日出康城PARK SEASONS公佈樓書　平台特色戶面積最小277呎

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，提供685伙，項目今日（8日）公佈樓書。該盤最細單位為2B座8樓B室平台特色戶，實用面積277平方呎，設有平台190平方呎。



一房、兩房各佔294伙、366伙

PARK SEASONS項目由2A及2B座組成，設有685伙，主打一至兩房佔逾9成、實用面積由277至537平方呎。

當中一房佔294伙，實用面積由314至335平方呎；兩房連開放式廚房佔269伙，實用面積由436至481平方呎；兩房佔49伙，實用面積由496平方呎；兩房連書房佔48伙，實用面積由537平方呎。另設有12伙平台及13伙頂層特色單位，實用面積由277至537平方呎。

平台特色戶實用面積最小277呎

據樓書資料，該盤面積最小為2B座8樓B室，實用面積277平方呎，設有平台190平方呎，屬平台特色戶。至於面積最大為2B座9樓至66樓A室 ，實用面積均為537平方呎，而最高一層的2B座66樓A室為特色戶，設有天台374平方呎。

PARK SEASONS 2B座8樓B室實用面積277平方呎，設有平台190平方呎，為全盤最細的單位。

最快本周內開價、本月開售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已上載樓書，預告最快周內開價、首批料可提供不少於兩成單位即約138伙。

至於定價亦會參考上一期售價、項目位置及景觀，又預告售價有5至10%加價空間，但相信亦可維持吸引水平，樓價全部亦會低於1,000萬元。由於單位較上期面積細，所以入場門檻有機會更平。