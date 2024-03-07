兩會｜「唱衰中國將反噬自身！」　王毅外長記者會10大金句一次看

3月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席十四屆全國人大二次會議記者會。記者會上，王毅就中國外交政策和對外關係熱點問題回答中外記者提問。內媒也整理出記者會上的十大金句，帶大家速覽外長記者會。



3月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席十四屆全國人大二次會議記者會。（新華社）

第一：談當今世界霸權

霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來

在回答中俄關係問題時，王毅表示，作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式，在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作。

他表示，當今世界，霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來。

記者會上，王毅就中國外交政策和對外關係熱點問題回答中外記者提問。（新華社）

第二：王毅四問美國

美國如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？

談及中美關係，王毅表示，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。

兩會｜王毅四問美國：一聽到中國就緊張、焦慮，大國自信何在？

「美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到『中國』這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？」

王毅指出，美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。（Reuters）

第三：談少數大國壟斷國際事務

不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏

在回答中方倡導的全球治理方案問題時，王毅表示，平等的多極化，是要體現各國權利平等、機會平等、規則平等，不能再允許個別或少數大國壟斷國際事務，不能再允許以所謂實力地位把國家分成三六九等，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏。

第四：談以巴衝突

這是人類的悲劇，更是文明的恥辱

談及巴以衝突，王毅表示，21世紀的今天，這場人道災難竟然無法被制止，這是人類的悲劇，更是文明的恥辱。任何理由都不能再為衝突延續辯解，任何藉口都不能再為平民被殺戮開脫。

他表示，加沙民眾有權在這個世界上生存下去，婦女兒童應該得到親人們的呵護。所有被扣押人員都應得到釋放，一切傷害平民的行為都應被制止。

以巴衝突：2024年3月1日，前一日領取援助物資時受傷的巴勒斯坦平民仍然留醫。（Reuters）

第五：談中歐關係

紅燈、黃燈、綠燈三種信號燈同時亮起，這車還怎麼開？

在回答中歐合作共建「一帶一路」問題時，王毅表示，幾年前，一份歐盟政策文件給中國同時貼上夥伴、競爭者、制度性對手三種標籤，但事實證明，這種三重定位不符合事實，也不可行，反而給中歐關係發展帶來不必要的干擾和阻礙。

「就好比汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種信號燈同時亮起，這車還怎麼開？」

他表示，我們希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻。

兩會｜王毅談「洋網紅」一眼認出海外記者：你是跳科目三的小伙子

第六：談台灣問題

大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的「全家福」照片

談及台灣問題，王毅表示，如果現在還有人縱容支持「台獨」，那就是挑戰中國的主權。如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政。

「我相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的「全家福」照片，這只是個時間問題。」

王毅表示，台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭到歷史的清算。國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身、自食苦果。

王毅表示，台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭到歷史的清算。國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身、自食苦果。（新華社）

第七、談俄烏戰爭

早一點談起來，和平就早一天到來

在回答烏克蘭危機問題時，王毅表示，歷史經驗證明，衝突如果延宕不止，往往會惡化升級，甚至超出當事方的設想。和談如果無法開啓，誤解誤判就會積累疊加，進而釀成更大的危機。這方面的教訓值得汲取。

「任何衝突的終點都是談判桌。早一點談起來，和平就早一天到來。」

3月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席十四屆全國人大二次會議記者會。（新華社）

第八、談中國經濟

唱衰中國必將反噬自身，誤判中國就將錯失機遇

在答中新社記者提問時，王毅表示，去年中國經濟以5.2%的增速，貢獻了全球三分之一的增長。中國發動機仍然強勁，下一個中國還是中國。

他介紹，從3月14日起，中方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策，我們希望更多國家也給予中國公民簽證便利，共同打造跨境人員往來的快捷網絡，推動國際客運航班加快恢復，讓中國公民說走就走，讓外國朋友賓至如歸。

他表示，中國的發展離不開世界，世界的發展更離不開中國。唱衰中國必將反噬自身，誤判中國就將錯失機遇。

兩會｜王毅：3月14日起中國將對歐洲6國試行免簽政策

第九、談南海問題

對無理挑釁，我們將及時據理反制

談及南海問題，王毅表示，關於海上爭端，中方一直保持高度克制，主張本著睦鄰友好精神，尊重歷史和法理事實，尋求各自均可接受的解決方案。

「但我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。」王毅表示，對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制。我們也奉勸某些域外國家不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。

菲律賓2024年3月5日表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞。（X@jaytaryela）

兩會｜王毅談南海：勸某些國家不要挑事生非，不要成為南海攪局者

第十、談朝鮮半島問題

世界已經夠亂了，半島不應再次生戰生亂

關於朝鮮半島問題，王毅表示，當前半島局勢日趨緊張，這是中方不願看到的。世界已經夠亂了，半島不應再次生戰生亂。誰要借半島問題開冷戰對抗的倒車，就要承擔歷史責任；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價。

兩會｜王毅：世界已經夠亂了 朝鮮半島不應該再次生戰、生亂