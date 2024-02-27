烏克蘭陣亡人數造假　澤連斯基陷入兩難

坦率直言，俄羅斯是個什麼貨色，大家心裏都清楚，不管有多少內在原因，烏克蘭作為一個主權國家，被如此欺凌，半壁江山淪喪，人民生靈塗炭，都讓人同情。

但，澤連斯基最近說開戰至今烏克蘭僅有31,000名士兵死亡，恐怕連鬼都不信！

我們可以從俄羅斯方面反推一下。俄烏戰爭開打兩年來，不包括瓦格納等大小僱傭兵集團，僅僅在正規軍方面，俄羅斯已經三次擴軍，分別是13.7萬、30萬、17萬，合計為67萬。

這個數字未必和俄軍全部傷亡數字相等，但至少會有一定比例會用來補充傷亡兵員。

英國國防部在去年10月份發布過一份報告，自2022年2月以來，俄羅斯可能遭受了15萬至19萬永久性傷亡，從戰爭的慘烈性看，這個數字是比較準確的。按照這個數字，加上這半年的損失，俄羅斯開戰以來應該有20萬至25萬的正規軍傷亡，不會再低了。

如果再加上僱傭兵、囚犯兵等亂七八糟的各種兵員損失，俄羅斯方面的戰場傷亡肯定超過30萬。

開戰至今，俄烏雙方互有攻防，戰場形勢不斷變化，剛開始，俄羅斯處於進攻地位佔優勢，後來俄羅斯全線潰敗退縮到東部及南部四州，再後來雙方展開了殘酷的拉鋸戰，最近俄羅斯又開始在局部取得一些勝利。

俄烏戰爭：圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2024年2月19日到訪東北部前線庫皮揚斯克（Kupiansk），會見當地部隊。（Reuters）

從整體戰爭態勢看，沒有任何一方居於顯著優勢，而且是互有攻防。烏克蘭在西方支援下原來較為領先的軍事科技在後來俄羅斯方面的龜息戰法下也沒有了用武之地。

那麼在這種情況下，雙方的傷亡數字應該不會相差太遠，俄羅斯傷亡30萬，烏克蘭應該也差不多。

現代戰場上傷亡比例大致會在一個1比3到1比5之間，也就是說，每犧牲一個士兵，大概會有3到5個士兵，會因負傷而永久失去戰鬥能力。那麼按照這個比例，俄烏雙方的戰場死

澤連斯基說開戰至今烏克蘭方面有31000名士兵陣亡，差不多是真實數字的一半。

從澤連斯基的角度，縮小烏軍陣亡數字其實不難理解，他作為領導這個國家的最高統帥，對戰爭結果負有全部責任。如果他實話實說，告訴國民已經死了10萬年輕士兵，傷亡合計達到30萬，不僅會影響士氣，還會影響到他作為領導人的光環。

但是從爭取歐美援助的角度，特別是從爭取美國600億美元援助的角度，澤連斯基又必須把烏軍傷亡說得越多越好。他必須讓歐美覺得烏克蘭人付出了巨大犧牲，歐美的援助才能更多一些、更順利一些。

圖為2024年2月6日，在烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）某處檢查無人機的烏軍士兵。（Reuters）

澤連斯基現在比戰爭開始的時候要難得多。那個時候，他有戰時總統光環，又領導烏軍成功擊退了俄軍進攻，歐美的援助也源源不斷。現在，雙方相持這麼久，死傷了幾十萬，烏克蘭支撐戰爭的資源達到了極限，美國因為兩黨政治爭拗援助又遲遲不到位，熬下去，會發生什麼呢？

和俄羅斯比消耗，烏克蘭是耗不起的。在收復全部國土前，澤連斯基又不能談判，如果談判，就前功盡棄，會成為烏克蘭的李鴻章，不僅大位難保，還會被釘在烏克蘭歷史的恥辱柱上。而想要想收回全部被佔領土，又談何容易！

相較於開戰初期的眾志成城，烏克蘭內部現在已經開始有不同聲音了，高層之間的矛盾已經相當尖鋭了。如果戰爭持續下去，形勢得不到有效扭轉，美國的軍援再一縮減，澤連斯基恐怕會有大麻煩，要是特朗普再上任，恐怕就更糟糕了。

轉自微信公眾號杭子牙

