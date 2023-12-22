從紅海危機護航戰隊看端倪　美國的失控進一步暴露

以巴衝突危機外溢，胡塞武裝挾紅海以令諸國，將國際海運攪得是天翻地覆。馬士基（AP Moller Maersk）和赫伯羅特（Hapag Lloyd）宣布暫停紅海航線後，地中海航運（MSC）和達飛輪船（CMA CGM）也宣佈旗下船舶將暫停經過蘇伊士運河航線/紅海。這也意味着歐洲四大頂級集裝箱航運公司目前已經全部暫停了需要經過紅海的航線的服務。三分之一的國際貿易受到影響。



襲擊商船這種事情，無論是什麼理由，國際社會肯定是不認可的。但是，從襲擊的效果來說，確實能起到打疼以色列的效果，畢竟曼德海峽就是紅海的咽喉要道，胡塞武裝在這裏佔據地利，確實會讓以色列很頭疼。本來以色列之前已經總動員，動員率可以說達到10%，接近二戰時期水平，這對國家經濟來說，是巨大的負擔。而這個時候，胡塞武裝襲擊前往以色列的貨船，勢必增加以色列的經濟負擔。畢竟以色列也是一個資源貧瘠的國家，很多都是需要進口。所以，胡塞武裝的行為，從效果來說還是能打疼以色列。

從美國成立多國部隊來應對，可以看出一些端倪。要是胡塞武裝沒有打疼以色列，那美國也不用這樣興師動眾。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在巴林宣佈，美國正在組建一支新的多國部隊，以保護在紅海過境的船隻，使其免受也門胡塞武裝控制區發射的無人機和彈道導彈的襲擊威脅。奧斯汀表示，英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙將加入美國的新任務，其中一些國家將在紅海南部和亞丁灣進行聯合巡邏，另一些國家將提供情報支持。

也門胡塞武裝（Houthis）2023年11月19日在紅海南部扣押貨船Galaxy Leader，其成員以直升機登船畫面翌日曝光。（Reuters）

事實上，美國如此高調站出來，當全球供應鏈因為航道出現問題保駕護航名正言順，美國也正好可以藉此推動歐洲乃至更多國家支持以色列、支持美國。‍‍‍美國在紅海的護航說到底不是為了誰的安全，本質上，還是為了在中東問題上服務自己的政治利益。

上一次這條航線出現問題，是2021年3月，長約400米、寬約59米的巨輪「長賜」號在蘇伊士運河上擱淺，導致蘇伊士運河雙向航行中斷了六天之久。當時，據德國保險企業安聯集團估算，蘇伊士運河堵塞每周造成全球貿易損失額在60億美元至100億美元之間，還會對全球供應鏈產生很大影響。一艘經蘇伊士運河的船如果繞道好望角，預計要增加7000公里以上的航程，航行時間大概多出7-10天，僅油費就會增加十幾到幾十萬美元。油費，只是最顯性的影響，有數據表明，當下的危機使得船隻在水上花費的時間延長，預計將消耗全球船隊運力的20%，且空箱返回也會延誤，從而加劇供應鏈困境。

特別是對於歐洲來說，從亞洲到歐洲，最短的航線就是通過紅海。蘇伊士運河關乎着亞歐海運貿易的命脈，每天，中東有數百萬桶石油，要經過這裏，而主要去向，就是歐洲。中東地區出口到西歐的石油，70%經由蘇伊士運河運送。從這個角度來看，對於護航商船這件事，無論歐洲國家還是中東國家，需求應該都很迫切，也應該最支持美國的聯合護航行動，但現實卻很諷刺。

在胡塞武裝2023年11月20日發布的照片中，可見武裝分子19日登上位處紅海一艘貨船Galaxy Leader之後，在船上一處舉起手槍。（Reuters）

在美國公布的護航隊伍當中沒有一個中東大國。此前在護航行動初步擬定之時，美方官員早早就放出消息稱，像約旦、阿聯酋、卡塔爾、阿曼、埃及這樣的美國中東盟友很有可能參與到這次行動中來。但事實上，中東國家卻不捧場。

寧夏大學中國阿拉伯國家研究院教授牛新春指出，中東國家不參與美國海上聯軍的原因在於，以色列在加沙地區發動大規模的軍事行動，引起了加沙大規模的人道主義危機，然後才引起了胡塞武裝的出手干預。所以國際社會在道義上大都不願意支持以色列，特別是中東阿拉伯國家，不願意跟以色列站在一起。如果參與到護航行動，就是在保護以色列的利益，實際上是在維護以色列的交戰狀態。顯然，阿拉伯國家沒有人支持戰火繼續在中東蔓延。

胡塞武裝2023年11月20日發布的照片中，可見武裝分子19日登上位處紅海一艘貨船Galaxy Leader。（Reuters）

實際上，除了阿拉伯國家之外，行動名單裏，歐洲國家的做法也很耐人尋味。雖然加拿大、意大利、荷蘭、挪威、西班牙都在護航名單之列，但就在美國公布名單後不久，西班牙國防部就稱，該國不會參與護航行動。同一天，荷蘭國防部長也表示，荷蘭將只提供2名參謀人員，是否能夠長期提供軍艦還要再考慮。有類似表態的國家，還包括加拿大和挪威，他們將分別派出3名和10名參謀軍官，參與到護航行動中。再加上目前在紅海地區並沒有部署任何武裝力量的意大利，這些國家投入護航行動的力量和意願與他們迫切的需求形成了鮮明的反差。

歐洲態度的變化非常值得注意。近來一些歐洲國家對待巴以問題的態度正在發生變化：就在這個月初，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）改變態度稱，德國政府希望以色列調整其軍事戰略，以更好地防止巴勒斯坦平民遭受痛苦。更早前，歐盟外交與安全政策高級代表歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell）公開反駁歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）關於巴以衝突的言論。更有超過800名歐盟職員聯名致信馮德萊恩，批評其過度支持以色列。愈來愈多歐洲國家在巴以問題上開始調整姿態。