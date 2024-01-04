用巡航反制巡航　解放軍在和美菲鬥什麼？

菲律賓軍方1月3日宣佈，菲律賓與美國從1月3日開始在南海進行為期兩天的聯合巡邏。據菲律賓軍方透露，參加聯合巡邏任務的有菲律賓的四艘艦船和美國印太司令部的四艘艦隻，包括一艘航母、一艘巡洋艦和兩艘驅逐艦。

而與此同時，解放軍南部戰區1月3日在其官方微信公眾號宣佈，南部戰區1月3日至4日組織海空兵力位南海海域進行例行巡航。聲明稱，戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，「任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中」。

中國和美菲幾乎同時在南海進行巡航，針鋒相對的火藥味不言而喻。

中菲關係：2023年12月10 日，菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，被一艘中國海岸警衛隊船發射水炮，因此受損。圖為被菲律賓海軍警衛隊船隻拖曳的菲律賓補給船。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

小馬可斯政府上台後恢復了杜特爾特政府時期中斷的美菲聯合軍演。2023年4月，美菲兩國舉行了史上最大規模的「肩並肩」聯合軍演。2023年9月，美國與菲律賓在距離中國南沙群島不遠的南海海域舉行聯合巡航。美菲2023年11月23日在距離台灣不遠的南海開展聯合海空巡邏，此次南海巡航距離上次巡航不足兩個月。

2023年9月和11月美菲聯合巡航期間，解放軍並沒有大張旗鼓同步巡航，常態化採取的措施是組織海空兵力應對美國軍艦進入南海。而此次解放軍對等同時巡航，說明中國對美菲的軍事行動非常看重，將重點警戒防備。既代表中國的態度，也代表了美菲很可能正在醖釀大事件。

美菲關係／美菲軍事合作：圖為菲律賓與美國軍官就2023年3月13日展開為期3周的「堅盾」（Salaknib）聯合軍演出席開幕禮。（Reuters）

菲律賓聲索的黃岩島在中國的實際控制之下，行政屬海南省三沙市西沙區管轄，中沙群島鎮政府所在地，目前由中國海警駐守執法。菲律賓幾乎沒有在黃岩島彰顯實際控制和存在的空間。而仁愛礁有菲律賓軍艦坐灘，菲律賓正在不遺餘力加強控制和佔領。

2023年10月，中國海警攔阻菲律賓向仁愛礁坐灘軍艦運送建築物資的船隻。2023年12月菲律賓向仁愛礁和黃岩島運送補給的船隻與中國海警船緊張對峙，中菲相關船隻發生碰撞事件。這兩次事件的背後都有美菲合謀的影子。下一步美菲會採取什麼措施備受關注。

菲律賓武裝部隊發言人阿吉拉爾日前稱，菲政府考慮在仁愛礁建造一個永久性民用建築，例如燈塔或海洋科學研究中心。阿吉拉爾表示仁愛礁屬菲律賓專屬經濟區，只有菲律賓可以在該地建造建築，今後菲律賓不再運送軍用補給，而是運送民用補給。

在中沙群島，中國在2012年藉助「黃岩島事件」將黃岩島的控制權牢牢掌控在自己手中。目前，美菲等國的勢力已經無法滲透進黃岩島附近海域。中國空軍還曾派出轟-6K轟炸機在此巡航，彰顯主權。（新華社）

儘管菲律賓有軍艦坐灘仁愛礁，但是中國憑藉強大的海上力量可以形成對整個島礁的封控。菲律賓除了有軍艦坐灘，本身並沒有施展實際控制的手段有限。下一步，菲律賓如何加固坐灘軍艦，菲律賓所說的民用建築如何建成，如何運動民用補給，將是中菲發生爭端的焦點。菲律賓會否在美軍的支持下乘機行事，未可知。

解放軍同步巡航，表明了不懼美國協防菲律賓，敢於迎面而上的態度，既提示美國三思而後行，也警告菲律賓不要輕舉妄動。解放軍當然不希望同美軍或者菲軍發生衝突，如何讓美國協防菲律賓成空，如何讓菲律賓的大小動作不發酵為針對中國的棘手事件，是更大的挑戰。出動軍事力量是肌肉展示、意志較量，也是艱難的選擇。