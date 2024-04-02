3月十大屋苑成交量368宗、創近3年新高　中原：撤辣後重回正軌

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周回落42.1%，為撤辣後最少成交的周末，但仍連續5周企穩雙位數交投量，而4天復活節假期合共錄約15宗成交，較去年復活節19宗成交減少21%，當中太古城及麗港城零成交，最多成交為康怡花園及美孚新邨，各錄得3宗成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣後樓市迅速重回正軌，剛過去的三月份，不論一手或二手交投均明顯反彈，一手市場全月錄約4,172宗成交，十大屋苑亦錄得368宗成交，可見市場對撤辣反應正面，旺市重臨。本周末適逢復活節長假，大批港人外遊或北上，加上一手新盤競爭力強，二手交投難免受影響。

太古城3月錄36宗 勁升2.3倍

港島區方面，太古城3月共錄得36宗成交，按月升2.3倍，成交量創13個月新高，平均實用呎價約15,519元，按月則回落2.5%。撤辣為買家注入強心針，太古城交投回勇，惟整體經濟表現未如理想，加上大量新盤競爭，業主態度保持克制，趁市旺減價出貨。

美孚新邨3月錄57宗 創9年新高

九龍區方面，美孚新邨3月錄得57宗成交，創2015年1月後逾9年新高，按月反彈1.7倍，平均實用呎價亦重上1萬元關口，報10,108元，按月回升6.4%。4天復活節長假期屋苑共得3宗成交，均屬周末成交，平均實用呎價9,470元，分別較上周末回落40%及9.5%。

美孚新邨。

沙田第一城3月54宗買賣 創3年新高

新界區方面，復活節假期大批市民外遊，沙田第一城市況偏淡，4天長假錄得2宗成交，包括12座低層A室，實用面積515平方呎，以540萬元易手，實用呎價10,485元。屋苑3月共錄54宗成交，按月反彈約2.2倍，成交量創2021年1月後逾3年新高，3月平均實用呎價約13,374元，按月亦升約6.1%，撤辣後累積之購買力陸續釋放，沙田第一城價量齊升，預期一手新盤陸續推出，有機會略為分散二手注意力，二手交投料高位橫行。