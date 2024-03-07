王毅記者會｜中國對世界多極化和全球化有了新構想？

中國外長王毅3月7日就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

有記者提問王毅能否就中方倡導的全球治理方案作進一步闡釋。王毅說「世界多極化和經濟全球化是人類社會發展的大趨勢，但各方對需要什麼樣的多極化和全球化，看法並不一致。中方的主張是，應當實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。」緊接着王毅分別就平等的多極化、有序的多極化、普惠的全球化、包容的全球化做了進一步說明。

從記者的提問到王毅的回答，可以看出，中國倡導的全球治理方案的具象表達是平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

而值得注意的是倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化這一說法也新納入了中國總理李強的政府工作報告。報告指出「堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動構建新型國際關係，反對霸權霸道霸凌行徑，維護國際公平正義。」

中美對抗不同於以往的美蘇冷戰。（Pool via REUTERS）

「平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化」這一說法來源於2023年末中國召開的中央外事工作會議，當時會議指出，「針對當今世界面臨的一系列重大問題重大挑戰，我們倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。」

先是這一說法提出後被納入政府工作報告，後在記者會上王毅有重點詳細闡述，這一新主張顯然是今年中國外交政策的一個重點。中國推動全球治理體系變革，圖景指南就是「平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化」。

而多極化並非一個新的概念，現如今中國主張構建平等有序的世界多極化，是建立在多極化已經被廣泛接受，因而順勢主張構建平等有序的多極化嗎？在中美較量日漸突出的當下，中國提出平等有序的多極化是為了打消世界各國對於中美構建兩級世界的疑慮嗎？

王毅所說的「各方對需要什麼樣的多極化和全球化看法並不一致」具體是什麼樣的不一致？這種不一致是「全球南方」國家之間的不一致嗎？下一步在諸多的不一致看法中，中國如何推廣自身主張，中國主張將在全球引發怎麼樣的連鎖反應，還需觀察。