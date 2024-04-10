撤辣效應｜大手客豪擲8430萬　掃長沙灣南商金融創新中心三伙高層

隨着本港樓市「全面撤辣」，物業市場交投明顯急增，同時亦刺激資金流向非住宅物業。新世界（0017）旗下長沙灣南商金融創新中心，獲大手客擲8,430萬元買三伙高層單位。



新錄大手客8430萬元掃三伙高層單位

利嘉閣（工商舖）地產工商部分區董事文啟軒表示，南商金融創新中心新近錄大手客以8,430萬元買三伙高層單位，建築面積合共約5,232方呎，呎價約16,112元。他續指，同屬新世界發展旗下永康街83號甲級寫字樓項目，就可望趁勢在近期推出市場。

獲瑞士名錶品牌逾6300萬掃高層3伙

九龍西南商金融創新中心位於長沙灣荔枝角道888號，鄰近港鐵荔枝角站交通方便，亦吸引不少大品牌進駐。其中，瑞士名錶品牌Franck Muller擲逾6,300萬元大手掃入高層3伙，平均呎價約1.5萬元。另外香港大學專業進修學院（HKU SPACE）亦租用多達約6.5萬平方呎。