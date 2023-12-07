普京訪阿聯酋沙特　再見伊朗總統　「告別」俄烏戰爭的第一步？

12月6日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在4架蘇愷-35戰鬥機的護送下抵達阿布札比，與阿聯酋總統穆罕默德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面，獲得阿聯酋戰鬥機在上空劃出俄羅斯國旗顏色歡迎。其後，普京旋即飛往沙特，與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）見面，後者大讚普京的到訪使利雅德「點亮起來」。

訪問完結之後，普京將會回到莫斯科會見7日到訪的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。

這一連串的外交動作，在2022年2月俄烏戰爭爆發後極其罕見。自從被國際刑事法庭以戰爭罪行頒下拘捕令後，普京只親身訪問過中國，其餘時間並未離開過包括中亞國家在內的前蘇聯勢力範圍。這也是2022年7月以來，普京第一次到中東的訪問。

在阿聯酋，普京大談俄羅斯和阿聯酋的雙邊貿易和石油天然氣工業的合作。在西方對俄制裁之下，俄羅斯同阿聯酋去年貿易額大增68％，不少受制裁影響的電子產品也以阿聯酋為進入俄羅斯的途徑。

12月6日，普京同與阿聯酋總統穆罕默德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面。（Reuters）

在沙特，普京接續同王儲穆罕默德也商談了OPEC+的石油供應合作。

OPEC+上周開會後決定自願減產每日220萬桶石油，當中包括俄、沙兩國共130萬桶減產量的延續。油價從9月迫近100美元一桶高位回落至今天的74美元水平，減產消息傳出後，油價不升反跌。

由於俄羅斯來年將大增軍事開支至政府開支三分之一、GDP 6%的水平，沙特的大型投資計劃也使其預算平衡油價處於85美元左右的水平，雙方都有合作抬高油價的誘因－－特別是在美國暫時解除委內瑞拉石油制裁、伊拉克等國又超越OPEC+產量上限的背景之下。

在阿、沙兩國，普京也同兩方談及加沙以巴衝突的事態。

在12月7日的萊希訪問之前，伊朗官媒消息稱，萊希和普京將會集中討論雙邊議題，包括經濟互動等，以至尤其是加沙局勢的區域和國際議題。

12月6日，普京與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

值得留意的是，俄烏戰爭或烏克蘭局勢似乎都不在這三場國家領袖會晤的主要議程之上。克里姆林官發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）7日在談及俄、沙雙方正在撰寫兩國領袖會面成果文件時，一方面表明當中不會包括和平倡議，另一方面也強調文件不會談到烏克蘭局勢，指出雙方會談集中在「雙邊關係和國際展望」。

這三場會面，很大可能並不會有什麼重大合作協議。俄羅斯媒體的報道，也集中在外交排場和對抗西方的外交話語上，姿態重於實際。

自2022年2日俄羅斯揮軍烏克蘭未能以閃電戰取勝，再到年末烏軍反攻有成，直至本年6月底的瓦格納集團（Wagner Group）兵變，整個俄羅斯內外政治都被俄烏戰爭所籠罩。

但到了今天，烏克蘭的夏季反攻明顯失敗；澤連斯基（Volodymyr Zelensky）正在轉攻為守；美國和歐洲的援助日益疏落；俄羅斯在人力、物力、軍備生產和供應，以及高科技應用上（特別是在無人機和電子戰）都明顯取得了長期優勢，只要國際形勢不變，戰場依然以陣地戰和消耗戰的形式打下去，俄羅斯幾乎穩操勝券，甚至有可能在來年春季將陣地戰變成對俄方有利的機動戰。

就在普京出訪的前後，澤連斯基就先後被迫取消用以遊說美國國會參議院的閉門視像會議，被美國參議院共和黨人否決援烏撥款法案。他自己還在冰天雪地的基輔街頭自拍影片，堅稱烏克蘭另無選擇，鼓勵國人團結直至勝利。

然而，基輔政壇卻依然被戰局陷入僵局和政治爭鬥的陰霾籠罩。

此刻的局勢，對普京而言，可算是戰爭近22個月以來所未見的明朗。烏克蘭土地上的戰火，也隨之變成了俄羅斯外交的背景，而再非主線劇情。