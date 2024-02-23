CCL報145.82點　逾7年次低　距離第一季目標差3.3%

中原城市領先指數CCL最新報145.82點，按周升0.48%，是2月1日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變當周的市況。息口見頂，憧憬年內減息，加上人行降準及傳平準基金救市後，股市止跌，市場氣氛短暫回穩。惟CCL繼續在低位反覆，指數仍為370周(逾7年)次低，重返2017年1月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.79%，而2024年累跌0.94%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，農曆新年期間二手成交淡靜，加上市場等待下周三(2月28日)財政預算案政府會有利好樓市措施，買家觀望氣氛濃厚，相信短期樓價走勢反覆向下。CCL距離第一季目標141點，現時差4.82點或3.31%。2月23日長沙灣新盤Belgravia Place公布首張價單，對本地二手樓價的影響將於2024年3月中旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升0.50%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.82點，按周升0.50%。CCL(中小型單位)報144.58點，按周升0.48%。CCL(大型單位)報152.01點，按周升0.48%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊回穩，但指數仍處於2016年11月底、2017年1月中及2017年5初時水平。

港島、九龍升 新界續跌

四區樓價各自反覆。港島CCL_Mass報144.18點，按周升0.42%，仍於2016年8月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報142.59點，按周升1.81%，仍於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報159.37點，按周跌0.26%，繼續處於2017年3月底時水平。新界西CCL_Mass報133.81點，按周跌0.68%，重返2017年3月中水平。