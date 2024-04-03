園林的日子　尋找居庭要配合思想上的需要和追求 ｜汪敦敬

有朋友看筆者之前兩篇的《汪總隨筆》感到十分同意，認為尋找居庭是應該要配合思想上的需要和追求的！亦有朋友想筆者評論一下園林的家居，相對維港景在園林方面雖然我不算是專家，但仍可以分享下用家上的看法，從我過去曾住過有園林單位的經驗去談論如何欣賞居庭。



筆者第一個住有花園的單位是加州豪園，算是新鴻基將加州花園的模式的優化版，將大廳放大到一個充足的比例，而且某些戶型更加有高樓底的配合！加州豪園排列井然有序，可以說是住House的上佳選擇，亦發揮到新鴻基品牌的優良質素，這不是行內的褒獎，而是用家的讚賞！筆者住的加州豪園是1996年以660多萬元買入，到1997年以1,770多萬元賣出，那些年的確是一個瘋狂年代！賣出加州豪園之後就以1,345萬元轉買康樂園，康樂園才算是真正的庭園house，其前身是果園，有成熟的樹和種植地，也因此是鳥語花香，很多新開發屋苑不單只蚊多，而且樹木不夠年長，更談不上鳥語花香了。

在康樂園的花園作思想沉澱是上佳的，筆者每晚打完太極都會再巡視家中是否已關好門窗，這算是小男人在家庭中的角色吧！

康樂園不乏愉快的經歷，和兒子及其同學家長在花園中BBQ，大兒子在花園中種琵琶樹，與老人家三代同堂在花園吃飯的影像都仍歷歷在目。

庭園住宅的好處就是有足夠的空間及間隔，當年筆者仍然是年青的CEO，常和同事及朋友在家中開會或把酒言歡，康樂園有前院和後院，亦都有sidewalk（通道），大廳亦可以分到兩個，最好的就是泊車有彈性，需要的時候可以泊出門口甚至對面行人路，安排聚會十分方便！最後筆者康樂園的單位以2090萬元賣出，總算是面對1998年金融風暴下的全身而退了。

現在筆者年紀大了，追求的是返璞歸真，反而覺得錦綉花園寧靜的社區是不錯，樓價性價比亦高，一個維港景單位其實就可以購買三至五個以上的錦綉花園單位！如果打通近商場和「天鵝湖」，住得平易近人亦可方便老友聚會，不亦樂乎！但是這只是理想，筆者仍然未到這個境界，因為要配合家庭其他成員的需要，我仍然要在九龍站過著看維港和日出的日子呢！

錦綉花園。（長春社提供/資料圖片）

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