周末新盤500宗按周升1.58倍　長實BLUE COAST 3B期佔逾8成

周末再有大型新盤開售，過去周末（6日、7日）兩日錄500宗成交，較上周的194宗升1.58倍 ，當中黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期沽出413伙，佔周末成交逾8成。



長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，上周六首輪開售422伙，即日沽出413伙或約98%，共套現接近75億元。 當中有兩組大手客各買8伙三房作長線投資之用，各涉資1.4億元至1.53億元。

↓BLUE COAST首輪銷售現場情況↓

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康城12A期SEASONS PLACE沽6伙 吸金逾4743萬

當中會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE單日沽6伙，吸金4,743.5萬元，實用面積338至665平方呎，售價由500萬元至1,072.5萬元，屬一至三房間隔。

當中最貴一伙為第3B座48樓A室，實用面積665平方呎，以1,088.3萬元成交，呎價16,365元。該盤開售至今累沽553伙，約8成半單位，套現逾35.1億元。

康城12A期SEASONS PLACE。

澐璟兩日沽13宗 最貴2760.84萬沽

另外， 華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟周末兩日累沽13宗，吸金逾2億元，實用面積526至681平方呎，售價由1,253.84萬元至2,760.84萬元。當中最貴一伙為6座37樓B室，實用面積781平方呎，屬三房套連儲物房間隔，以2,760.84萬元成交，呎價35,350元。

獲大手客擲3046萬買明翹匯2伙三房自住及投資

佳明集團 （1271）旗下青衣項目明翹匯周末兩日累沽4伙，吸金5,997萬元。整計項目累售740伙，套現逾51億元。其中昨日連沽3伙三房，當中有一組荃灣區買家以3,046萬元買2伙三房作自住及投資，涉及為1座15樓A室及18樓A室，各涉資1,500萬元及1,546萬元。

另亦有買家1,508萬元買2座17樓A室， 實用面積808平方呎，屬四房套連多用途房及洗手間，呎價為18,663元。