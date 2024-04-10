康城12B期PARK SEASONS明日開價 同系12A期742萬沽平台特色戶
撰文：黃祐樺
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會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，今日（10日）公布，項目最快明日公布首批價錢及最新銷售部署。
發展商早前表示，首張價單不少於138伙，首輪亦會率先推出2A座單位，均為一房至兩房戶型，實用面積325至496平方呎，價格亦低於700萬元。
12A期SEASONS PLACE累沽557伙 吸金35.3億
另外， 同系12A期SEASONS PLACE亦連沽2伙，包括1伙特色連平台單位及1伙1房單位。當中特色連平台屬第3B座8樓F室，實用面積409平方呎， 連325平方呎平台，成交價為742萬元，呎價18,142元。累計12A期SEASONS PLACE開售至今售出557伙，逾86%單位，套現約35.3億元。
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