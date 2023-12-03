COP28｜說多做少的這個領域　美國已經落在後面

《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）世界氣候行動峰會在阿聯酋迪拜開幕。按照聯合國的說法，「（這） 是一個修正航向以加速解決氣候危機的關鍵機會。本屆會議將盤點2015年締結的具有里程碑意義的氣候條約《巴黎協定》的進展情況，規劃行動方向。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指出，「人類命運岌岌可危，讓本屆氣候變化大會發揮應有作用」。



眾所周知，美國前總統特朗普（Donald Trump）2017年6月宣布美國將退出《巴黎協定》，一直到2021年1月20日，拜登（Joe Biden）就任總統首日簽署行政令，宣布美國將重新加入應對氣候變化的《巴黎協定》。拜登曾3小時「旋風式訪問」出席COP27，為此前美國退出該協定表示道歉，但在現場不少發展中經濟體最關心的「損失和損害」議題上，拜登並未表態。他宣布美國計劃減少甲烷排放，同時再次承諾美國將實現2030年的減排目標。但根據公開資料顯示，美國尚未支付COP26時向該基金承諾的5000萬美元。美國還欠聯合國綠色氣候基金20億美元，該基金為發展中國家的可再生能源和氣候適應項目提供資金。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月27日在白宮發表演講。（Reuters）

今年拜登並未出席COP28，而習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在杜拜出席了本屆世界氣候行動峰會並發表致辭。在氣候問題上，中方的態度也是一以貫之，而且說到做到的。丁薛祥重申，踐行多邊主義，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則，加強團結合作，實現互利共贏。丁薛祥也表示，加速綠色轉型，積極提高可再生能源比例，推動傳統能源清潔低碳高效利用，加快形成綠色低碳生產方式和生活方式。他還呼籲，強化落實行動，充分兑現已有承諾，特別是發達國家應切實加大對發展中國家的資金、技術、能力建設支持，以行動化願景為現實。

這個定調其實非常準確。發達國家既歷史排放大戶，又是利用破壞環境積累下的財富，掌握了綠能技術，持續收取高額收益的利益相關方，理應承擔起歷史責任和時代擔當。不能自己先污染掙錢，然後把治理任務佈置給別人，治理工具還得到他們那裏租用。

氣候問題，很重要，人人都知道，但「爬」上媒體頭條愈來愈少，因為不夠話題度，不夠「驚爆」，但這個領域恰恰是被「冷落」了。事實上，在清潔能源領域，中美根本上也存在着一場競爭。如果說中國在5G、6G的超越是彎道超車，那麼在清潔能源綠色經濟領域則實際上就是另闢賽道提前搶跑。

這個問題絲毫不可小覷。都說人類已經站在了氣候危機的懸崖邊上，如果不能及時的治理，「地球村」危矣。因此，綠色經濟就是未來經濟的重要領域。能源轉型更是一種歷史的必然。綠色經濟，是第四次工業革命的重中之重。

儘管美國的科技非常的發達領先，儘管美國也整天嚷着要應對氣候危機，可美國除了熱衷於利用應對氣候危機重塑領導力和給發展中國家設「減排陷阱」之外，對能源轉型和綠色科技發展一直並不上心。的確，美國擁有傳統的高科技優勢，借這個優勢控制世界經濟以獲取最大的利益，也是一種必然。傳統科技的優勢還沒有最大程度上的發揮，就開始綠色轉型，這美國肯定不甘心。

COP28：2023年12月2日，在杜拜舉行的聯合國氣候變化大會會議（REUTERS）

但美國愈是秉持所謂「優勢」不放，就愈會被甩在後面。可以從兩個方面看。

首先，雖然美國有高科技製造優勢，但中國才是世界第一製造大國。中國是世界上製造業門類最齊全的國家，而美國的製造業處於空心化狀態。因此，提出了「重振美國製造」的口號。當然這也是打壓遏制中國的一個重要手段。然而，在美國醉心於通過貿易戰、科技戰打壓中國製造業和中國經濟的時候，在美國忙着重振傳統製造業的時候，中國已經在發展清潔能源問題上進行佈局發力，已經在為綠色經濟或綠色發展打基礎了。

隨着中國清潔能源技術的不斷發展與領先，如今中國又提出了綠色發展的理念。可以說率先在世界上打造綠色經濟體系。在這一未來經濟領域中國不僅另闢賽道，而且也已經提前搶跑了。

其次，美國一直想利用應對氣候問題為中國挖減排陷阱。中國巨大的經濟體量，以及巨大的後發優勢，決定了中國目前是世界最大的碳排大國。但儘管如此，中國的人均碳排還是遠低於美西方發達國家。

重要的是，氣候問題是工業化開始到現在碳排累積的結果。西方最早進入工業化，是碳排累積的首要因素，自然應當率先減排。美國總想拿中國是第一碳排大國說事，逼中國不切實際上的減排。可以說是意在打擊中國快速發展的經濟。儘管減排對中國經濟不利，可中國也還是顧全了大局。中國的減排承諾得到了除美國之外的全球的認可。而，中國也並非是一減了之。重點是在注重減排和改善環境的同時，中國率先在發展新清潔能源問題上發力，這可以說是順勢而為。

目前，不論是清潔能源的技術研發還是利用，中國都處於了世界領先地位。重要的是中國已經完成了良好的佈局階段。或打下了堅實的基礎，取得了競爭的絕對優勢。如今，又提出了綠色發展的理念。綠色經濟是中國經濟轉型提質增效的重中之重，是可持續經濟發展的重中之重。

2023年6月26日，中國國家主席習近平在中南海同團中央新一屆領導班子成員集體談話並發表講話。（北京市人民政府網站）

美國雖然科技發達，在這一領域卻已經輸在了起跑線上。其實，美國已經有所警覺。拜登這三年來，強調最多的之一就是在清潔能源領域已經落後中國，並誓言要超越中國。這是典型的另闢賽道提前搶跑戰略。不僅在綠色發展領域，在基礎建設領域也是如此。

中國素有基建狂魔之稱，特別是在2008年之後，中國又搞了新一輪基礎建設，把基礎建設進行了大改造大升級。如今，中國交通運輸、通訊電力等基礎建設已經率先實現了現代化。而這也就是拜登嘴裏常唸叨的另一個心病。如今，拜登也提出了一個宏大的國內基建設計劃。

如果說已往中國一直是在跟跑美國，偶爾實現一下彎道超車，基本上是跟着美國的節奏走。儘管在局部領域，中國已經實現了彎道超車，可整體實力還是明顯落後於美國。在美國強力打壓的情況之下，「跟跑」美國容易失去自己的節奏。如果能夠另闢賽道提前搶跑，就可讓美國跟跑中國，則可以打亂美國的節奏。如今，在清潔能源綠色經濟領域，基礎建設，供應鏈合作等方面，實際上中國都在另闢賽道提前搶跑。不能說美國一定會輸，至少這嚴重打亂了美國的陣腳。