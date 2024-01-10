美國「軟著陸」沒有什麼稀奇　跟著「硬着陸」的挑戰

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們可以將我們現在所看到的情況描述為軟着陸，我希望這種情況會持續下去。」耶倫才番話是政府公布數據顯示2023年12月份就業增長和工資增長均超出預期。耶倫稱美國經濟已實現期盼已久的軟着陸，在高通脹得到遏制的同時，勞動力市場沒有受到顯著的打擊。



什麼叫軟着陸？就是通脹得到遏制，通脹率已經下降，但勞動力市場沒有顯著損害——如果通脹沒有控制住，或者爆發了金融危機，或者是失業率大幅度上升，那就叫硬着陸。

2020年新冠疫情爆發以來，債務問題及疫情所造成的損失，所有的債務分擔，基本上都由美國聯邦政府和中小型銀行給分擔了——聯邦政府債務暴增，然後直接將現金轉移到美國民眾和企業手中。

不僅如此，居民和企業又都利用2020-2021年美國的超低低利率，大肆借債和擴張信用，然後這些現金又在2022-2023年的高利率時期收取了利息收益，債務負擔有所下降，由此造成美國過去4年的時間裏，產銷兩旺、經濟強勁。

除政府部門之外，只有中小銀行部門因為沒有預料到利率的快速上升，承擔了較大的損失，而大型金融機構普遍還比較穩健。

美國2023年12月失業率維持在3.7%，多地企業仍有請人難問題。（Reuters）

另外，美國在2021年下半年到-2023年上半年通脹嚴重，但到2023年底的時候，無論是CPI指數或是PCE物價指數，其按年增幅均已降至3%附近，基本上算是遏制住了高通脹……

與往常的「軟着陸」損失都由民眾分擔來看，美國這一輪的經濟軟着陸，還真是不同尋常。但，「軟着陸」並不能說明什麼。

聯儲局貨幣政策的兩個核心指標，一個是就業，一個是通脹。就業的好壞，一般用失業率來表示，而通脹自然就是用CPI或PCE物價指數按年來表示。觀察過去40多年美國的失業率與通脹率數據，如果把「通脹率下降+失業率下降或維持低位」都視為「軟着陸」的話，這在美國並不罕見，甚至可以說，非常常見。1983-1985年、1992-1997年、2006-2007年、2010-2013年、2018-2019年以及2022年迄今通脹的下降，都可以被視作「軟着陸」。 與「軟着陸」相比，「硬着陸」反而較少，過去40年間，僅有1991年、2001年、2008年和2020年的衰退，算作「硬着陸」。

其實，自布雷頓森林體系崩潰以來，掌握着信用貨幣伸縮大法的各國央行，除非遇到居民或企業部門債務不可收拾的情況，大多數情況下經濟都是「軟着陸」：經濟衰退或經濟放緩，印鈔票；經濟復甦然後物價上漲，就裝模作樣收鈔票。這種操作本身，就是央行的常規動作，只有在印鈔票或收鈔票的時候，剛好撞上居民部門或企業部門債務天花板，印鈔無法解決這個問題，才會出現所謂的「硬着陸」。

美國通脹數據本周即將公布，左右聯儲局今年減息預期。（Reuters）

但，一兩年之內的「軟着陸」，並沒有什麼稀奇的，關鍵是「軟着陸」之後會怎麼走。

1996年到1998年，美國經濟成功實現「軟着陸」，通脹率和失業率同時下降，這一輪持續到了2000年，隨着美國企業部門債務擴張到了階段性高點，「硬着陸」姍姍來遲；2006年到2007年，美國經濟成功實現「軟着陸」，通脹率大幅度下降，失業率維持在低位，就和現在一樣，但是，因為居民部門與企業部門債務擴張幾乎同時到達階段性頂點，隨着次貸危機發酵，參與次貸衍生品交易的大型金融機構開始倒閉，全球金融危機爆發，慘烈的「硬着陸」到來；2018年到2019年，加息進程中，美國經濟成功實現「軟着陸」，通脹率和失業率同時維持在低位，然後隨着2020年疫情來襲，原油價格暴跌，非金融企業的債務再次到達階段性高點，能源企業次級債問題引爆，又是一場「硬着陸」到來。

所以，在「硬着陸」成為現實之前，都是「軟着陸」。

當前美國就業市場強勁，失業率維持在歷史最低位附近，通脹還是目前仍是美聯儲關注的主要議題。2022年下半年到2023年上半年的通脹高企，這種高基數效應，必然帶來2023年下半年到2024年上半年通脹的明顯下降，這很可能會讓人覺得，美國的通脹已經被馴服，但實際上，在一個去全球化的時代，通脹，更大程度上只是在蟄伏而已。