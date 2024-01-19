台灣問題不能隨意發揮　美國認識到了這一點

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月17日在出席達沃斯世界經濟論壇期間接受美國政治評論家、《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌專欄作家弗里德曼（Thomas Friedman）的採訪，在採訪中他談到中美關係和台灣問題。

布林肯表示，穩定中美關係非常重要，兩國高層在過去一年的接觸是為了直接而明確地處理分歧，並且在有共同利益的領域進行合作，他還提及與中國達成了應對芬太尼危機的相關協議。

他說，「領導人之間的互動是無可替代的，尤其是在與中國打交道時。我知道在未來的一年裏你會看到更多這樣的情況。但這不僅僅是為了穩定關係，而是為了做另外兩件事，以確保我們非常直接、非常明確地處理我們的分歧，這樣就不會誤會我們的本意。其次，看看盡管存在這些分歧，儘管競爭激烈，但是也有增加合作符合我們共同利益的地方，而這也正是我們所做的。我們恢復了兩軍溝通，這對於確保我們不會無意中陷入衝突絕對是至關重要的。」

布林肯1月12日在華盛頓與中聯部長劉建超會晤。（Reuters）

台灣問題上，布林肯強調台海和平穩定是美國和世界各國的根本利益。「我們的根本利益，世界各國的根本利益，就是確保台灣海峽保持和平與穩定，北京和台灣之間的任何分歧都得到和平解決，美中建交以來，兩國關係成功的標誌之一實際上就是台灣議題的管理。」「台灣雖小，但由於其地理位置和非凡的創造力，在世界上發揮着巨大的作用。 這就是為什麼維護和平、維護穩定關乎許多國家的利益。」

雖然中美雙方就美國電賀賴清德當選發生外交摩擦，但整體上美國未顯現出過火舉動。前有美國總統拜登（Joe Biden）1月13日強調美國不支持「台灣獨立」，後有布林肯接受採訪強調穩定中美關係和台海局勢的重要性，維穩色彩很濃厚。

美國哈佛大學甘迺迪政府學院創始人艾利森認為，美國一中政策框架充滿彈性，一直成功地在演進。（繆宗翰攝）

此外，值得注意的是，有美國媒體稱，美國財政部官員將於1月18日和19日在北京會見中國財政官員。此次討論是兩國去年成立金融工作組後的最新一輪會談，屆時將討論包括金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義資金等問題。

而在台灣選舉前，中美在政治、經濟、軍事領域進行了溝通。中聯部部長劉建超1月12日會見布林肯，中國商務部部長王文濤1月11日與美國商務部長雷蒙多舉行通話，中美國防官員1月8日至9日相隔四年首次在五角大樓會晤。從選前選後中美各領域的溝通穩步推進看，台灣選舉並未對兩國關係產生跌宕性影響，中美都不希望建立起來的溝通勢頭被打斷。

這有中國主動管控台海局勢的原因，也有美國認識到了不能隨意發揮台灣問題這一點。

去年8月美國時任眾議院議長佩洛西訪問台灣給中美關係帶來重創，這段關係惡化的記錄帶來的最重要啟示就是，台海局勢不能隨隨便便就成為玩火的對象，就成為美國政客為謀求政治利益隨意發揮的話題。拜登政府目前處理台海局勢顯然非常慎重。