不會單方面武統：金正恩說的這句話不能忽視

炮擊延坪島、將韓國列為永久的主敵、進行水下核武器系統試驗......朝鮮近來的示強動作接連不斷。朝鮮領導人金正恩在2023年末發表的慷慨激昂的演說中警告稱「朝鮮半島隨時可能爆發戰爭」。不少美國媒體和智庫認為金正恩的最新舉動可能超出了他慣常的虛張聲勢，朝鮮半島的安全形勢「比1950年6月初朝鮮戰爭爆發以來的任何時候都更為危險」。

從以往的朝韓歷史看，韓國保守派政權執政時期，朝韓發生軍事摩擦的幾率是大的。尹錫悦政府奉行對朝鮮強硬政策使得朝韓之間打口水仗的聲勢更大。不能排除朝韓之間發生摩擦的可能。但在金正恩慷慨激昂的對韓措辭中，有一句是必須重視的。

朝鮮領導人金正恩1月8日至9日對重要軍需工廠進行現場指導時表示，在朝鮮半島上，朝鮮雖然不會單方面決定基於壓倒性力量的重大事件，但也從未想過要逃避戰爭，並宣稱韓國是朝鮮的主要敵人。朝鮮1月15日在平壤萬壽台議事堂召開第14屆最高人民會議第10次會議，金正恩也指出，加強國防力量並非為了憑藉先發制人實現單方武力統一，而是屬於自衛權範疇的正當防衛力量。

朝中社於2024年1月10日，發布金正恩視察軍工廠的照片。（朝中社）

「朝鮮不會單方面決定基於壓倒性力量的重大事件」，「發展國防力量不是為了憑藉先發制人實現單方武力統一」，這一政策宣示是隱含在宣佈韓國是主要敵人裏邊的。這是朝鮮非常重要的和平意思表達。

對朝韓而言，朝鮮戰爭是一場沒有成功的武力統一戰爭。如今朝鮮單方面宣佈不會單方面決定基於壓倒性力量的重大事件，意思就是不會單方面突然推進武力統一。如果沒有武力統一，雙方互相承認分治事實，那麼朝韓之間的和平就有了實現的可能。

金正恩1月15日在最高人民會議還強調，只要敵不犯我，我們絕對不會單方面發動戰爭。金正恩還就他曾提及的核武裝「第二使命」表示，一旦面臨戰爭威脅，我們將迅速、完美地採取早已做好充分準備的行動，絕不避戰。金正恩表示，若韓方膽敢侵犯朝鮮一絲一毫的領土、領空和領海，將即刻被視為發起戰爭。他還威脅稱，戰爭將徹底摧毀並終結韓國，給美國帶來意想不到的災難和失敗。如果敵人挑起戰爭，我們將全面動員包括核武器在內的所有軍事力量，堅決予以嚴懲。

金正恩談及採取行動時都有假設前提，「只要敵不犯我」，「若韓方膽敢侵犯朝鮮一絲一毫的領土、領空和領海」，「如果敵人挑起戰爭」。金正恩的意思很明確，一切的行動是建立在對方挑釁的基礎上的。朝鮮是不會單方面發動武力統一的。這是全面的「人不犯我我不犯人」的防禦性的國防政策概念。

圖為朝鮮領袖金正恩2023年12月18日觀摩發射「火星-18」型洲際彈道導彈（ICBM）。（Reuters）

近年來，朝鮮不斷試射洲際彈道導彈、不斷進行核潛艇試驗，軍事方面的動作頻頻。這些本質上是朝鮮實現核開發突破性進展之後開展的一系列威懾力量小型輕量化、戰術武器化動作。實現了核武突破後朝鮮就從全面軍事路線轉向了一邊經濟建設一邊軍事建設的兩頭並進的路線，現如今軍事在朝鮮的國家力量構建中仍然是重要的，但是經濟建設步伐的比重越來越重。

當朝鮮將韓國列為主要敵人後，實際上為朝鮮瘋狂進行武力建設構建了邊界，核開發取得了突破後常規軍事力量如果足以應對韓國，是否應該放緩腳步？

因此，從大的戰略目的層面，朝鮮發動戰爭進行戰爭對抗的可能性並不大，發展是朝鮮的主要訴求。從短期政策層面，朝鮮採取軍事摩擦手段達到一些目的的可能性是有的。朝鮮放棄單方面武統後，韓國是否也會宣佈放棄主動武統，如何逼韓國就範是朝鮮需要考慮的。