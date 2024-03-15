元朗工業地雙信封制招標　助棕地作業、支持創新及ESG提案均計分

政府於今日（3月15日）以「雙信封制」方式進行公開招標，出售元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地（創新園工業地）（即元朗市地段第545號），2024年6月28日截標。



採雙信封制、非價格建議佔70%

元朗用地位處元朗創新園，由原先三塊用地合併而成，以提升設計彈性和規模效應。地盤總面積約為349,191平方呎，指定發展多層現代產業大樓作物流及／或車輛維修保養用途（須交予政府地方除外），最高樓面面積可達1,738,418平方呎，當中不少於三成樓面須交予政府以協助部分受政府發展項目影響而須搬遷的棕地作業者。

據最新公佈的賣地章程，當中就「雙信封制」提供詳細資訊，非價格建議的比重為百分之七十，價格建議為百分之三十。

整體用地設計、助棕地作業、支持創新均佔20%

非價格建議部份分3A、3B及3C共三個部份，其中3A為總體發展，佔10%，主要有關建築規約限期 ；3B則佔45%，當中整體用地設計及協助棕地作業、分別各佔20%，而提供超過30%指定樓面則會計算5%。

至於3C部份亦佔45%，當中最重要為支持創新的提案，佔20%，而過往有營運現代多層工業方面的經驗也佔約15%，餘下10%為ESG提案。

非價格建議部份佔70%，分3A、3B及3C共三個部份，當中整體用地設計、助棕地作業、支持創新各佔20%。（賣地章程資料）

元朗工業用地位處元朗創新園，由原先三塊用地合併而成。（賣地章程資料）

資料顯示，元朗用地是政府首幅為落實兩大政策目標而推出的多層現代產業大樓用地，兩大目標為：推動產業發展，以及利用具土地效益的方式整合受政府項目影響的棕地作業和協助它們升級轉型。該用地享有連接機場、陸路口岸及香港其他地區的地利優勢，有利物流及／或車輛維修保養用途產業進一步發展。此外，部分樓面面積會用以整合和容納部分受政府項目影響而須遷出現址的棕地作業。

早前發展局發言人表示，為達致以更有序和具效益的方式整合棕地作業的政策目標，我們會要求發展商把不少於最高樓面面積的三成（即不少於521,525平方呎）交予政府，由政府或政府委託的機構管理和租予受政府項目影響的棕地作業者。政府會向棕地作業者在最初5年至10年內收取與相關行業的棕地租金相若的優惠租金，好讓他們過渡至市場租金前有一段適應期。」