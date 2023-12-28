美國「妙手」助推南海升温？　問題出在小馬可斯政府

中菲關係在過去半年急轉直下，海上爭端頻發。有中國官方背景的微信公眾號玉淵潭天12月23日發文稱採訪了菲律賓知名政治評論員赫爾曼·勞雷爾，他同時也是菲律賓「亞洲世紀」戰略研究所所長、菲律賓金磚國家政策研究會創始人。

在被問及南海局勢時，勞雷爾稱他認為菲律賓海岸警衛隊和一些菲律賓民船是故意挑起事端的，因為他們是在執行美國的「妙手項目」。「美國和我們吹噓這個項目，所以我們才知道了這個項目的名字。這個項目由美國退役空軍上校雷蒙多·鮑威爾領導，與菲律賓海岸警衛隊等菲律賓同行以及菲律賓外交部一些官員合作。他們策劃、謀劃和實施這一項目，與中國人民武裝警察部隊海警總隊進行對抗、挑釁和對峙。」

具有民粹傾向的《環球時報》12月初發文稱梳理了域外國家通過政府部門、軍方、智庫、基金會、媒體以及搞「小多邊同盟」在南海不斷「拱火」的行徑。該文稱菲律賓近來在南海問題上一再「走偏」，離不開美國、日本等幾個域外國家的插手。無獨有偶，文章中也提到了妙手項目，稱今年以來跳得最高的要數美國史丹福大學涉及南海安全問題的「妙手項目」（Project Myoushu）。

為什麼中菲關係急轉直下，為什麼南海爭端再次爆發？在中國官方背景媒體的描述下，外部勢力干預絕對是重要角色。

中菲關係：2023年12月10 日，菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，被一艘中國海岸警衛隊船發射水炮，因此受損。圖為被菲律賓海軍警衛隊船隻拖曳的菲律賓補給船。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

這一點毋庸置疑。美國近年來在亞太（印太）地區投入頗大。在美國政府、軍隊、智庫、媒體的協作和配合下，美國圍繞國家戰略利益目標行動。近年來的南海局勢升温就是美國轉向亞太（印太）的結果。2015年前後的中越南海爭端，阿基諾政府時期的中菲南海爭端，都是在這樣的背景下發生的。目前的中菲南海爭端中活躍的美國智庫影子和媒體軍隊影子和以往沒有什麼大的變化。這些是美國的既定動作。

而人們關心的其實是中菲南海爭端為什麼在2023年突然升温。拜登贏得2020年的美國大選成為美國總統，自此美國加緊構建同菲律賓的同盟關係。為什麼美菲關係在小馬可斯上任後迎來了轉折性的改變？

根本原因還是小馬可斯政府的政治選擇和杜特爾特政府有着根本的不同。美國還是那個美國，變化的是菲律賓政府換屆。2022年菲律賓總統選舉，小馬可斯贏得大選成為了新總統，帶動了菲律賓相關政策的變化。

菲律賓和澳洲自11月25日起在南海啟動首次聯合海上巡邏，為期3天（FB@Armed Forces of the Philippines）

美國智庫過去數年推行一些項目操控南海局勢屢見不鮮。美國戰略與國際研究中心有「亞洲海事透明倡議項目」，美國卡內基基金會資助、美國海軍研究所操辦「海上反暴力項目」項目。

「妙手項目」是美國智庫層面的新動作。成立於2022年的史丹福大學「戈爾迪之結國家安全創新中心」的確操控着「妙手項目」，並在仁愛礁等海洋爭端中為菲律賓出謀劃策。菲律賓並不是因為美國智庫有了新鮮的招數就突然改變了對華立場。美國智庫起到的是推波助瀾的作用。根本的變化仍然是菲律賓。

中國不願意同周邊國家關係惡化，也不希望將周邊國家推向對立面，中國亦深知中菲南海爭端升温的背後是中美矛盾。

但問題是中美矛盾不是一時半刻就可以化解的。要讓菲律賓認清楚局面，中國還是要在菲律賓的身上下更多的功夫。