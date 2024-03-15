深水埗通州街映岸獲批滿意紙　「現樓」推盤、下周開價及示位

香港小輪（0050）及市建局合作發展，由恒地（0012）負責銷售的深水埗通州街項目映岸今日（15日）公布最新消息。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目已獲批滿意紙，以現樓形式發售，最快下周開現樓示位及公布首張價單，定價參考同系映築，最快本月推售。亦有近一半單位可望海景。



他續指，選擇以現樓形式推盤，是因為可以讓買家對項目有更加清楚了解，亦可對項目進行一個更好的優化。

至於集團項目銷售數字方面，映築目前暫沽257伙或8成，吸金19.3億元，平均售價750萬元，平均呎價23,000元。

Belgravia Place累沽390伙或55% 套現21億

長沙灣巴域街項目Belgravia Place累沽390伙或55%，吸金21億元，平均售價536萬元，平均呎價16,700元，買家以用家為主。同區曉柏峰則沽出107伙或2成，吸金6億元，平均售價563萬元，平均呎價17,612元。

2022年5月命名為映岸 同年6月上載樓書

翻查資料，香港小輪早於2022年5月，就上述深水埗通州街280號住宅項目命名為映岸（The Symphonie），並於同年6月公布項目樓書涉及262伙，其後發展商未有再就映岸作出任何銷售部署。

項目由兩座26層高的住宅大樓組成，當中住宅樓層佔全幢19層，標準樓層一梯設7伙，共享兩部升降機。當中戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由261至573平方呎，主打一至兩房戶佔單位總數逾85%，可細分為開放式戶佔36伙、一房佔150伙、兩房佔74伙，以及兩伙三房。原定預計關鍵日期為2024年2月1日。