮更大影響力。

沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）2023年8月24日出席金磚國家會議。2024年1月1日起，沙特、伊朗、阿聯酋、埃及4個中東國家將正式加入金磚，如果以巴問題不能得到很好的解決，中東地區的發展面臨各種不確定性。（Pool via REUTERS）

但實事求是地說，隨着國際地緣政治格局發生巨大變化，金磚成員國的外部環境也在演變，所以不是每次都能就國際熱點問題達成一致，分歧客觀存在，也將長期存在。對此，要有清醒的認識，主要還是在求同存異的基礎上，推動形成最廣泛的共識。

而且，解決以巴問題，關鍵還是得看中東國家的團結程度，以及未來大國影響力在中東的此消彼長。金磚可以為中東國家的團結搭建一個良好的框架與平台，但從內因來講，解決以巴問題，終歸要靠他們自己。