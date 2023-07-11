沒有西方的金磚擴大會議　美國會緊張

非盟55國家領導人均已獲邀參加今年8月將在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次峰會。這將是歷史性的一幕。一場由中、俄、印、巴、南非金磚五國領銜，包含非盟55國在內的，涵蓋了全球總人口60%、涵蓋了世界領土總面積50%以上的世界級會議，將首次在沒有任何西方國家及其盟友參與的情況下將召開。



值得注意的事，東道主的南非背後有非盟55國之外，巴西的背後是南美洲國家聯盟，中國的背後有上合國家、俄羅斯的背後有獨聯體國家、印度的背後是南亞及印度洋諸邦……也就是說，這次金磚會議幾乎匯聚了整個第三世界國家，足以令全球為之側目。年初時，慕尼黑安全會議設置「南北合作」專場討論，強調西方要爭取「全球南方」。而後日本作為七國集團（G7）輪值主席國主張G7加強與「全球南方」關係，並計劃邀請發展中國家參加今年的廣島G7峰會。但顯然，所謂富有國家的「全球北方」仍以美國馬首是瞻，他們也不願與「全球南方」代表們平等地坐在同一張桌子旁。廣大發展中國家、第三世界的「全球南方」，表現出更加濃厚的構建不以西方為主導的新型國際體系的傾向性。

美國，是如何輸掉非洲的？

去年12月舉行的「美-非峰會」上，作為東道主的美國總統拜登曾用一種近乎威脅的口吻對台下的非洲各國與會代表說：

美國將為非洲的未來「押上全部」……如果沒有非洲領導人參與，我們無法解決任何一個挑戰……當非洲成功時，美國就會成功，整個世界也會成功，改善非洲的基礎設施對於我們建設更強大的全球經濟至關重要，這有助於抵禦我們在過去幾年看到的各種衝擊……

美國總統拜登12月14日在華盛頓的美非峰會上講話。（Reuters）

當時就有很多解讀，拜登話下之意是：非洲的未來已經輪不到非洲自己做主，非洲的一切得完全是美國人說了算……那場會議，肯尼亞總統魯託（William Ruto）接受「今日非洲新聞」採訪時，還在憤怒表示：在美非峰會中，各非洲國家領導人遭到了巨大欺辱，我們被當成小學生般敷衍對待。「50多名非洲國家領導人出席峰會，卻沒能與美國總統拜登進行平等的一對一會晤。我們50多名領導人像小學生一樣被美國人塞進大巴拉去會場，然後痴呆的坐在下面被美國總統訓斥！」

蘇丹裔英國企業家、電信巨頭莫·伊布拉欣（Mo Ibrahim）更是美國電視台直播連線時深刻的揭露了美國為何會「輸」的根本原因：

「毋庸置疑中國一直是非洲的重要貿易伙伴，多年來中國一直在非洲投資建設基礎設施，非洲民眾也對此充滿感激。反觀美國，多年來它對非洲的難題要麼是袖手旁觀，要麼是開淡倉支票。

非洲應該感謝中國，世界銀行早在幾年前就決定不再資助非洲的基礎設施建設，你能告訴我為什麼嗎？ 然後中國來了，中國幫助我們建設了一些重要的基礎設施，還購買了大量的自然資源，助力了當地的發展……那個時候的美國和歐洲又在幹什麼？

你們很少會關心，直到今天，非洲還有6億人沒有用上電。如果沒有電，就沒有發展、沒有教育、沒有健康、沒有生意，更沒有生活。然後當人們過不下去的時候，他們自然會選擇逃離，你們對非洲牢騷滿腹的移民問題由此產生！更多的時候，你們只有謊言和欺騙。......

2018年特朗普在任時，曾炮轟我們是『糞坑』國家。毫無疑問，『糞坑』這個表述刺痛了整個非洲，我們不是『糞坑』我們同樣是能夠依靠自己的勞動而不是其他人的施捨去獲得尊重的體面人。中國人做到了這一點，他們或許並不完美，但他們一定是真誠的！」

G7峰會擴大會議，除了七國集團首腦，今年還邀得其他8個國家首腦及多個國際組織領袖出席。（Reuters）

美國為何會輸掉非洲？兩個字：傲慢。因為傲慢，在美國眼中一切對於非洲的「承諾」，都是廢紙！因為傲慢，對一切國家的「承諾」都是廢紙！因為傲慢，美國眼中只有美國利益！美國，如此輸掉非洲，輸掉南美國家，輸掉廣大發展中國家、第三世界國家。

中國，憑什麼贏得「全球南方」？

美國白宮長期無視非洲，而中國在非洲修建了更多的工廠、大橋、機場、港口、住房……事實上，輿論也有問：「儘管中國為發展非洲做了很多事情，但是否認為中國在非洲的所作所為實際上比殖民時代的歐洲更危險？」

來自非洲的回覆，幾乎都體現出了以下三點：首先，中國投資非洲和西方國家非洲殖民活動完全不同。其次，中國從不插手非洲各國內政，西方總是喜歡對他國政治權力指手畫腳，強制推行非洲底層人民並不關心的虛假"民主"權利。此外，中國投資非洲完全出於「商業思維」，他們精心的推動非洲基礎設施建設升級，培育成熟的工業勞動力和消費市場。與之對比，西方投資者則因為「政治需要」，在很多時候並不希望甚至是刻意阻礙非洲的自我造血能力，並希望依靠一些微薄的「援助」去要挾和賄賂被他們綁架的非洲人民以及被他們所扶持起來的獨裁者。原因很簡單，非洲已經感受到了中國的善意！

伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2023年6月2日與沙特外長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）會面。他們都是前來南非開普敦出席金磚國家外長會。（Reuters）

中非合作將是一場不被美國所樂見的「雙向奔赴」。且不說，非洲已探明的礦產儲備至少達到了全球總礦產儲備的三分之二。如今卻受限於非洲各國的原始開採方式，總開採率不到全球礦產平均開採率的9%...據聯合國糧農組織數據統計顯示，非洲可耕地面積約佔世界可耕地面積一半以上。

截止2021年，非洲閒置耕地數量達到了2億公頃，適宜開墾而尚未開墾的耕地面積達到了8.3億公頃。就是擁有如此眾多可開發耕地且面積十倍於中國的非洲，卻因為農業種植理念落後、農業基礎設施原始、農業工具簡陋、農業儲運收割及農產品轉化效率低下等等各種原因，竟然活生生的淪落為了「飢餓之洲」！

而作為當今世界最大的全產業現代工業國，中國擁有着全球最大的自然資源吞吐消費能力、擁有全球最大的現代工業製品製造能力、擁有全球最為完整的全工業體系。對於非洲而言，中國就是其最大的助力。中國絕對有能力將非洲整體制造業拉伸至中等工業水平，從此，非洲將再無飢餓。反之，對於中國而言，非洲的資源，以及巨大的工業體系建設需求，將從根本上改變當前以美國為首的西方國家對華貿易封鎖。

更重要的是，僅僅只有非洲嗎？這是美國為何憂心的關鍵所在。

中國自建國以來，凡是外交和國際空間出現重大的困境和困難時，都會把戰略重心向第三世界、「全球南方」國家轉移。在50-60年代，中國處於無產階級國際主義這樣的意識形態下，支持亞非拉民族獨立解放運動。到了70年代，中國和蘇聯決裂，和美國處於對立狀態，毛澤東提出「三個世界」理論，謀劃了新的戰略突圍方向。到90年代，鄧小平提出了「南南合作」，成為改革開放時期中國和美國不斷衝突又不斷合作背景下尋找的新的方向。到了21世紀，習近平提出了「一帶一路」戰略。一路走來，中國對第三世界、「全球南方」國家的影響是潛移默化的。其實會發現。廣大的發展中國家、第三世界還有全球南方國家，都是中國的戰略縱深。

過去，以西方為主導的國際體系，要極力融入，在這個過程中吸收西方先進技術與管理，由此完成工業化和現代化的任務。但現在人家不帶你玩，非得要打壓你，把你從現有體系中趕出來。這時候，中國就面對着構建不以西方為主導的新型國際體系的任務。一個沒有任何西方國家及其盟友參與的，中、俄、印、巴、南非金磚五國領銜，非盟55國參與的金磚峰會，恰恰就是不以西方為主導的新型國際體系的體現。

正如津巴布韋新聞部長莫妮卡·穆茨萬古瓦所說的那樣，「金磚國家作為一個經濟集團為其成員國提供有利的貿易條件和諸多益處，並且不會威脅動用制裁等限制措施」「沒有哪個國家願意與那些『隨意』施加限制的國家進行貿易」。