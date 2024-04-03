「小巴大王」馬亞木家族7000萬沽加拿芬道地舖　持貨19年升值93%

「小巴大王」馬亞木家族加快沽貨，新近以7,000萬元沽出尖沙咀加拿芬道巨舖，呎價逾1.5萬元，持貨19年舖位升值96%。



馬亞木家族沽出的舖位為加拿芬道49號夏惠樓地下A舖連1樓，地下建築面積約600平方呎，一樓4,000平方呎，兩層樓面達4,600平方呎。舖位新近以7,000萬元易手，平均呎價15,217元。

該舖位目前由吉野家承租，月租近24萬，新買家料可享租金回報約4厘。馬亞木家族早於2004年11月以3,630萬元購入舖位，持貨19年帳面獲利3,370萬，舖位升值92.8%。

尖沙咀加拿芬道49號夏惠樓地下A舖連1樓。

近期沽尖沙咀金馬倫道兩個相連地舖

馬亞木家族近期亦有沽出尖沙咀地舖，相關舖位為尖沙咀金馬倫道17號A舖及B舖，最近以6,300萬元易手，呎價約32,307元。舖位由盛滙商舖基金承接，估計租金回報約5厘。

上述舖位為，建築面積1,950平方呎，舖位最新以6,300萬元成交，折合呎價約32,307元。該舖現時由肥仔麵家及Sooshi壽司店承租，每月租金合共26.2萬元，租金回報約5厘。

持貸20年僅升值17%

原業主為「小巴大王」馬亞木於2004年9月以5,370萬元買入，持貨20年帳賺570萬元，期内升值約17%。