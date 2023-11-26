建制派與反建制派的西方政治關係

進入2024年，美國將會進入四年一度的大選季。很多人喜歡看特朗普與拜登的競選，關心這一問題的人不少。其中一些人抱着看熱鬧的心態，看美國如何在兩個80歲左右的老年人之間做出選擇。

不過，政治問題的重要性並不因候選人的年齡增大而降低。現在已經有越來越多的人明白了，美國的政治，不在選前，重在選後，也就是候選人在當選之後將會改變世界，所以看美國大選就非常重要了。除了歐洲假模假樣、自以為是之外（歐洲寧願在未來自我羞辱，如同烏克蘭與俄羅斯動用石油武器的時候一樣），恐怕世界都是這個樣子。

知道大選重要性還遠遠不夠，怎麼看美國大選依舊是個問題。

2023年9月8日，南達科他州州長諾姆在美國南達科他州舉行的南達科他州共和黨集會上發表講話前，與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普擁抱並打招呼。（Reuters）

安邦智庫首席研究員陳功認為，觀察美國大選，其中的關鍵是建制派與反建制派的鬥爭！現在，這是一個焦點問題。

現在的世界，似乎是一個民粹盛行的世界，許多國家的左派鼓吹民粹，已經到了肆無忌憚的程度。面對民粹盛行，傳統的保守派能夠怎麼做？無非是兩種路子，一種是你搞民粹，我也搞民粹；另一種則是你搞你的民粹，但我堅持原則。在政治上，基本就是這兩條路。在現實之中，大多數保守派不敢堅持原則。比如，麥康納爾領導下的美國共和黨就是那樣，他們也想民粹，但又沒有辦法，搞民粹搞不過民主黨。於是，反建制派在美國崛起，特朗普開始贏得勝利，麥康納爾領導下的共和黨甚至也不得不委身於特朗普，爭取存在並且彰顯價值。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾。（Reuters）

在歐洲，大多數右翼反建制派目前還難以成為大多數，並贏得大選。英國的脱歐黨，法國勒龐所屬的極右翼黨派「國民聯盟」，荷蘭保守的民粹主義政黨（如反伊教、反移民的自由黨 PVV；2019年反歐盟、反全球化、反同、反猶，後來又反疫苗反封鎖的極右翼民主論壇黨 FvD；今年則是反減氮、反環保激進主義的農民公民運動黨BBB），西班牙堅定的保守黨（如人民黨）等，目前在其國內還缺乏足夠的支持。在德國，德國選擇黨（AfD）的崛起是反建制派政治運動發展的象徵，它以拋棄歐元為核心目標，要求德國退出歐元區，並重啟德國馬克。目前，選擇黨已經超越綠黨成為德國第二大黨派。

歐洲國家中，唯有意大利的右翼政黨贏得了大選勝利。所以，歐洲的路還很長，但方向卻是明確的，即從建制派向反建制派發展。其中的進程，還要看反建制派是否能成功顛覆。

歐洲國家中，唯有意大利的右翼政黨贏得了大選勝利。圖為意大利史上第一位女總理、極右派的梅洛尼( Giorgia Meloni ) 。(REUTERS)

不過，事情到了南美洲就有點不同了。南美人從來不知道什麼叫穩健派，總是像踢激進的足球那樣搞政治，政治在左派與右派之間大幅周期性的搖擺。然而，南美國家的發展方向還是令人關注的。當地時間11月19日，阿根廷的反建制派米萊以55%比45%擊敗左派而當選阿根廷總統，這是非常明確的政治信號，等同於吹響了南美國家向保守化進軍的號角。阿根廷的這位新總統，他被稱為「阿根廷特朗普」。在米萊獲勝後，美國前總統特朗普在社交媒體上發文對其表示祝賀，並模仿自己的口號寫道「讓阿根廷再次偉大」。

米萊的勝利也激勵了美國的反建制派。在美國2024年的大選中，特朗普也有可能將會獲得勝利，從而重新控制白宮，甚至可能再贏得8年總統任期，創下美國的歷史紀錄！

阿根廷當選總統、極右翼自由前進黨（LA）代表米萊（Javier Milei）。 (REUTERS)

從趨勢看，世界正在向保守化的方向上急速邁進。陳功認為，出現反建制派的崛起，這是西方政治經濟的一種自我保護機制被啟動了。因為如果不這樣做，就有可能發生社會革命，國家性質就可能被改造，進而造成不可修復的巨大破壞。反建制派的操作，雖然與建制派大為不同，但它依舊是在社會框架之內行動，只是用人不同，準則不同，重在摧毀那些「早九晚五的職業政客」所堅守的那套建制和他們的就業領域，為社會引進了一些朝氣。

要指出的是，這種摧毀不是列寧式的那種顛覆和摧毀俄羅斯王室的革命，所以，國家不會改變，但國家治理出現了改變。

最終分析結論：

世界正在向保守化發展，反建制派正在不斷崛起，不僅是美國如此，在保守的歐洲、在南美洲也在出現這種趨勢。一個保守化的世界正在成形，這也是中國未來將會打交道的社會。

本文轉載自安邦智庫「每日經濟」專欄第7044期

