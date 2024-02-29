賣地計劃 | 元朗創新園工業地3月中招標　採雙信封制、非價高者得

發展局今日（29日）公佈，本財政年度、3月中將推出一幅工業用地，相關地皮為元朗福宏街與宏利街工業地皮，落實於3月中招標，並罕有地採取「雙信封制」，並非價高者得。



工業地位於元朗市地段第545號福宏街與宏利街，項目地皮面積約為349,765平方呎，可建樓面面積約1,748,825平方呎。項目需提供不少於30%的樓面予政府，出租予棕地業務經營者，料增加項目發展的複雜性及成本。該工業地預計將興建多層現代產業大樓推動物流、數據中心等產業發展。

採雙信封制 價格因素僅佔三成

發展局局長甯漢豪最新於賣地計劃中表示，將於3月就該工業地進行招標，當中要求不少於3成樓面需交予政府去安置棕地作業者，而招標方式將會採用「雙信封制」。發展商需提交設計建議書及價格建議書，而政府會評估用地的建築設計及出價，將質素和價格都納入考慮，並非只是價高者得。是次評分標準當中七成為非價格因素，而價格因素佔三成。

估值25億至43.7億

甯漢豪舉例，非價格因素包括大樓是否能夠推動產業發展，或投標者是否願意交還更多樓面予政府等等。

綜合市場資訊，截至1月份，該幅工業地皮每呎樓面地價1,500元至2,500元，估值介乎25億至43.7億元。

昨日陳茂波於財政預算案提到，政府將考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。並在未來五年，準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近6成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外4成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

2023/24財年地價收入194億 較預算減少656億

2023/24年度地價收入為194億元 ，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。未來地價收入將處於低位，2025/26年度及之後年度主要以較保守的過往20年地價收入相對本地生產總值的平均水平（即百分之三點四）計算。

地價收入194億創近15年新低紀錄

早前發展局局長甯漢豪表示，預計2023/24年度政府地價收入（賣地收入加補地價收入合計）只有約150億元。不過預算案公佈最地價收入達194億元，較早前預計多出44億元，但依然創下2008/09年（地價收入約169億元）的近15年新低紀錄。

另外，值得留意，本財年度2023/24年至今，僅僅只有3幅地皮成功沽出，只為庫房帶來約72.73億元，料創2008/09年度後新低紀錄。

高峰期地價收入曾連續4年破千億

在2016/17年度至2019/20年度，政府地價收入曾連續四年錄得破千億收入，最誇張為2017/18年的1,648億元，主要由於全年有多達31幅地皮成功批出，帶動賣地收入超過千億元，當中最貴價為鴨脷洲豪宅地王以168.6億元沽出，由內房財團龍光集團（3380）及合景泰富（1813）的合資公司奪得，風頭一時無兩。

有測量師認為，地價收入重回高峰至少需時2至3年，而且政府欠缺貴重地皮，因此更需要視乎造地情況。