以巴衝突｜沙利文訪以色列　內塔尼亞胡重申持續戰鬥至絕對勝利

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）12月14日到訪以色列，與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。內塔尼亞胡辦公室發聲明稱，內塔尼亞胡向沙利文表明，以色列將繼續對哈馬斯發動戰事，「直到取得絕對勝利」。加蘭特則向沙利文表示，可能需要多幾個月時間才能摧毀哈馬斯。



內塔尼亞胡辦公室的聲明表示，內塔尼亞胡與沙利文討論了地區威脅，包括伊朗在黎巴嫩的代理人真主黨（Hezbollah）和也門的胡塞武裝（Houthis）、人質問顯，以及繼續向加沙平民提供人道主義援助。內塔尼亞胡並稱，以色列的英雄及士兵沒有白白犧牲，以軍更加堅定地繼續戰鬥，直到哈馬斯被消滅，直到絕對勝利。

以色列防長料戰事需時多幾個月

加蘭特會見沙利文時稱，哈馬斯花了10多年時間建立地面及地下設施，要清除所有龐大網路，需要持續幾個月以上，但強調以軍會勝利。雙方也討論如何消除真主黨對以色列構成的威脅，加蘭特並感謝美國「無條件的支持」。

美國白宮公布， 沙利文會於14及15日訪問以色列，與內塔尼亞胡及其戰時內閣，以及總統赫爾佐格（Isaac Herzog）會面，討論以巴最新局勢。此外，他可能在訪問期間到其他地方，但白宮未交代細節。

沙利文到訪以色列前，曾在沙特阿拉伯與王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）會談。白宮表示，兩人談及為以巴達成長久和平、加沙的人道主義行動，以及一連串雙邊問題。