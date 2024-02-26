俄烏戰爭2周年｜白宮敦促共和黨放行600多億美元援烏法案

美國總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）敦促眾議院共和黨人放行美國對烏克蘭的援助撥款。



沙利文2月25日接受全國廣播公司（NBC）訪問時，呼籲眾議院議長約翰遜擺脫共和黨團小組的政治鬥爭，將總統拜登（Joe Biden）要求向烏克蘭提供600多億美元的額外援助法案提交全院投票。

沙利文說：「我們需要資金才能向烏克蘭提供武器。我們現在沒有資金。」「只有國會能夠提供資金。這是現實情況。」

美國對烏克蘭的緊急支出法案是烏克蘭對抗俄羅斯進攻的主要生命線，由於共和黨國會領袖試圖迫使拜登在邊境安全和移民政策上做出讓步，導致緊急支出法案被卡在國會好幾個月，無法通過。

圖為2024年2月14日，美國國家安全顧問沙利文在白宮記者會上回答記者提問。（Reuters）

沙利文：俄羅斯戰時經濟表現出韌性

在另一個訪問中，沙利文承認，即使受到美國和西方盟友的制裁，俄羅斯經濟2023年仍然連續第三年取得增長，因為莫斯科戰時經濟提振了它的工業生產。

沙利文接受霍士新聞訪問時表示：「確實，俄羅斯經濟就其戰爭機器而言具有韌性，我們需要繼續削弱它。我們必須堅持不懈地這麼做。」

七國集團（G7）領導人2月24日在俄烏戰爭兩周年紀念日舉行線上會議，向烏克蘭總統澤連斯基保證，他們對烏克蘭的承諾堅定不移。

本文獲《聯合早報》授權轉載

