台灣大選｜學者：兩岸和統不可能　賴清德對中美都是不穩定炸彈

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】 不出意外，民進黨候選人賴清德最終以超四成得票率贏得2024台灣總統大選。晚間8時30分左右，賴清德發表勝選感言，並舉行國際記者會回答媒體提問。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

選舉結果出爐後，《香港01》記者連線了上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊。黃宗昊表示，賴清德勝選在預期之中，並不意外。對美國來說，候選的三組人馬之前都去美國「面試」過，面對賴清德，美國可以說是又愛又恨，之所以愛，是因為賴清德當選，美國打台灣牌可以打的更順手，之所以恨，在於賴清德不同於蔡英文的「只做不說」，他更像是陳水扁，又說又做，這樣很容易給「主人」找麻煩，這一點美國不太喜歡。但面對這樣的結果，美國也只能接受。

黃宗昊（右）。（受訪者提供）

而在大陸的部分，在黃宗昊看來，縱觀整個選舉過程，大陸偏幫藍營是很明顯的，但這種偏幫也只是「兩害相權取其輕」，綠營是反中，藍營也早已不再是馬英九時期的親中，也不是統派，充其量是友中，至於統獨這樣的分法，早已是過去式。此前，國民黨副主席夏立言指國民黨不是親中政黨，也不是支持統一的政黨，國台辦發言人陳斌華對此表示關切，並說大陸民眾對這種損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情的言論紛紛表達不滿。黃宗昊認為，夏立言其實說的是大實話。

隨着賴清德勝出，兩岸會否爆發進一步的軍事衝突成為外界關注的焦點。國台辦發言人陳斌華10日答記者問表示，近8年來兩岸關係急轉直下、由和平發展變成緊張對立的事實充分證明，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，是台灣兵兇戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。賴清德聲稱將延續這樣一條「路線」，就是要接着走謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。這一切都表明其倘若上台，將進一步推動「台獨」分裂活動。賴清德想創造的所謂「新局」，將是台海風高浪急的危局。而更早之前，國台辦亦明言，「台獨」意味着戰爭。

國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

對此，黃宗昊坦言，從蔡英文到賴清德，民進黨的既有「國策」不會發生根本變化，而且賴清德上台後還會變本加厲，強度進一步升高。目前來看，兩岸要統一隻有武統，不可能和統，如果有一天走到這一步，武力的強度越小越好。在政治關係層面，兩岸會進一步倒退，前進是不可能的。如果政治關係倒退，肯定會衝擊社會面和經濟面。在社會面，已經開始出現綠色恐怖，兩岸的正常交流交往都被認為是在搞統戰，現在也通過了反滲透法。經濟面關鍵是ECFA，會不會全面取消終止？「目前看可能不會，但會更精準打擊，逐步取消。」

2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了ECFA。ECFA項下大陸對台灣地區降稅產品539項、台灣地區對大陸降稅產品267項。大陸在ECFA項下對台灣地區降稅的早期收穫貨品清單自2011年1月1日實施，分兩年三階段於2013年1月1日起早收清單全部產品降為零關稅。2023年4月12日，商務部發布2023年第11號公告，決定就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。鑑於案件情況複雜，商務部於10月9日發布案件延期公告，將調查截止日期延至2024年1月12日。12月15日，中國商務部發布對台貿易壁壘調查報告，宣佈認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。至此，備受兩岸關注的對台貿易壁壘調查正式結束。

中國大陸以違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定為由，對丙烯等12項台灣產品進口中止協定稅率。（財政部網站截圖）

黃宗昊特別提到了調查截止日期，也即台灣大選前一日。但沒等到截止日期，商務部就提前發布了公告。在黃宗昊看來，結合佩洛西訪台，大陸想借此傳遞的信號是，不管是軍事上還是經濟上，不想跟選舉有任何瓜葛，大陸的突破口也不是等賴清德上台。特別是佩洛西訪台，這是一個關鍵節點，在此之前，大陸都是相對謹慎的，可佩洛西訪台之後，大陸把軍事的存在直接伸進了西太平洋，甚至是逼近了第一島鏈。最終的結果是，大陸雖然丟了「面子」，但從長遠來看，卻是得了「裏子」。

對於大陸會不會有進一步的軍事行動？黃宗昊表示「肯定會有」，且真正的突破點已經發生了。換言之，兩岸的現狀早已在佩洛西訪台之際就被打破。但黃宗昊也表示，大陸面臨着一個兩難，一邊是兩岸的融合發展需要，主要是針對台灣民眾的施惠，一邊是要牽制台灣政府，要加大懲戒力度，這很考驗政治智慧。黃宗昊還特別提到了大陸如何面對台資企業的問題，「這些台資企業會受到台灣政府的影響，但對大陸來講也有一定重要性」，究竟是一如既往的厚待他們，還是乾脆將其視作「敵對勢力」，是「很值得考量的」。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

在今次台灣大選前，中美高層互動熱絡，不過在黃宗昊看來，中美關係表面上的和緩對兩國基於實力對比的關係不會有太大改變。一方面，美國在忙着俄烏戰爭和以巴衝突，沒有能力打開第三條戰線；另一方面，雖然美國今年有大選，但對抗中國早已是美國朝野的共識，不存在誰上台就會對中國收手。「什麼時候全力對付中國，怎麼打台灣牌，美國更希望按照自己的步調來，但賴清德現在是一個變量，如果他在兩岸問題上亂講話，很可能打亂美國的步調，所以對中美來說，賴清德都是不穩定炸彈。」