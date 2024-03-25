利奧坊．首隅加推25伙　折實入場532.86萬起　周四再賣20伙

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅日前（24日）加推第3號價單涉及25伙，折實平均呎價約19,318元，入場費532.86萬元起。另落實本周四再賣20伙。



加推第3號價單 折實均價1.93萬

該批加推第3號價單涉及25伙，戶型涵蓋一至兩房單位，涉及13伙一房及12伙兩房。單位實用面積由272平方呎至353平方呎，價單定價由579.2萬元至768.7萬元，價單呎價由18,504元至 23,186元 ，折實售價由532.86萬元至707.2萬元，折實呎價由17,024元至21,331元 。定價總值約1.6億元，折實總值約1.5億元。

參考對上一張第2號價單涉及25伙，折實均價為19,047元，即第3號價單折實均價較對上一張貴1.4%。

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本周四再賣20伙入場費482.72萬

另落實本周四再賣20伙，戶型涵蓋一至兩房單位，涉及12伙一房及8伙兩房，實用面積由252平方呎至351平方呎，價單定價由524.7萬元至768.7萬元，價單呎價由18,504元至23,186元 ，折實售價由482.72萬元至707.2萬元，折實呎價由17,024元至21,331元。定價總值約1.2億元，折實總值約1.1億元。