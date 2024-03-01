現役美國大兵自焚「被靜默」是怎樣的悲哀

距離2月25日一名美國空軍現役軍人在以色列駐美國大使館前自焚身亡，已經過去了一週。

他打開手機直播，對着鏡頭，語氣平靜的說：「我是現役美國空軍的一份子，我將不再參與針對巴勒斯坦的屠殺。我馬上要用一種極端的形式進行抗議」。 在整個自焚過程里，這名軍人一直高喊着「解放巴勒斯坦」，哪怕他已經在熊熊烈火中站了40秒，仍然數次堅持高喊「解放巴勒斯坦」。 可以說是嘶聲力竭的吶喊。他還立了一份遺囑，明確表示他的積蓄將捐獻給巴勒斯坦兒童救濟基金。

很明顯，他認為美軍是以色列搞種族滅絕的同謀。他不想讓自己成為種族滅絕的同謀，所以才採取自焚這種極端抗議方式，來以死證明自己清白，表達自己的意志。

2024年2月26日，美國空軍飛行員布什內爾在以色列駐華盛頓大使館前自焚身亡翌日，人們在華盛頓出席悼念會。現場有人舉起標語，寫道：「人性將不會被噤聲」。（Reuters）

看了原版影片，確實讓人感覺到很沉痛。相信，如果不是對美國的現實感到絕望，這名大兵也不會採取如此極端的方式來抗議。相信也不是沒有用其他方式發聲抗議過，但顯然都得不到輿論的重視，都是石沉大海，泛不起一點浪花。才選擇了這樣的方式。這樣的人，被迫選擇如此極端的方式來表達自己意志和想法。可見，這次以色列對加沙的大屠殺行為，是多麼令人髮指，以至於美軍士兵都得用這樣極端的方式來拒絕成為種族主義的「同謀」。

然而這件事情已一週了，美國媒體在報道這件事情時，還是把猶太資本的輿論霸權體現得淋漓盡致。

美國媒體一開始大都選擇性無視，即使有報道的，也都在邊邊角角報道，上不了頭版頭條，並且報道的內容也是避重就輕，簡單提一下有個人在以色列駐美國大使館自焚，但卻不提他是在反對以色列種族滅絕。X平台上有個點讚超過3萬的熱評，直接說「他生命最後一句話是『解放巴勒斯坦』，媒體甚至不會報道他為什麼獻出了生命」。

加沙南部一處海灘2024年2月27日有大批民眾聚集，等待人道物資包裹空投到該處（Reuters）

這件事情在2月27日上了X平台的熱搜，輿論熱度壓不住了，美國媒體才開始比較詳細報道這件事情，但他們不是客觀去報道這件事情，而是變着法子去找各種角度抹黑這名美國大兵。有美國媒體爆料稱，布什內爾是一名社會主義者。試圖利用美國輿論反社會主義的傾向，去抹黑他。僅僅因為社會主義者的身份，就想抹黑一個人，可見這些美國媒體的思維充滿了美式傲慢。

美國大兵自焚抗議以色列搞種族滅絕行為，西方媒體和輿論就說這個太暴力極端了，開始輿論壓熱度，媒體各種選擇性報道，還有像福克斯報道，說他疑似精神病。還記得2010年12月的突尼斯水果商販布瓦齊齊的自焚事件，被認為是2011年全面爆發的「阿拉伯之春」的導火索。當時西方媒體是全方位高強度去報道這名突尼斯商販自焚，當時西方輿論可沒有說什麼這個自焚太過於暴力、極端，就去壓熱度。反而都快把這名突尼斯商販封聖了。西方媒體和輿論的雙標再次體現得淋漓盡致，也再次證明西方媒體和輿論究竟在為誰服務。

這件事情還讓人想起1963年6月11日，著名南越僧人釋廣德為了抗議美國支持的南越政權，在街頭自焚身亡。這個事情在當時引發巨大反響，也引發美國輿論反戰浪潮。以至於當時美國總統甘迺迪都說「歷史上沒有任何一幅新聞圖片能像這幅圖片一樣，在全世界引起如此強烈的反響」。

2024年2月27日，美國空軍飛行員布什內爾在以色列駐華盛頓大使館前自焚身亡2天後，人們在紐約的美國募兵中心外舉行悼念晚會和抗議活動。（Reuters）

相比當時這張照片引發的巨大反響。這次美國大兵自焚，顯然被美國極力的去壓輿論熱度，很難說這件事情最終會有多大的影響。因為，這次他反抗的是以色列，是對以色列這種種族滅絕行為進行抗議。而猶太人和以色列，都屬於美國輿論的禁忌話題。

這件事情，其實是唏噓的。為巴勒斯坦自焚的是一個美國大兵。軍人出生入死，一般不會如此極端。一旦是軍人要這麼做，就說明他見到了一些他不能忍受的東西，才會把自己只有一次的寶貴生命拿出來抗議。不禁要問，他到底是看到了什麼樣的「地獄」，才會讓他如此悲憤？到底是什麼樣子的場景，才能讓他如此義無反顧？到底是怎樣恐怖的經歷，才能讓他不懼生死，也要把自己的命豁出去自焚？

2024年2月26日，美國空軍飛行員布什內爾在以色列駐華盛頓大使館前自焚身亡翌日，人們在華盛頓出席悼念會。（Reuters）

這位美國大兵在社交媒體說，「很多人問過自己，如果我生在奴隸制時期。或者實行吉姆克勞法案的南部，或者種族隔離制下，我會做些什麼？如果我的國家在實行種族滅絕呢？答案是，我的國家正在實施它」。

為什麼要採取自焚這種極端方式去抗議以色列種族滅絕，是真的沒有辦法了。他想用自己的死，去喚醒美國民眾的良知，呼籲美國形成這種反戰浪潮。雖然他面對的是強大的猶太資本和以色列。

這位美國大兵的名字，值得被大家記住：阿倫・布什內爾（Aaron Bushnell）。