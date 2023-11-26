建制派與反建制派的西方政治關係
進入2024年，美國將會進入四年一度的大選季。很多人喜歡看特朗普與拜登的競選，關心這一問題的人不少。其中一些人抱着看熱鬧的心態，看美國如何在兩個80歲左右的老年人之間做出選擇。
不過，政治問題的重要性並不因候選人的年齡增大而降低。現在已經有越來越多的人明白了，美國的政治，不在選前，重在選後，也就是候選人在當選之後將會改變世界，所以看美國大選就非常重要了。除了歐洲假模假樣、自以為是之外（歐洲寧願在未來自我羞辱，如同烏克蘭與俄羅斯動用石油武器的時候一樣），恐怕世界都是這個樣子。
知道大選重要性還遠遠不夠，怎麼看美國大選依舊是個問題。
安邦智庫首席研究員陳功認為，觀察美國大選，其中的關鍵是建制派與反建制派的鬥爭！現在，這是一個焦點問題。
現在的世界，似乎是一個民粹盛行的世界，許多國家的左派鼓吹民粹，已經到了肆無忌憚的程度。面對民粹盛行，傳統的保守派能夠怎麼做？無非是兩種路子，一種是你搞民粹，我也搞民粹；另一種則是你搞你的民粹，但我堅持原則。在政治上，基本就是這兩條路。在現實之中，大多數保守派不敢堅持原則。比如，麥康納爾領導下的美國共和黨就是那樣，他們也想民粹，但又沒有辦法，搞民粹搞不過民主黨。於是，反建制派在美國崛起，特朗普開始贏得勝利，麥康納爾領導下的共和黨甚至也不得不委身於特朗普，爭取存在並且彰顯價值。
在歐洲，大多數右翼反建制派目前還難以成為大多數，並贏得大選。英國的脱歐黨，法國勒龐所屬的極右翼黨派「國民聯盟」，荷蘭保守的民粹主義政黨（如反伊教、反移民的自由黨 PVV；2019年反歐盟、反全球化、反同、反猶，後來又反疫苗反封鎖的極右翼民主論壇黨 FvD；今年則是反減氮、反環保激進主義的農民公民運動黨BBB），西班牙堅定的保守黨（如人民黨）等，目前在其國內還缺乏足夠的支持。在德國，德國選擇黨（AfD）的崛起是反建制派政治運動發展的象徵，它以拋棄歐元為核心目標，要求德國退出歐元區，並重啟德國馬克。目前，選擇黨已經超越綠黨成為德國第二大黨派。
歐洲國家中，唯有意大利的右翼政黨贏得了大選勝利。所以，歐洲的路還很長，但方向卻是明確的，即從建制派向反建制派發展。其中的進程，還要看反建制派是否能成功顛覆。
不過，事情到了南美洲就有點不同了。南美人從來不知道什麼叫穩健派，總是像踢激進的足球那樣搞政治，政治在左派與右派之間大幅周期性的搖擺。然而，南美國家的發展方向還是令人關注的。當地時間11月19日，阿根廷的反建制派米萊以55%比45%擊敗左派而當選阿根廷總統，這是非常明確的政治信號，等同於吹響了南美國家向保守化進軍的號角。阿根廷的這位新總統，他被稱為「阿根廷特朗普」。在米萊獲勝後，美國前總統特朗普在社交媒體上發文對其表示祝賀，並模仿自己的口號寫道「讓阿根廷再次偉大」。
米萊的勝利也激勵了美國的反建制派。在美國2024年的大選中，特朗普也有可能將會獲得勝利，從而重新控制白宮，甚至可能再贏得8年總統任期，創下美國的歷史紀錄！
從趨勢看，世界正在向保守化的方向上急速邁進。陳功認為，出現反建制派的崛起，這是西方政治經濟的一種自我保護機制被啟動了。因為如果不這樣做，就有可能發生社會革命，國家性質就可能被改造，進而造成不可修復的巨大破壞。反建制派的操作，雖然與建制派大為不同，但它依舊是在社會框架之內行動，只是用人不同，準則不同，重在摧毀那些「早九晚五的職業政客」所堅守的那套建制和他們的就業領域，為社會引進了一些朝氣。
要指出的是，這種摧毀不是列寧式的那種顛覆和摧毀俄羅斯王室的革命，所以，國家不會改變，但國家治理出現了改變。
最終分析結論：
世界正在向保守化發展，反建制派正在不斷崛起，不僅是美國如此，在保守的歐洲、在南美洲也在出現這種趨勢。一個保守化的世界正在成形，這也是中國未來將會打交道的社會。
本文轉載自安邦智庫「每日經濟」專欄第7044期