不同於以往第三國會晤，沙利文為什麼急於赴泰國見王毅？

中國外交部1月26日當天宣佈中國外長王毅將於1月26日至29日訪問泰國。經中美雙方商定，王毅將在曼谷同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）舉行新一輪會晤。

拜登政府上台後，中國中央外事辦主任和美國總統安全事務助理在第三國會晤已經是兩國較為穩定的溝通機制。時任中央外事辦主任楊潔篪同美國總統安全事務助理沙利文的會晤除了第一次是2021年3月在美國阿拉斯加安克雷奇進行，2021年10月、2022年3月、2022年6月，這三次會晤的地點均在第三國。

中共二十大後，中央外事辦主任王毅2023年5月和9月兩次同沙利文舉行會晤。一次是在奧地利，一次是在馬耳他。此次王毅同沙利文在泰國曼谷會晤，延續了以往的會晤慣例。

中美關係：2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤。（中國外交部）

中美之間的諸多破冰進展都是由中國中央外事辦主任和美國總統安全事務助理在第三國會晤達成的。2023年5月王毅同沙利文在奧地利的會晤是間諜氣球事件之後兩國高層外交官的首次會晤，此後美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才得6月訪華。2023年9月王毅同沙利文會晤後，2023年10月王毅回訪華盛頓敲定了兩國領導人的加州會晤。此次王毅同沙利文的會晤必然是兩國有重要議題商討，能夠達成何種突破性共識備受關注。

此次王毅和沙利文在第三國會晤和以往的不同在於，以往前往第三國舉行會晤，距離上雙方都相對較近，體現了對話的平等性。以往中國官方有時會提前宣佈相關會晤要在第三國舉行，有時會在會晤之後公布結果。總之訪問第三國不是重點，中美前往第三國會晤才是主要的。

而此次中國外交部首先宣佈了王毅對泰國的訪問，然後才宣佈王毅同沙利文的曼谷會晤。

以巴衝突：圖為2024年1月22日，從加沙地帶南部的拉法看到，以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯之間的戰鬥持續，以色列在汗尤尼斯進行地面軍事行動時硝煙處處。（Reuters）

和以往第三國會晤都在歐洲相比，泰國是東南亞國家顯然距離中國更近。且王毅前往泰國是有訪問任務的，據報道王毅訪問期間中泰將宣佈永久免簽協議。以往楊潔篪同沙利文的第三國會晤大多一天，王毅同沙利文的第三國會晤大多兩天，此次王毅訪問泰國的時間有四天，足以說明王毅既有訪問任務也有會見沙利文的任務，王毅前往泰國不是專程為了會見沙利文。此次頗有沙利文特意前往泰國見王毅的意味。

中共中央對外聯絡部部長劉建超前不久1月13日剛剛在華盛頓會見了美國國務卿布林肯，中美在軍事、外交、經濟等各領域近期都舉行了高階官員的互訪溝通。是什麼讓沙利文如此着急赴泰國會見王毅？

不少美國媒體稱蘇利文將與王毅討論胡塞武裝攻擊紅海商船的問題，美國希望中國利用自身影響力向伊朗進而向胡塞武裝施加影響力。

眾所周知，拜登政府在大選年迫切需要結束加沙戰爭。但是伊朗和胡塞武裝製造紅海危機的行為無異於讓美國和以色列難以下台階。美國如果希望達到自身目的，就不得不付出一定的代價。不只是伊朗要和美國談條件，中國也不會放過在台海局勢等問題上向美國要價。