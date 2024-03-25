十大屋苑周末錄19宗成交　按周跌三成　料短期成交側重一手市場

中原地產十大屋苑本周末錄得19宗成交，按周下跌32.1%，數字雖連跌兩周，但亦已連續四周維持雙位數交投量，有代理表示，一手新盤搶客，二手交投難免受壓，料短期內成交仍側重於一手市場。



料一手新盤搶客令二手交投受壓

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去三天有多個一手新盤開售，爆發新盤戰，當中將軍澳新盤單日沽清首輪發售的368伙，昨日一成交量錄逾400宗，創撤辣後單日新高。本月一手成交量暫錄約3,500宗，銷情理想。

他又指， 一手新盤百花齊放，二手交投難免受壓，短期內成交仍側重於一手市場，二手業主叫價仍未敢進取，只輕微收窄議幅，部份買家為購心水戶更會追價入市，相信後市平穩。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

海怡半島二手成交按周減少3宗

港島區方面，海怡半島本周末僅錄得1宗成交，較上周減少3宗，新成交為21座高層B室，單位實用面積581平方呎，屬三房套房間隔，望內園泳池景，最新以828萬元成交，呎價14251元。據了解，原業主於持貨超過17年，帳面獲利520萬元或升值逾1.6倍。

鴨脷洲海怡半島。（資料圖片）

美孚新邨長情業主30年賺362萬

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得5宗成交，雖較上周少2宗。新近6期蘭秀道46號高層D室、兩房，實用面積562平方呎，以600萬元沽出，呎價10,676元。原業主於1994年以238萬元購入單位，持貨30年轉手帳面可大賺362萬元。

嘉湖山莊兩房390萬沽 6年輸70萬

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄4宗成交，涉及景湖居5座中層E室，實用面積446平方呎、兩房，以390萬元沽出，呎價8744元。原業主於2018年4月以460萬元購入單位，持貨近6年轉手帳面蝕讓70萬元。