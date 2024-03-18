差餉租值重估｜維港兩岸酒店租值回落　中環The Murray跌15%最傷

本年度本地多家知名五星酒店的租值普遍走勢平穩、甚至回升，惟新一年個別酒店租值又再回落。據差估署最新2024至2025年新一年度的應課差餉租值資料，維港兩岸部分頂級酒店的最新租值回落約5至15%，不過也有部份酒店錄得輕微回升。



在2018年完成活化開業、前身為政府辦公大樓美利大廈的The Murray，新一年度2024/25的租值為5,496萬元，較上年度的6,492萬元回落15.34%。該酒店在2019/20年度的租值曾達約1.04億元，及後一直滑落至2022/23年度的5,748萬元，2023/24年一度回升至6,492萬元。

文華東方酒店租值回落8.86%

同區另一間五星級酒店香港文華東方酒店（Mandarin Oriental），新一年度租值維持億元水平，2024/25年度租值為約1.01億元，較上一年的約1.11億元回落8.86%。翻查過去資料，該酒店的租值2019/20年度租值高達約1.84億元，而2022/23年度一度跌穿至9,840萬元，及後在2023/24年度回升至1.11億元。

【維港兩岸酒店近年租值走勢】

K11 ARTUS租值跌5.75%

至於尖沙咀區的頂級酒店，位於尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside內的K11 ARTUS及香港瑰麗酒店（Rosewood），分別為服務式公寓及酒店。其中，K11 ARTUS 2024至2025年度租值為8,844萬元，較上一年的9,384萬元回落5.75%。K11 ARTUS於2019年開業，其2019至2020年度租值曾高達約1.417億元。

香港瑰麗酒店其中3層樓面，新一年度租值為1,920萬元，按年持平。該3層樓面在2020至2021年度租值為2,244萬元，至今累挫14.4%；而位於尖沙咀名店街廣東道的頂級酒店馬哥孛羅香港酒店（Marco Polo Hongkong Hotel），酒店4樓部分樓面新一年度租值為816萬元，按年維持不變。

四季酒店輕微回升近2%

香港站上蓋、屬本港頂級酒店的香港四季酒店（Four Seasons）新一年度租值為逾1.062億元，維持在億元大關，較上一年度的1.062元輕微上升1.96%。不過，四季酒店的最新租值仍較高位低超過50%。該酒店在2019至2020年度的租值達約2.27億元。