CCL報143點連跌3周　創2016年10月中後新低

中原城市領先指數CCL最新報143.02點，按周跌0.81%，是新春長假後首周及財政預算案前1周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，農曆年假後，樓市逐漸回復買賣活動，加上市場估計財案會有利好樓市措施，部份買家趁財案公佈前搶先入市低價筍盤，二手交投略有增加，但樓價卻繼續受壓下調。CCL連跌3周共1.92%，指數創386周(逾7年)新低，重返2016年10月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.25%，亦較2023年4月168.40點高位跌15.07%，而2024年則累跌2.85%。

CCL向下迫近第一季目標141點，現時僅相差2.02點或1.41%。撤辣後，一二手買賣急增，如果成交量維持高企，樓價跌幅有望逐步收窄，展望第二季CCL可以止跌回穩。3月14日將軍澳新盤日出康城第12A期SEASONS PLACE公布首張價單130伙，對本地二手樓價的影響將於4月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.10點，按周跌0.68%。CCL(中小型單位)報141.85點，按周跌0.79%。CCL(大型單位)報148.84點，按周跌0.91%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌3周，分別累跌1.87%、1.89%及2.09%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣重返2016年10月中時水平，而CCL(大型單位)重返2017年3月底時水平。

四區方面，九龍CCL_Mass報137.76點，按周跌1.08%，連跌3周共3.39%，重返2016年10月初時水平。新界西CCL_Mass報130.91點，按周跌1.72%，連跌2周共3.24%，重返2017年2月中時水平。新界東CCL_Mass報157.14點，按周微升0.04%，連跌3周後回穩，仍然於2017年3月中水平徘徊。港島CCL_Mass報144.37點，按周升0.29%，連升2周共1.03%，繼續於2016年8月底水平徘徊。

今天(2024年3月15日)公佈的指數，根據2024年3月4日至3月10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在2024年2月19日至2月25日簽臨時買賣合約，是2月10日至13日農曆新年長假後首周，以及2月28日財政預算案前1周的市況。