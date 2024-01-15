引爆第三場戰爭？第二個阿富汗？　美國逃不掉的宿命

美國終於忍不住對也門胡塞武裝動手了。聯合英軍進行數十次空襲後，當地時間1月12日晚至13日清晨，美軍單獨對也門胡塞武裝發動第二輪打擊。據半島電視台和CNN報導，美軍此次瞄準了該組織的雷達設施。但也門胡塞武裝當日官員表示，美軍新的襲擊沒有造成人員傷亡和實際「物質損失」，並誓言將採取「堅定、有力且有效的回擊」。美媒《紐約時報》援引美官員的話稱，經過兩輪打擊，胡塞武裝仍保留了約75%的對紅海過往船隻發射導彈和無人機的能力。



儘管美國一直在極力避免以哈戰爭外溢，儘管布林肯還在中東進行第四次努力，可拜登最終還是對也門胡塞武裝動手了。這當然是以哈戰爭的外溢，兩輪轟炸過後，可以視為幾乎是引爆了第三場戰爭，即美國也門戰爭。

胡塞武裝緣何逼美國動手？

對也門進行的轟炸，雖然是事出有因，可畢竟還是等於對也門國家開了戰。也門胡塞武裝敢於積極支持哈馬斯，更敢於直接攻擊美國航母打擊群，自然是早就做好了「挨打」的準備。甚至有可能是引誘美國來打。

1月12日，英國皇家空軍颱風戰機在美國領導的聯軍行動中，打擊也門軍事目標後返回阿克羅蒂裡皇家空軍基地。(Reuters)

胡塞武裝之所以如此積極的支持哈馬斯武裝並與美國做對，恐怕主要有兩個原因。一是不能坐視穆斯林兄弟遭到如此慘無人道的屠殺。以色列的暴行，無論如何都不能令世界所接受。二是胡塞武裝敏感抓到了一個重大的機遇。胡塞武裝是一個反政府武裝，一直不被阿拉伯世界和國際社會所承認，甚至是與沙特聯軍打了8年之久的戰爭。如今雖然進入了休戰與和解的程式，但要想得到承認並接受為合法組織，還需要一番努力。

以哈戰爭則給了胡塞武裝以重大的機遇。以色列對巴勒斯坦人的屠殺行為，迫於美國的壓力，阿拉伯國家是敢怒而不敢行，都只是在暗中觀察。自然會樂見更多的反以武裝給予堅定有力的支持。胡塞武裝的行動，恐怕正是眾多的阿拉伯國家希望看到的場面。胡塞武裝想以此換取對胡塞武裝的另眼相看。

或許未來會接受胡塞武裝執政也門，至少不會再強烈的反對了。這就是胡塞武裝想要的結果。當然，胡塞武裝敢於與美國叫陣，敢於打擊以色列，也門人民恐怕也會增加接受度。胡塞武裝組織最終將會因此而走向合法化，這才是胡塞武裝積極出手的真正動力。

胡塞武裝有着豐富的戰爭和戰鬥經驗，即知道怎麼打，更知道怎麼「挨打」。

美國惹上了第二個阿富汗

儘管也門只是一個小國窮國，胡塞武裝也只是也門眾多武裝勢力的一部分。可與沙特聯軍以及也門原政府武裝打了8年之久，而且還是在美國的強力支持之下，非但沒有受到重創而是勢力在不斷的擴大。自然是有其過人之處。可以說也門武裝有着豐富的戰爭和戰鬥經驗，即知道怎麼打，更知道怎麼「挨打」。美國雖然強大，可面對這樣一個對手，只是轟炸模式，是不可能消滅的。

而美國如果採取對也門境內無差別的狂轟炸濫炸模式，就會帶來嚴重的人道主義災難。如果要展開地進行動，那就有可能重陷入新的戰爭泥潭之中。

也門有近3400萬人口，比阿富汗少了600萬，但胡塞武裝則有100萬之眾。雖然武器裝備不會太優良，可畢竟連彈道導彈和反艦導彈都有。而胡塞武裝的背後，可是以伊朗為代表的什葉派伊斯蘭國家。

儘管此前沙特聯盟曾與胡塞武裝打了8年，可近來卻已經是休戰。這得益於以伊朗沙特複交為標誌的中東和解與和平進程。胡塞武裝的行動是整個伊斯蘭世界想做而不敢做的事，自然就不會有國家站在美國一邊。因此，美國惹上這樣一支武裝，等於是惹上了第二個阿富汗。

圖為1月12日，也門胡塞運動支持者集會譴責美國和英國對胡塞目標發動空襲。(Reuters)

原本全世界都在積極推動以哈停戰，更在積極避免戰爭擴大化或外溢。可美國此時卻對忍不住對胡塞武裝開戰，這讓原本就對美國強烈不滿的世界特別是阿拉伯世界更加不滿。

美國深陷中東 種什麼因結什麼果

打了20年的伊拉克、阿富汗戰爭，以及後來的利比亞和敘利亞戰爭，已經極大的消耗了美國的霸權真氣，使美國意識到了必須儘快擺脫中東「戰爭陷阱」。

實際上，從奧巴馬時期的美國，就已經開啟了撤離中東模式。拜登更是不顧一切從阿富汗大撤軍，是為了加速從中東戰略泥潭中爬出來。但，在沒有穩定中東局勢的情況之下，美國著急撤退就註定了中東還是美國的惡夢，最終還是會成為美國霸權的墳墓。這是美國的全球霸權戰略決定的。

回到當下，要想完全徹底消滅哈馬斯武裝，恐怕是絕非易事，這註定是一場持久戰。如今美國與也門武裝開戰後，這局面會更加複雜多變。黎巴嫩真主黨等反以武裝也會借機加強對以色列和美軍的襲擾。

實際上，打到這個份上了，已經不是以色列要不要停戰的問題，而是反以武裝想不想停戰的問題了。儘管有美國的強烈支持，可以色列的經濟卻已經受到了嚴重的影響。以色列能夠支撐多久的戰爭？美國能夠付出多少？這都是嚴重的問題。

目前國際法院正在審理南非對以色列種族滅絕式大屠殺行為。儘管不會指望能夠做出公正的審判，可過程本身就是對美國和以色列的施壓。隨着審理的深入，世界特別是阿拉伯世界對美以的激憤會越強。火氣越大，對反以武裝的支持就會越強烈。

以色列一直是伊斯蘭世界的敵人，伊斯蘭世界在歷次中東戰爭中都吃了以的大虧，這一次恐怕絕大多數國家都會希望借機削弱搞垮以色列。

圖為1月12日，胡塞運動支持者集會譴責美英兩國對胡塞目標發動空襲。(Reuters)

關鍵是什葉派和遜尼派正在實現大和解，儘管不會聯手向美以發難，至少也不會在此時出現「內鬥」的情況。美國的離岸制衡戰略此時恐怕是不會再起作用了。最怕的是，沙特等國在背後向反以武裝提供支援。

也門胡塞武裝肯定不會屈服於美英聯軍的打擊壓力，也肯定會進行強烈的報復性打擊。而美國在布林肯中東進行積極的戰略協調之際向胡塞武裝開戰，怕的就是被外界小瞧了美軍的威力，美也的報復與反報復將形成惡性循環。對美國不利的是，伊拉克境內的反美武裝在不斷襲擾美軍，而伊拉克政府則已經向美歐聯軍下了逐客令。敘利亞境內反美武裝此時也不閑著。

不大打，根本消滅不了反美反以武裝。而要大打，一方面會製造更大的人道主義災難，更會重新陷入戰爭泥潭。不管怎麼說，拜登的中東戰略已經是徹底的失敗，而對也門胡塞武裝發動的攻擊，則表明了美國剛拔不來的一條腿又重陷了回去。